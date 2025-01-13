https://ria.ru/20250113/zhurnalisty-1993400788.html

В Хабаровском крае ввели новые звания для журналистов

В Хабаровском крае ввели новые звания для журналистов - РИА Новости, 13.01.2025

В Хабаровском крае ввели новые звания для журналистов

Новые звания "Заслуженный журналист Хабаровского края" и "Заслуженный работник СМИ Хабаровского края" вводят в регионе с 2025 года, сообщил губернатор Дмитрий... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T03:23:00+03:00

2025-01-13T03:23:00+03:00

2025-01-13T03:27:00+03:00

общество

дмитрий демешин

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ХАБАРОВСК, 13 янв - РИА Новости. Новые звания "Заслуженный журналист Хабаровского края" и "Заслуженный работник СМИ Хабаровского края" вводят в регионе с 2025 года, сообщил губернатор Дмитрий Демешин в Telegram-канале. Тринадцатого января учрежден День российской печати. По сложившейся традиции, его отмечают не только представители печатной прессы, но и корреспонденты и редакторы интернет-изданий, телевизионщики и радийщики, масса специалистов, остающихся "за кадром". "Новые звания "Заслуженный журналист Хабаровского края" и "Заслуженный работник СМИ Хабаровского края" вводим с этого года. Надеюсь, такой дополнительный способ признания мастерства станет для сотрудников средств массовой информации приятным подарком к профессиональному празднику", - написал Демешин. Как сообщает правительство региона, предполагается, что эти звания будут присуждаться профессионалам за заслуги в медиасфере, а также имеющим стаж не менее 10 лет в профессиональной деятельности. Губернатор поздравил всех причастных с профессиональным праздником. "Хочу от имени жителей края пожелать вам принципиальности, душевных сил и ярких инфоповодов. Разоблачайте фейки, находите позитив даже в банальных, казалось бы, сюжетах. Достоверность, оперативность и талант - то, за что вас уважает и ценит аудитория", - заключил Демешин. В ноябре 2024 года правительство региона сообщало, что документы для внесения изменений в региональный закон о наградах находились на завершающем этапе согласования в правовом департаменте губернатора края. Далее законопроект будет направлен в Законодательную думу региона. Почетные звания "Заслуженный журналист Российской Федерации" и "Заслуженный работник связи и информации Российской Федерации" вручаются на федеральном уровне.

https://sn.ria.ru/20241220/patriotizm-1990271734.html

https://ria.ru/20250113/pechat-1993168031.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, дмитрий демешин