https://ria.ru/20250114/anokhin-1993696446.html
Анохин: ключевые задачи смоленского правительства – реализация нацпроектов
Анохин: ключевые задачи смоленского правительства – реализация нацпроектов - РИА Новости, 14.01.2025
Анохин: ключевые задачи смоленского правительства – реализация нацпроектов
В Смоленской области определены ключевые задачи регионального правительства – это реализация нацпроектов, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T16:58:00+03:00
2025-01-14T16:58:00+03:00
2025-01-14T16:58:00+03:00
смоленская область
василий анохин
жкх
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. В Смоленской области определены ключевые задачи регионального правительства – это реализация нацпроектов, сообщил губернатор Василий Анохин. Во вторник глава региона провел первое в 2025 году заседание правительства области. На мероприятии обсудили планы работы на ближайший период. "Ключевые задачи уже определены – это реализация национальных проектов. До 2030 года в нашем регионе будем воплощать в жизнь 13 масштабных государственных инициатив, в рамках которых уже разработаны аналогичные региональные. Их основные цели – повышение качества жизни смолян, развитие здравоохранения, образования и инфраструктуры, увеличение рождаемости, поддержка семей с детьми и старшего поколения", - написал Анохин в своем телеграм-канале. Кроме того, в ходе заседания регионального правительства губернатор поручил главам муниципальных образований усилить работу по уборке снега. Также поставил задачу минимизировать ямочный ремонт дорог и переходить в их обновлении на более эффективный и комплексный метод "больших карт", который предполагает срез верхнего слоя поврежденного асфальта на большом участке и перекладку нового покрытия на нем. "Такой подход обладает значительными преимуществами и позволяет оперативно устранять любые виды дефектов, качественно восстанавливать цельность и ровность дорожного полотна", - резюмировал глава Смоленской области.
https://ria.ru/20250110/vlasti-1993170049.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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василий анохин, жкх
Смоленская область, Василий Анохин, ЖКХ
Анохин: ключевые задачи смоленского правительства – реализация нацпроектов
Губернатор Анохин: ключевые задачи – реализация нацпроектов
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. В Смоленской области определены ключевые задачи регионального правительства – это реализация нацпроектов, сообщил губернатор Василий Анохин.
Во вторник глава региона провел первое в 2025 году заседание правительства области. На мероприятии обсудили планы работы на ближайший период.
"Ключевые задачи уже определены – это реализация национальных проектов. До 2030 года в нашем регионе будем воплощать в жизнь 13 масштабных государственных инициатив, в рамках которых уже разработаны аналогичные региональные. Их основные цели – повышение качества жизни смолян, развитие здравоохранения, образования и инфраструктуры, увеличение рождаемости, поддержка семей с детьми и старшего поколения", - написал Анохин в своем телеграм-канале.
Кроме того, в ходе заседания регионального правительства губернатор поручил главам муниципальных образований усилить работу по уборке снега. Также поставил задачу минимизировать ямочный ремонт дорог и переходить в их обновлении на более эффективный и комплексный метод "больших карт", который предполагает срез верхнего слоя поврежденного асфальта на большом участке и перекладку нового покрытия на нем.
"Такой подход обладает значительными преимуществами и позволяет оперативно устранять любые виды дефектов, качественно восстанавливать цельность и ровность дорожного полотна", - резюмировал глава Смоленской области.