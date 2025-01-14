https://ria.ru/20250114/kishinev-1993683445.html

Санду: Кишинев не препятствует поиску решений газового кризиса в ПМР

Санду: Кишинев не препятствует поиску решений газового кризиса в ПМР - РИА Новости, 14.01.2025

Санду: Кишинев не препятствует поиску решений газового кризиса в ПМР

Президент Молдавии Майя Санду заявила во вторник на брифинге, что Кишинев не препятствует действиям администрации Приднестровья, направленных на поиск решений... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T15:48:00+03:00

2025-01-14T15:48:00+03:00

2025-01-14T15:48:00+03:00

молдавия

кишинев

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КИШИНЕВ, 14 янв – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила во вторник на брифинге, что Кишинев не препятствует действиям администрации Приднестровья, направленных на поиск решений по выходу из энергетического кризиса. Журналисты попросили прокомментировать появившуюся в Теlegram-каналах информацию о том, что лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский отправился в Москву на переговоры, вылетел из аэропорта Кишинева. "Красносельский может свободно передвигаться по Молдавии, он был в Москве, никаких препятствий со стороны Кишинева для поиска решений газового кризиса. Мы позволяем, чтобы газ доходил до Приднестровья, потому что хотим, чтобы гуманитарный кризис закончился как можно быстрее. Но мы продолжаем предпринимать меры для обеспечения энергетической безопасности всей республики (Молдавии)", — сказала Санду по итогам заседания молдавского совбеза. Президент не уточнила, будет ли правый берег Днестра продолжать закупать более дешевую электроэнергию в Приднестровье, если Россия возобновит поставки природного газа в регион. В конце декабря "Газпром" сообщил, что с 1 января останавливает поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов, Кишинев предлагал "Газпрому" заплатить лишь 8,6 миллиона долларов. Позднее "Газпром" сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу подача российского газа с 1 января не осуществляется. На этом фоне прекратились поставки газа в Приднестровье. С 1 января Молдавская ГРЭС, расположенная на территории Приднестровья, перешла на генерацию электроэнергии с газа на уголь. В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике с 3 января начались веерные отключения электроэнергии. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. В Тирасполе заявляют, что сейчас идут сложные переговоры о поставках газа. С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Молдавский премьер Дорин Речан ранее заявил, что республика может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку расположенная на территории Приднестровья МГРЭС не может вырабатывать ее для правого берега Днестра, а закупка у других поставщиков приводит к росту тарифов. Компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии.

https://ria.ru/20241230/sandu-1992068313.html

https://ria.ru/20250114/sandu-1993665605.html

https://ria.ru/20250112/moldavija-1993366189.html

молдавия

кишинев

приднестровская молдавская республика

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