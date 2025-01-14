В акватории Анапы очистили все загрязнения
Морспасслужба: загрязнения в акватории Анапы очистили, повторных не обнаружили
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПоследствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе
Последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Все загрязнения в акватории Анапы из-за крушения двух танкеров в Керченском проливе очищены, повторных не обнаружено, сообщили в Морспасслужбе.
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"Акватория и береговая полоса г. Анапа. На сегодняшний день все загрязнения на акватории очищены, повторных не обнаружено. Суда Морспасслужбы продолжают мониторинг акватории Черного моря в районе крушения танкеров. С момента аварии в акватории вдоль береговой полосы, включая порт Анапа, береговая аварийно-спасательная партия Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы собрала ручным способом 14 755 килограмм нефтесодержащих отходов. В устьях рек и лиманах было установлено 210 метров боновых заграждений", — говорится в сообщении.
В акватории порта Севастополя суда Морспасслужбы регулярно проводят обследования на предмет загрязнения. На данный момент обследовано 120,3 квадратных километров. Более 100 квадратных метров были локализованы и очищены от мазута. За последние сутки не поступало сообщений о загрязнении акватории у причалов порта.
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"За вчерашние сутки судами Морспасслужбы было обследовано более 42,4 кв. км акватории в районе ЧС. Загрязнений не обнаружено", — заключили в Морспасслужбе.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
Десятого января из "Волгонефти 239", находящейся на мели в районе порта Тамань, из трещины в корме произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
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