Рейтинг@Mail.ru
Названа причина посадки в Ухане летевшего в Приморье борта "Аэрофлота" - РИА Новости, 14.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:00 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/aeroflot-1993571030.html
Названа причина посадки в Ухане летевшего в Приморье борта "Аэрофлота"
Названа причина посадки в Ухане летевшего в Приморье борта "Аэрофлота" - РИА Новости, 14.01.2025
Названа причина посадки в Ухане летевшего в Приморье борта "Аэрофлота"
Причиной посадки в Ухане (КНР) самолета "Аэрофлота", летевшего из китайской Саньи во Владивосток, стало плохое самочувствие пассажира, уточнили РИА Новости в... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T05:00:00+03:00
2025-01-14T05:00:00+03:00
происшествия
владивосток
аэрофлот
дальневосточная транспортная прокуратура
ухань
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840509633_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_16453bf16aec583f8ebe3b58da6ee512.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 14 янв – РИА Новости. Причиной посадки в Ухане (КНР) самолета "Аэрофлота", летевшего из китайской Саньи во Владивосток, стало плохое самочувствие пассажира, уточнили РИА Новости в Дальневосточной транспортной прокуратуре. Ранее в аэропорту Владивостока РИА Новости сообщили, что рейс был задержан, уже вылетел во Владивосток из Уханя, расчетное время прибытия во Владивосток - 12.10 (05.10 мск). В Дальневосточной транспортной прокуратуре агентству уточнили, что пассажиры возвращаются во Владивосток резервным бортом. "Борт совершил посадку из-за плохого самочувствия пассажира, а вылететь из Уханя не смог из-за технической неисправности", - уточнили в ДВТП.
https://ria.ru/20241228/reys-1991902938.html
владивосток
ухань
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840509633_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2a4c7bb06d21ec626ffef4d05a10129c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владивосток, аэрофлот, дальневосточная транспортная прокуратура, ухань, китай
Происшествия, Владивосток, Аэрофлот, Дальневосточная транспортная прокуратура, Ухань, Китай
Названа причина посадки в Ухане летевшего в Приморье борта "Аэрофлота"

Причиной посадки борта "Аэрофлота" в Ухане стало плохое самочувствие пассажира

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Самолет авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 14 янв – РИА Новости. Причиной посадки в Ухане (КНР) самолета "Аэрофлота", летевшего из китайской Саньи во Владивосток, стало плохое самочувствие пассажира, уточнили РИА Новости в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
Ранее в аэропорту Владивостока РИА Новости сообщили, что рейс был задержан, уже вылетел во Владивосток из Уханя, расчетное время прибытия во Владивосток - 12.10 (05.10 мск). В Дальневосточной транспортной прокуратуре агентству уточнили, что пассажиры возвращаются во Владивосток резервным бортом.
"Борт совершил посадку из-за плохого самочувствия пассажира, а вылететь из Уханя не смог из-за технической неисправности", - уточнили в ДВТП.
Самолет Boeing 757-231 авиакомпании Uzbekistan Airways - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
В Москве экстренно сел рейс из Ташкента во Франкфурт
28 декабря 2024, 17:37
 
ПроисшествияВладивостокАэрофлотДальневосточная транспортная прокуратураУханьКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала