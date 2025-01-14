https://ria.ru/20250114/bayden-1993576040.html
Спецпрокурор раскритиковал Байдена за высказывания о деле против его сына
Спецпрокурор раскритиковал Байдена за высказывания о деле против его сына - РИА Новости, 14.01.2025
Спецпрокурор раскритиковал Байдена за высказывания о деле против его сына
Специальный прокурор Дэвид Вайс, назначенный минюстом США для расследования обвинений против Хантера Байдена, раскритиковал его отца, президента США Джо... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T07:13:00+03:00
2025-01-14T07:13:00+03:00
2025-01-14T07:13:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Специальный прокурор Дэвид Вайс, назначенный минюстом США для расследования обвинений против Хантера Байдена, раскритиковал его отца, президента США Джо Байдена, за то, что тот своими "необоснованными и неправильными" высказываниями подрывает веру в справедливость американского правосудия. Президент Байден ранее подписал указ о помиловании своего сына Хантера, заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. При этом ранее он заявлял, что не собирается помиловать сына. Решение Байдена о помиловании сына было раскритиковано его однопартийцами из Демократической партии и избранным президентом США республиканцем Дональдом Трампом. Только двое из 10 американцев одобряют решение Байдена о помиловании Хантера, следует из опроса, проведенного ранее агентством Ассошиэйтед Пресс совместно с исследовательским центром NORC. "Заявления президента несправедливо ставят под сомнение честность не только сотрудников минюста, но и всех государственных служащих, добросовестно принимающих эти трудные решения... Привнося пристрастность в независимую реализацию правосудия, мы подрываем саму основу того, что делает систему правосудия Америки справедливой и беспристрастной. Это подрывает доверие общественности к институту, который имеет решающее значение для сохранения верховенства закона", - говорится в докладе Вайса о результатах его расследования против Хантера Байдена, который есть в распоряжении РИА Новости. Спецпрокурор отметил, что другие президенты тоже помиловали членов своих семей, но никто из них при этом "не оклеветал госслужащих минюста, основываясь исключительно на ложных обвинениях". Вместе с тем Вайс отмечает, что больше не может принимать решения или призывать к новым обвинениям против сына президента в свете помилования. Хантер Байден - первый в истории ребенок действующего президента США, против которого были выдвинуты уголовные обвинения. Ему вменяли два эпизода "умышленной неуплаты налогов" в штате Калифорния. По официальным данным, он не заплатил более 100 тысяч долларов налогов в 2017 и 2018 годах, но тратил деньги на наркотики, как указал в обвинительном заключении прокурор. Байдену-младшему также было предъявлено отдельное обвинение в штате Делавэр, согласно которому в 2018 году он, зная, что использует запрещенные препараты, владел пистолетом "Кольт". Это, в свою очередь, также нарушает закон и грозило максимальным наказанием в десять лет тюрьмы.
https://ria.ru/20241204/bayden-1987306441.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, калифорния, делавэр, джо байден, хантер байден, дональд трамп
В мире, США, Калифорния, Делавэр, Джо Байден, Хантер Байден, Дональд Трамп
Спецпрокурор раскритиковал Байдена за высказывания о деле против его сына
Спецпрокурор Вайс: слова Байдена подрывают веру в справедливость правосудия США
ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Специальный прокурор Дэвид Вайс, назначенный минюстом США для расследования обвинений против Хантера Байдена, раскритиковал его отца, президента США Джо Байдена, за то, что тот своими "необоснованными и неправильными" высказываниями подрывает веру в справедливость американского правосудия.
Президент Байден
ранее подписал указ о помиловании своего сына Хантера, заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. При этом ранее он заявлял, что не собирается помиловать сына. Решение Байдена о помиловании сына было раскритиковано его однопартийцами из Демократической партии и избранным президентом США республиканцем Дональдом Трампом
. Только двое из 10 американцев одобряют решение Байдена о помиловании Хантера, следует из опроса, проведенного ранее агентством Ассошиэйтед Пресс совместно с исследовательским центром NORC.
"Заявления президента несправедливо ставят под сомнение честность не только сотрудников минюста, но и всех государственных служащих, добросовестно принимающих эти трудные решения... Привнося пристрастность в независимую реализацию правосудия, мы подрываем саму основу того, что делает систему правосудия Америки справедливой и беспристрастной. Это подрывает доверие общественности к институту, который имеет решающее значение для сохранения верховенства закона", - говорится в докладе Вайса о результатах его расследования против Хантера Байдена, который есть в распоряжении РИА Новости.
Спецпрокурор отметил, что другие президенты тоже помиловали членов своих семей, но никто из них при этом "не оклеветал госслужащих минюста, основываясь исключительно на ложных обвинениях".
Вместе с тем Вайс отмечает, что больше не может принимать решения или призывать к новым обвинениям против сына президента в свете помилования.
Хантер Байден - первый в истории ребенок действующего президента США
, против которого были выдвинуты уголовные обвинения. Ему вменяли два эпизода "умышленной неуплаты налогов" в штате Калифорния
. По официальным данным, он не заплатил более 100 тысяч долларов налогов в 2017 и 2018 годах, но тратил деньги на наркотики, как указал в обвинительном заключении прокурор. Байдену-младшему также было предъявлено отдельное обвинение в штате Делавэр
, согласно которому в 2018 году он, зная, что использует запрещенные препараты, владел пистолетом "Кольт". Это, в свою очередь, также нарушает закон и грозило максимальным наказанием в десять лет тюрьмы.