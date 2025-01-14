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В Индии оценили эффект санкций США против энергосектора России - РИА Новости, 14.01.2025
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15:54 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/indija-1993684842.html
В Индии оценили эффект санкций США против энергосектора России
В Индии оценили эффект санкций США против энергосектора России - РИА Новости, 14.01.2025
В Индии оценили эффект санкций США против энергосектора России
Государственные нефтеперерабатывающие компании Индии считают, что эффект недавно введенных США санкций против энергосектора РФ может носить временный характер,... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T15:54:00+03:00
2025-01-14T15:54:00+03:00
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Государственные нефтеперерабатывающие компании Индии считают, что эффект недавно введенных США санкций против энергосектора РФ может носить временный характер, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. США на прошлой неделе ввели санкции против более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также свыше 180 судов. Санкции направлены на ограничение доступа Москвы к международным рынкам и сокращение доходов, получаемых от экспорта нефти и газа. В рамках пакета также вводятся рестрикции против предприятий, связанных с добычей и переработкой энергоресурсов, а также судов, участвующих в их транспортировке. "Государственные нефтеперерабатывающие компании Индии, основного импортера доставляемой морем российской нефти, считают, что эффект от последних санкций США может быть временным, поскольку Москва находит обходные пути, а новая администрация Трампа занимает более мягкую позицию по отношению (к России - ред.)", - говорится в сообщении агентства. Индийские нефтепереработчики надеются, что новое правительство США может ослабить влияние санкционных ограничений, если вступающие на посты чиновники займут примирительную позицию по отношению к России, отмечает агентство. Ранее агентство Блумберг сообщало со ссылкой на неназванного высокопоставленного индийского чиновника, что Индия не станет принимать нефтяные танкеры, попавшие под американские санкции.
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экономика, сша, индия, россия
Экономика, США, Индия, Россия
В Индии оценили эффект санкций США против энергосектора России

Bloomberg: в Индии считают эффект от санкций США против России временным

© AP Photo / Ronald ZakРабочий на территории Центрально-европейского газового узла
Рабочий на территории Центрально-европейского газового узла - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© AP Photo / Ronald Zak
Рабочий на территории Центрально-европейского газового узла. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Государственные нефтеперерабатывающие компании Индии считают, что эффект недавно введенных США санкций против энергосектора РФ может носить временный характер, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
США на прошлой неделе ввели санкции против более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также свыше 180 судов. Санкции направлены на ограничение доступа Москвы к международным рынкам и сокращение доходов, получаемых от экспорта нефти и газа. В рамках пакета также вводятся рестрикции против предприятий, связанных с добычей и переработкой энергоресурсов, а также судов, участвующих в их транспортировке.
"Государственные нефтеперерабатывающие компании Индии, основного импортера доставляемой морем российской нефти, считают, что эффект от последних санкций США может быть временным, поскольку Москва находит обходные пути, а новая администрация Трампа занимает более мягкую позицию по отношению (к России - ред.)", - говорится в сообщении агентства.
Индийские нефтепереработчики надеются, что новое правительство США может ослабить влияние санкционных ограничений, если вступающие на посты чиновники займут примирительную позицию по отношению к России, отмечает агентство.
Ранее агентство Блумберг сообщало со ссылкой на неназванного высокопоставленного индийского чиновника, что Индия не станет принимать нефтяные танкеры, попавшие под американские санкции.
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