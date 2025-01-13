https://ria.ru/20250113/pridnestrove-1993504214.html
В Молдавии запросили подключение к энергосистеме двух сел в Приднестровье
В Молдавии запросили подключение к энергосистеме двух сел в Приднестровье - РИА Новости, 13.01.2025
В Молдавии запросили подключение к энергосистеме двух сел в Приднестровье
Молдавская компания Premier Energy Distribution, являющаяся основным поставщиком электроэнергии, сообщила в Telegram-канале, что направила в Национальное... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T16:41:00+03:00
2025-01-13T16:41:00+03:00
2025-01-13T16:41:00+03:00
жкх
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КИШИНЕВ, 13 янв - РИА Новости. Молдавская компания Premier Energy Distribution, являющаяся основным поставщиком электроэнергии, сообщила в Telegram-канале, что направила в Национальное агентство по регулированию в энергетике запрос о возможности подключения к энергосистеме Молдавии двух сел, в данный момент получающих электричество от энергосистемы непризнанной Молдавской Приднестровской республики (ПМР). Речь идет о населенных пунктах Копанка и Варница, которые, несмотря на административное подчинение Кишиневу, подключены к энергосистеме Приднестровья. С 1 января Молдавская ГРЭС, расположенная на территории Приднестровья, перешла на генерацию электроэнергии с газа на уголь. В ПМР с 3 января начались веерные отключения электроэнергии. "Компания Premier Energy Distribution направила в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) запрос о внесении изменений в план развития на 2023-2025 годы. Предлагаемые изменения направлены на обеспечение бесперебойности и надежности электроснабжения в селах Варница Новоаненского района и Копанка Каушанского района путем подзарядки существующих электрических сетей в этих населенных пунктах", - говорится в сообщении.Предполагается построить воздушную линию электропередачи в сторону села Варница, что будет включать строительство участка подземной линии электропередачи 10 кВ протяженностью 4,8 километра и воздушной линии электропередачи 10 кВ протяженностью 3,1 километра, а также установку трансформатора подключения 10/6 кВ. Также будет осуществляться строительство воздушной линии электропередачи 10 кВ в сторону села Копанка протяженностью 1 километр. "Основной целью этих работ является обеспечение электроэнергией сел Варница и Копанка и подготовка их подключения к распределительной сети Premier Energy", - поясняется в сообщении. С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Правительство республики утверждает, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в Приднестровье. Премьер Молдавии Дорин Речан ранее заявил, что правый берег Днестра может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку расположенная на территории Приднестровья МГРЭС не может вырабатывать ее для правого берега Днестра, а закупка у других поставщиков приводит к росту тарифов. Компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии. В конце декабря "Газпром" сообщил, что с 1 января останавливает поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов, Кишинев предлагал "Газпрому" заплатить лишь 8,6 миллиона долларов. Позднее "Газпром" сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу подача российского газа с 1 января не осуществляется. На этом фоне прекратились поставки газа в Приднестровье.
https://ria.ru/20250113/pridnestrove-1993446661.html
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жкх, молдавия, кишинев, днестр, дорин речан, газпром, молдовагаз
ЖКХ, Молдавия, Кишинев, Днестр, Дорин Речан, Газпром, Молдовагаз
В Молдавии запросили подключение к энергосистеме двух сел в Приднестровье
Молдавская компания предложила подключить к энергосистеме Молдавии два села ПМР
КИШИНЕВ, 13 янв - РИА Новости.
Молдавская компания Premier Energy Distribution, являющаяся основным поставщиком электроэнергии, сообщила в Telegram-канале
, что направила в Национальное агентство по регулированию в энергетике запрос о возможности подключения к энергосистеме Молдавии двух сел, в данный момент получающих электричество от энергосистемы непризнанной Молдавской Приднестровской республики (ПМР).
Речь идет о населенных пунктах Копанка и Варница, которые, несмотря на административное подчинение Кишиневу, подключены к энергосистеме Приднестровья. С 1 января Молдавская ГРЭС, расположенная на территории Приднестровья, перешла на генерацию электроэнергии с газа на уголь. В ПМР с 3 января начались веерные отключения электроэнергии.
«
"Компания Premier Energy Distribution направила в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) запрос о внесении изменений в план развития на 2023-2025 годы. Предлагаемые изменения направлены на обеспечение бесперебойности и надежности электроснабжения в селах Варница Новоаненского района и Копанка Каушанского района путем подзарядки существующих электрических сетей в этих населенных пунктах", - говорится в сообщении.
Предполагается построить воздушную линию электропередачи в сторону села Варница, что будет включать строительство участка подземной линии электропередачи 10 кВ протяженностью 4,8 километра и воздушной линии электропередачи 10 кВ протяженностью 3,1 километра, а также установку трансформатора подключения 10/6 кВ. Также будет осуществляться строительство воздушной линии электропередачи 10 кВ в сторону села Копанка протяженностью 1 километр.
«
"Основной целью этих работ является обеспечение электроэнергией сел Варница и Копанка и подготовка их подключения к распределительной сети Premier Energy", - поясняется в сообщении.
С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Правительство республики утверждает, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в Приднестровье. Премьер Молдавии Дорин Речан ранее заявил, что правый берег Днестра может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку расположенная на территории Приднестровья МГРЭС не может вырабатывать ее для правого берега Днестра, а закупка у других поставщиков приводит к росту тарифов. Компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии.
В конце декабря "Газпром" сообщил, что с 1 января останавливает поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов, Кишинев предлагал "Газпрому" заплатить лишь 8,6 миллиона долларов. Позднее "Газпром" сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу подача российского газа с 1 января не осуществляется. На этом фоне прекратились поставки газа в Приднестровье.