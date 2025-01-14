https://ria.ru/20250114/bayden-1993576040.html

Спецпрокурор раскритиковал Байдена за высказывания о деле против его сына

Спецпрокурор раскритиковал Байдена за высказывания о деле против его сына - РИА Новости, 14.01.2025

Спецпрокурор раскритиковал Байдена за высказывания о деле против его сына

Специальный прокурор Дэвид Вайс, назначенный минюстом США для расследования обвинений против Хантера Байдена, раскритиковал его отца, президента США Джо... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T07:13:00+03:00

2025-01-14T07:13:00+03:00

2025-01-14T07:13:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Специальный прокурор Дэвид Вайс, назначенный минюстом США для расследования обвинений против Хантера Байдена, раскритиковал его отца, президента США Джо Байдена, за то, что тот своими "необоснованными и неправильными" высказываниями подрывает веру в справедливость американского правосудия. Президент Байден ранее подписал указ о помиловании своего сына Хантера, заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. При этом ранее он заявлял, что не собирается помиловать сына. Решение Байдена о помиловании сына было раскритиковано его однопартийцами из Демократической партии и избранным президентом США республиканцем Дональдом Трампом. Только двое из 10 американцев одобряют решение Байдена о помиловании Хантера, следует из опроса, проведенного ранее агентством Ассошиэйтед Пресс совместно с исследовательским центром NORC. "Заявления президента несправедливо ставят под сомнение честность не только сотрудников минюста, но и всех государственных служащих, добросовестно принимающих эти трудные решения... Привнося пристрастность в независимую реализацию правосудия, мы подрываем саму основу того, что делает систему правосудия Америки справедливой и беспристрастной. Это подрывает доверие общественности к институту, который имеет решающее значение для сохранения верховенства закона", - говорится в докладе Вайса о результатах его расследования против Хантера Байдена, который есть в распоряжении РИА Новости. Спецпрокурор отметил, что другие президенты тоже помиловали членов своих семей, но никто из них при этом "не оклеветал госслужащих минюста, основываясь исключительно на ложных обвинениях". Вместе с тем Вайс отмечает, что больше не может принимать решения или призывать к новым обвинениям против сына президента в свете помилования. Хантер Байден - первый в истории ребенок действующего президента США, против которого были выдвинуты уголовные обвинения. Ему вменяли два эпизода "умышленной неуплаты налогов" в штате Калифорния. По официальным данным, он не заплатил более 100 тысяч долларов налогов в 2017 и 2018 годах, но тратил деньги на наркотики, как указал в обвинительном заключении прокурор. Байдену-младшему также было предъявлено отдельное обвинение в штате Делавэр, согласно которому в 2018 году он, зная, что использует запрещенные препараты, владел пистолетом "Кольт". Это, в свою очередь, также нарушает закон и грозило максимальным наказанием в десять лет тюрьмы.

https://ria.ru/20241204/bayden-1987306441.html

https://ria.ru/20241202/peskov-1986837603.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, калифорния, делавэр, джо байден, хантер байден, дональд трамп