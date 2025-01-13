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Зеленского подняли на смех из-за слов Трампа - РИА Новости, 13.01.2025
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15:29 13.01.2025 (обновлено: 18:14 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/zelenskiy-1993483176.html
Зеленского подняли на смех из-за слов Трампа
Зеленского подняли на смех из-за слов Трампа - РИА Новости, 13.01.2025
Зеленского подняли на смех из-за слов Трампа
Владимир Зеленский выглядит глупо после заявлений избранного президента США Дональда Трампа о присоединении Гренландии, заявил в Telegram-канале депутат... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T15:29:00+03:00
2025-01-13T18:14:00+03:00
в мире
сша
гренландия
украина
дания
дональд трамп
владимир зеленский
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский выглядит глупо после заявлений избранного президента США Дональда Трампа о присоединении Гренландии, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Когда ждать ваших заявлений, изобличающих планы американских империалистов по захвату и аннексии Гренландии?" — обратился он к главе киевского режима.По словам политика, молчаливое принятие Зеленским такой позиции новой администрации США идет вразрез с его словами о "войне за свободу и безопасность всей Европы"."Вероломные планы, угрожающие нашим датским партнерам, не могут оставаться без вашего внимания. Иначе все остальное начинает выглядеть чуть по-дебильному", — съязвил Дубинский.Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.До 1953 года остров был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009-м получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
https://ria.ru/20250113/ukraina-1993514434.html
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в мире, сша, гренландия, украина, дания, дональд трамп, владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, США, Гренландия, Украина, Дания, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
Зеленского подняли на смех из-за слов Трампа

Нардеп Дубинский: Зеленский выглядит глупо на фоне заявлений Трампа о Гренландии

© AP Photo / Denes ErdosВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский выглядит глупо после заявлений избранного президента США Дональда Трампа о присоединении Гренландии, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
"Когда ждать ваших заявлений, изобличающих планы американских империалистов по захвату и аннексии Гренландии?" — обратился он к главе киевского режима.
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По словам политика, молчаливое принятие Зеленским такой позиции новой администрации США идет вразрез с его словами о "войне за свободу и безопасность всей Европы".
«
"Вероломные планы, угрожающие нашим датским партнерам, не могут оставаться без вашего внимания. Иначе все остальное начинает выглядеть чуть по-дебильному", — съязвил Дубинский.
Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
До 1953 года остров был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009-м получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
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В миреСШАГренландияУкраинаДанияДональд ТрампВладимир ЗеленскийВерховная Рада Украины
 
 
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