https://ria.ru/20250114/aeroflot-1993571030.html

Названа причина посадки в Ухане летевшего в Приморье борта "Аэрофлота"

Названа причина посадки в Ухане летевшего в Приморье борта "Аэрофлота" - РИА Новости, 14.01.2025

Названа причина посадки в Ухане летевшего в Приморье борта "Аэрофлота"

Причиной посадки в Ухане (КНР) самолета "Аэрофлота", летевшего из китайской Саньи во Владивосток, стало плохое самочувствие пассажира, уточнили РИА Новости в... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T05:00:00+03:00

2025-01-14T05:00:00+03:00

2025-01-14T05:00:00+03:00

происшествия

владивосток

аэрофлот

дальневосточная транспортная прокуратура

ухань

китай

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840509633_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_16453bf16aec583f8ebe3b58da6ee512.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 14 янв – РИА Новости. Причиной посадки в Ухане (КНР) самолета "Аэрофлота", летевшего из китайской Саньи во Владивосток, стало плохое самочувствие пассажира, уточнили РИА Новости в Дальневосточной транспортной прокуратуре. Ранее в аэропорту Владивостока РИА Новости сообщили, что рейс был задержан, уже вылетел во Владивосток из Уханя, расчетное время прибытия во Владивосток - 12.10 (05.10 мск). В Дальневосточной транспортной прокуратуре агентству уточнили, что пассажиры возвращаются во Владивосток резервным бортом. "Борт совершил посадку из-за плохого самочувствия пассажира, а вылететь из Уханя не смог из-за технической неисправности", - уточнили в ДВТП.

https://ria.ru/20241228/reys-1991902938.html

владивосток

ухань

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, владивосток, аэрофлот, дальневосточная транспортная прокуратура, ухань, китай