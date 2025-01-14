https://ria.ru/20250114/aeroflot-1993571030.html
Названа причина посадки в Ухане летевшего в Приморье борта "Аэрофлота"
Названа причина посадки в Ухане летевшего в Приморье борта "Аэрофлота" - РИА Новости, 14.01.2025
Названа причина посадки в Ухане летевшего в Приморье борта "Аэрофлота"
Причиной посадки в Ухане (КНР) самолета "Аэрофлота", летевшего из китайской Саньи во Владивосток, стало плохое самочувствие пассажира, уточнили РИА Новости в... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T05:00:00+03:00
2025-01-14T05:00:00+03:00
2025-01-14T05:00:00+03:00
происшествия
владивосток
аэрофлот
дальневосточная транспортная прокуратура
ухань
китай
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ВЛАДИВОСТОК, 14 янв – РИА Новости. Причиной посадки в Ухане (КНР) самолета "Аэрофлота", летевшего из китайской Саньи во Владивосток, стало плохое самочувствие пассажира, уточнили РИА Новости в Дальневосточной транспортной прокуратуре. Ранее в аэропорту Владивостока РИА Новости сообщили, что рейс был задержан, уже вылетел во Владивосток из Уханя, расчетное время прибытия во Владивосток - 12.10 (05.10 мск). В Дальневосточной транспортной прокуратуре агентству уточнили, что пассажиры возвращаются во Владивосток резервным бортом. "Борт совершил посадку из-за плохого самочувствия пассажира, а вылететь из Уханя не смог из-за технической неисправности", - уточнили в ДВТП.
https://ria.ru/20241228/reys-1991902938.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владивосток, аэрофлот, дальневосточная транспортная прокуратура, ухань, китай
Происшествия, Владивосток, Аэрофлот, Дальневосточная транспортная прокуратура, Ухань, Китай
Названа причина посадки в Ухане летевшего в Приморье борта "Аэрофлота"
Причиной посадки борта "Аэрофлота" в Ухане стало плохое самочувствие пассажира