https://ria.ru/20250113/yaponiya-1993502615.html

К берегу острова Кюсю подошла приливная волна

К берегу острова Кюсю подошла приливная волна - РИА Новости, 13.01.2025

К берегу острова Кюсю подошла приливная волна

Приливная волна высотой около 20 сантиметров наблюдалась в районе порта Миядзаки на острове Кюсю после мощного землетрясения, сообщает телеканал NHK со ссылкой... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T16:36:00+03:00

2025-01-13T16:36:00+03:00

2025-01-13T16:36:00+03:00

в мире

хонсю (остров)

аэс "иката"

землетрясение на японских островах кюсю и хоккайдо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993501349_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f98ab961d76a6968018e5494f19bbaad.jpg

ОСАКА, 13 янв – РИА Новости. Приливная волна высотой около 20 сантиметров наблюдалась в районе порта Миядзаки на острове Кюсю после мощного землетрясения, сообщает телеканал NHK со ссылкой на Главное метеорологическое агентство Японии. Приливная волна была зафиксирована в 21.48 по местному времени (15.48 мск). Мощное землетрясение произошло в 21.19 по местному времени (15.19 мск) у юго-восточного побережья японского острова Кюсю. Изначально его магнитуда оценивалась как 6,4, но затем была пересмотрена до 6,9. Очаг землетрясения залегал на глубине 30 километров под водой. Толчки силой до пяти баллов ощущались на всем острове Кюсю, а силой до трех баллов – на острове Сикоку и обширной территории на острове Хонсю от города Хиросима до Осаки, где проживает корреспондент РИА Новости. По данным телеканала, в районах АЭС "Сендай" и АЭС "Иката" были зафиксированы толчки силой до трех баллов. Сотрудники станций не выявили сбоев в их работе, а также отклонений показателей уровня радиации. После мощного землетрясения была объявлена угроза цунами. Так, для восточного побережья острова Кюсю и южного побережья острова Сикоку действует предупреждение о цунами высотой до 1 метра. Для островов Амами, Токара, Танэгасима, Якусима, а также для ряда регионов острова Хонсю действует предупреждение о приливной волне высотой до 20 сантиметров. К настоящему времени информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20250112/krym-1993372274.html

https://ria.ru/20250111/sochi-1993290401.html

хонсю (остров)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, хонсю (остров), аэс "иката", землетрясение на японских островах кюсю и хоккайдо