Рейтинг@Mail.ru
Санду: Кишинев не препятствует поиску решений газового кризиса в ПМР - РИА Новости, 14.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:48 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/kishinev-1993683445.html
Санду: Кишинев не препятствует поиску решений газового кризиса в ПМР
Санду: Кишинев не препятствует поиску решений газового кризиса в ПМР - РИА Новости, 14.01.2025
Санду: Кишинев не препятствует поиску решений газового кризиса в ПМР
Президент Молдавии Майя Санду заявила во вторник на брифинге, что Кишинев не препятствует действиям администрации Приднестровья, направленных на поиск решений... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T15:48:00+03:00
2025-01-14T15:48:00+03:00
молдавия
кишинев
приднестровская молдавская республика
майя санду
вадим красносельский
дорин речан
газпром
молдовагаз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981779885_0:0:3210:1807_1920x0_80_0_0_e4dc89971c4259ffe2e52a24e1605578.jpg
КИШИНЕВ, 14 янв – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила во вторник на брифинге, что Кишинев не препятствует действиям администрации Приднестровья, направленных на поиск решений по выходу из энергетического кризиса. Журналисты попросили прокомментировать появившуюся в Теlegram-каналах информацию о том, что лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский отправился в Москву на переговоры, вылетел из аэропорта Кишинева. "Красносельский может свободно передвигаться по Молдавии, он был в Москве, никаких препятствий со стороны Кишинева для поиска решений газового кризиса. Мы позволяем, чтобы газ доходил до Приднестровья, потому что хотим, чтобы гуманитарный кризис закончился как можно быстрее. Но мы продолжаем предпринимать меры для обеспечения энергетической безопасности всей республики (Молдавии)", — сказала Санду по итогам заседания молдавского совбеза. Президент не уточнила, будет ли правый берег Днестра продолжать закупать более дешевую электроэнергию в Приднестровье, если Россия возобновит поставки природного газа в регион. В конце декабря "Газпром" сообщил, что с 1 января останавливает поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов, Кишинев предлагал "Газпрому" заплатить лишь 8,6 миллиона долларов. Позднее "Газпром" сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу подача российского газа с 1 января не осуществляется. На этом фоне прекратились поставки газа в Приднестровье. С 1 января Молдавская ГРЭС, расположенная на территории Приднестровья, перешла на генерацию электроэнергии с газа на уголь. В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике с 3 января начались веерные отключения электроэнергии. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. В Тирасполе заявляют, что сейчас идут сложные переговоры о поставках газа. С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Молдавский премьер Дорин Речан ранее заявил, что республика может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку расположенная на территории Приднестровья МГРЭС не может вырабатывать ее для правого берега Днестра, а закупка у других поставщиков приводит к росту тарифов. Компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии.
https://ria.ru/20241230/sandu-1992068313.html
https://ria.ru/20250114/sandu-1993665605.html
https://ria.ru/20250112/moldavija-1993366189.html
молдавия
кишинев
приднестровская молдавская республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981779885_479:0:3210:2048_1920x0_80_0_0_f7b0195cc17022f6da771386e13fad0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, кишинев, приднестровская молдавская республика, майя санду, вадим красносельский, дорин речан, газпром, молдовагаз, в мире
Молдавия, Кишинев, Приднестровская Молдавская Республика, Майя Санду, Вадим Красносельский, Дорин Речан, Газпром, Молдовагаз, В мире
Санду: Кишинев не препятствует поиску решений газового кризиса в ПМР

Санду: Молдавия не препятствует поиску решений энергетического кризиса в ПМР

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент Молдавии Майя Санду . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 14 янв – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила во вторник на брифинге, что Кишинев не препятствует действиям администрации Приднестровья, направленных на поиск решений по выходу из энергетического кризиса.
Журналисты попросили прокомментировать появившуюся в Теlegram-каналах информацию о том, что лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский отправился в Москву на переговоры, вылетел из аэропорта Кишинева.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
Кишинев подготовил план гумпомощи для жителей Приднестровья, заявила Санду
30 декабря 2024, 13:37
"Красносельский может свободно передвигаться по Молдавии, он был в Москве, никаких препятствий со стороны Кишинева для поиска решений газового кризиса. Мы позволяем, чтобы газ доходил до Приднестровья, потому что хотим, чтобы гуманитарный кризис закончился как можно быстрее. Но мы продолжаем предпринимать меры для обеспечения энергетической безопасности всей республики (Молдавии)", — сказала Санду по итогам заседания молдавского совбеза.
Президент не уточнила, будет ли правый берег Днестра продолжать закупать более дешевую электроэнергию в Приднестровье, если Россия возобновит поставки природного газа в регион.
В конце декабря "Газпром" сообщил, что с 1 января останавливает поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов, Кишинев предлагал "Газпрому" заплатить лишь 8,6 миллиона долларов. Позднее "Газпром" сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу подача российского газа с 1 января не осуществляется. На этом фоне прекратились поставки газа в Приднестровье. С 1 января Молдавская ГРЭС, расположенная на территории Приднестровья, перешла на генерацию электроэнергии с газа на уголь. В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике с 3 января начались веерные отключения электроэнергии.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
Санду обвинила "Газпром" в энергетическом кризисе в Молдавии
14:49
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. В Тирасполе заявляют, что сейчас идут сложные переговоры о поставках газа.
С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Молдавский премьер Дорин Речан ранее заявил, что республика может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку расположенная на территории Приднестровья МГРЭС не может вырабатывать ее для правого берега Днестра, а закупка у других поставщиков приводит к росту тарифов. Компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
В Молдавии заявили о гуманитарном кризисе
12 января, 17:56
 
МолдавияКишиневПриднестровская Молдавская РеспубликаМайя СандуВадим КрасносельскийДорин РечанГазпромМолдовагазВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала