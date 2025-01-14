Лучшие роли Добровольской навсегда остались в памяти, заявил Хабенский
Хабенский произнес речь на церемонии прощания с актрисой Добровольской
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкКонстантин Хабенский участвует в церемонии прощания с Народной артисткой России Евгенией Добровольской
Константин Хабенский участвует в церемонии прощания с Народной артисткой России Евгенией Добровольской
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Лучшие роли народной артистки России Евгении Добровольской навсегда остались в памяти, заявил худрук МХТ им. Чехова Константин Хабенский.
Добровольская скончалась от тяжелой болезни 10 января в возрасте 60 лет.
Гражданская панихида проходит на основной сцене МХТ им. Чехова. После этого состоится отпевание в Храме святителя Николая на Трёх Горах. Тело артистки похоронят на столичном Троекуровском кладбище.
"Лучшие роли Жени, её лучшие сценические минуты навсегда оставались в памяти… Страдания невыносимой боли остались позади. Ее душа выдохнула. Я думаю, что её душа радуется от того, какое огромное количество людей пришло на её последний выход на сцену Московского художественного театра", - сказал Хабенский на прощании.
Добровольская родилась 26 декабря 1964 года. Она окончила ГИТИС в 1987 году. Актриса служила в МХТ им. Чехова с 1991 года. Снималась в сериалах "Королева Марго", "Д.Д.Д. Досье детектива Дубровского", "Участок", "Заколдованный участок", "Охота на изюбря", "Белая гвардия", "Монастырь", "Актрисы" и других.
Воспоминания о Евгении Добровольской
10 января, 20:35