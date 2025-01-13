https://ria.ru/20250113/zelenskiy-1993483176.html

Зеленского подняли на смех из-за слов Трампа

Зеленского подняли на смех из-за слов Трампа - РИА Новости, 13.01.2025

Зеленского подняли на смех из-за слов Трампа

Владимир Зеленский выглядит глупо после заявлений избранного президента США Дональда Трампа о присоединении Гренландии, заявил в Telegram-канале депутат... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T15:29:00+03:00

2025-01-13T15:29:00+03:00

2025-01-13T18:14:00+03:00

в мире

сша

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дональд трамп

владимир зеленский

верховная рада украины

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский выглядит глупо после заявлений избранного президента США Дональда Трампа о присоединении Гренландии, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Когда ждать ваших заявлений, изобличающих планы американских империалистов по захвату и аннексии Гренландии?" — обратился он к главе киевского режима.По словам политика, молчаливое принятие Зеленским такой позиции новой администрации США идет вразрез с его словами о "войне за свободу и безопасность всей Европы"."Вероломные планы, угрожающие нашим датским партнерам, не могут оставаться без вашего внимания. Иначе все остальное начинает выглядеть чуть по-дебильному", — съязвил Дубинский.Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.До 1953 года остров был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009-м получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.

https://ria.ru/20250113/ukraina-1993514434.html

https://ria.ru/20250113/vsu-1993474726.html

сша

гренландия

украина

дания

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в мире, сша, гренландия, украина, дания, дональд трамп, владимир зеленский, верховная рада украины