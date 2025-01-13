https://ria.ru/20250113/yaponiya-1993502615.html
К берегу острова Кюсю подошла приливная волна
К берегу острова Кюсю подошла приливная волна - РИА Новости, 13.01.2025
К берегу острова Кюсю подошла приливная волна
Приливная волна высотой около 20 сантиметров наблюдалась в районе порта Миядзаки на острове Кюсю после мощного землетрясения, сообщает телеканал NHK со ссылкой... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T16:36:00+03:00
2025-01-13T16:36:00+03:00
2025-01-13T16:36:00+03:00
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землетрясение на японских островах кюсю и хоккайдо
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ОСАКА, 13 янв – РИА Новости. Приливная волна высотой около 20 сантиметров наблюдалась в районе порта Миядзаки на острове Кюсю после мощного землетрясения, сообщает телеканал NHK со ссылкой на Главное метеорологическое агентство Японии. Приливная волна была зафиксирована в 21.48 по местному времени (15.48 мск). Мощное землетрясение произошло в 21.19 по местному времени (15.19 мск) у юго-восточного побережья японского острова Кюсю. Изначально его магнитуда оценивалась как 6,4, но затем была пересмотрена до 6,9. Очаг землетрясения залегал на глубине 30 километров под водой. Толчки силой до пяти баллов ощущались на всем острове Кюсю, а силой до трех баллов – на острове Сикоку и обширной территории на острове Хонсю от города Хиросима до Осаки, где проживает корреспондент РИА Новости. По данным телеканала, в районах АЭС "Сендай" и АЭС "Иката" были зафиксированы толчки силой до трех баллов. Сотрудники станций не выявили сбоев в их работе, а также отклонений показателей уровня радиации. После мощного землетрясения была объявлена угроза цунами. Так, для восточного побережья острова Кюсю и южного побережья острова Сикоку действует предупреждение о цунами высотой до 1 метра. Для островов Амами, Токара, Танэгасима, Якусима, а также для ряда регионов острова Хонсю действует предупреждение о приливной волне высотой до 20 сантиметров. К настоящему времени информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20250112/krym-1993372274.html
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в мире, хонсю (остров), аэс "иката", землетрясение на японских островах кюсю и хоккайдо
В мире, Хонсю (остров), АЭС "Иката", Землетрясение на японских островах Кюсю и Хоккайдо
К берегу острова Кюсю подошла приливная волна
NHK: приливная волна до 20 см подошла к берегу Кюсю после мощного землетрясения
ОСАКА, 13 янв – РИА Новости. Приливная волна высотой около 20 сантиметров наблюдалась в районе порта Миядзаки на острове Кюсю после мощного землетрясения, сообщает телеканал NHK со ссылкой на Главное метеорологическое агентство Японии.
Приливная волна была зафиксирована в 21.48 по местному времени (15.48 мск).
Мощное землетрясение произошло в 21.19 по местному времени (15.19 мск) у юго-восточного побережья японского острова Кюсю. Изначально его магнитуда оценивалась как 6,4, но затем была пересмотрена до 6,9. Очаг землетрясения залегал на глубине 30 километров под водой.
Толчки силой до пяти баллов ощущались на всем острове Кюсю, а силой до трех баллов – на острове Сикоку и обширной территории на острове Хонсю от города Хиросима до Осаки, где проживает корреспондент РИА Новости.
По данным телеканала, в районах АЭС "Сендай" и АЭС "Иката
" были зафиксированы толчки силой до трех баллов. Сотрудники станций не выявили сбоев в их работе, а также отклонений показателей уровня радиации.
После мощного землетрясения была объявлена угроза цунами. Так, для восточного побережья острова Кюсю и южного побережья острова Сикоку действует предупреждение о цунами высотой до 1 метра. Для островов Амами, Токара, Танэгасима, Якусима, а также для ряда регионов острова Хонсю
действует предупреждение о приливной волне высотой до 20 сантиметров.
К настоящему времени информация о пострадавших и разрушениях не поступала.