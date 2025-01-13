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Миронов прокомментировал новые санкции США против России - РИА Новости, 13.01.2025
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18:19 13.01.2025 (обновлено: 18:21 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/sanktsii-1993525847.html
Миронов прокомментировал новые санкции США против России
Миронов прокомментировал новые санкции США против России - РИА Новости, 13.01.2025
Миронов прокомментировал новые санкции США против России
Новые санкции США против России могли быть согласованы с администрацией избранного президента США Дональда Трампа, заявил лидер партии "Справедливая Россия - За РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T18:19:00+03:00
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Новые санкции США против России могли быть согласованы с администрацией избранного президента США Дональда Трампа, заявил лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов в сообщении в своем Telegram-канале.США 10 января ввели санкции против более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также свыше 180 судов. Санкции направлены на ограничение доступа Москвы к международным рынкам и сокращение доходов, получаемых от экспорта нефти и газа. В рамках пакета также вводятся рестрикции против предприятий, связанных с добычей и переработкой энергоресурсов, и судов, участвующих в их транспортировке. &quot;Не сомневаюсь, что новые санкции против России согласованы с новой администрацией США. И это доказывает, что, вопреки иллюзиям некоторых, у нас нет союзников, тем более &quot;спасителей&quot;, среди американских президентов&quot;, - сообщил Миронов.Лидер партии отметил, что масштабные санкции США многие называют прощальным "подарком" уходящей администрации Джо Байдена – не только России, но и его сменщику Трампу, который якобы готов к переговорам. "Для России они не делятся на "плохих" и "хороших". Американцы преследуют только свои интересы. Россия должна следовать своим", - заключил лидер эсеров. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Кроме того, в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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Цены на нефть, Россия, США, Москва, Дональд Трамп, Сергей Миронов, Джо Байден
Миронов прокомментировал новые санкции США против России

Миронов: новые санкции США против России могли быть согласованы с Трампом

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия - За правду Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Новые санкции США против России могли быть согласованы с администрацией избранного президента США Дональда Трампа, заявил лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов в сообщении в своем Telegram-канале.
США 10 января ввели санкции против более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также свыше 180 судов. Санкции направлены на ограничение доступа Москвы к международным рынкам и сокращение доходов, получаемых от экспорта нефти и газа. В рамках пакета также вводятся рестрикции против предприятий, связанных с добычей и переработкой энергоресурсов, и судов, участвующих в их транспортировке.
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11 января, 18:15
«

"Не сомневаюсь, что новые санкции против России согласованы с новой администрацией США. И это доказывает, что, вопреки иллюзиям некоторых, у нас нет союзников, тем более "спасителей", среди американских президентов", - сообщил Миронов.

Лидер партии отметил, что масштабные санкции США многие называют прощальным "подарком" уходящей администрации Джо Байдена – не только России, но и его сменщику Трампу, который якобы готов к переговорам.
«
"Для России они не делятся на "плохих" и "хороших". Американцы преследуют только свои интересы. Россия должна следовать своим", - заключил лидер эсеров.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Кроме того, в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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Цены на нефтьРоссияСШАМоскваДональд ТрампСергей МироновДжо Байден
 
 
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