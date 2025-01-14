https://ria.ru/20250114/habenskij-1993669496.html

Лучшие роли Добровольской навсегда остались в памяти, заявил Хабенский

Лучшие роли Добровольской навсегда остались в памяти, заявил Хабенский - РИА Новости, 14.01.2025

Лучшие роли Добровольской навсегда остались в памяти, заявил Хабенский

Лучшие роли народной артистки России Евгении Добровольской навсегда остались в памяти, заявил худрук МХТ им. Чехова Константин Хабенский. РИА Новости, 14.01.2025

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россия

евгения добровольская (актриса)

константин хабенский

гитис

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Лучшие роли народной артистки России Евгении Добровольской навсегда остались в памяти, заявил худрук МХТ им. Чехова Константин Хабенский. Добровольская скончалась от тяжелой болезни 10 января в возрасте 60 лет. Гражданская панихида проходит на основной сцене МХТ им. Чехова. После этого состоится отпевание в Храме святителя Николая на Трёх Горах. Тело артистки похоронят на столичном Троекуровском кладбище. "Лучшие роли Жени, её лучшие сценические минуты навсегда оставались в памяти… Страдания невыносимой боли остались позади. Ее душа выдохнула. Я думаю, что её душа радуется от того, какое огромное количество людей пришло на её последний выход на сцену Московского художественного театра", - сказал Хабенский на прощании. Добровольская родилась 26 декабря 1964 года. Она окончила ГИТИС в 1987 году. Актриса служила в МХТ им. Чехова с 1991 года. Снималась в сериалах "Королева Марго", "Д.Д.Д. Досье детектива Дубровского", "Участок", "Заколдованный участок", "Охота на изюбря", "Белая гвардия", "Монастырь", "Актрисы" и других.

https://ria.ru/20250110/dobrovolskaya-1993191073.html

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россия, евгения добровольская (актриса), константин хабенский, гитис