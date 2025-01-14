https://ria.ru/20250114/anokhin-1993696446.html

Анохин: ключевые задачи смоленского правительства – реализация нацпроектов

Анохин: ключевые задачи смоленского правительства – реализация нацпроектов - РИА Новости, 14.01.2025

Анохин: ключевые задачи смоленского правительства – реализация нацпроектов

В Смоленской области определены ключевые задачи регионального правительства – это реализация нацпроектов, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T16:58:00+03:00

2025-01-14T16:58:00+03:00

2025-01-14T16:58:00+03:00

смоленская область

василий анохин

жкх

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. В Смоленской области определены ключевые задачи регионального правительства – это реализация нацпроектов, сообщил губернатор Василий Анохин. Во вторник глава региона провел первое в 2025 году заседание правительства области. На мероприятии обсудили планы работы на ближайший период. "Ключевые задачи уже определены – это реализация национальных проектов. До 2030 года в нашем регионе будем воплощать в жизнь 13 масштабных государственных инициатив, в рамках которых уже разработаны аналогичные региональные. Их основные цели – повышение качества жизни смолян, развитие здравоохранения, образования и инфраструктуры, увеличение рождаемости, поддержка семей с детьми и старшего поколения", - написал Анохин в своем телеграм-канале. Кроме того, в ходе заседания регионального правительства губернатор поручил главам муниципальных образований усилить работу по уборке снега. Также поставил задачу минимизировать ямочный ремонт дорог и переходить в их обновлении на более эффективный и комплексный метод "больших карт", который предполагает срез верхнего слоя поврежденного асфальта на большом участке и перекладку нового покрытия на нем. "Такой подход обладает значительными преимуществами и позволяет оперативно устранять любые виды дефектов, качественно восстанавливать цельность и ровность дорожного полотна", - резюмировал глава Смоленской области.

https://ria.ru/20250110/vlasti-1993170049.html

https://ria.ru/20250110/lifty-1993079484.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

василий анохин, жкх