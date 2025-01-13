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В Переславле-Залесском загорелось кафе-блинная

В Переславле-Залесском загорелось кафе-блинная - РИА Новости, 13.01.2025

В Переславле-Залесском загорелось кафе-блинная

Кафе-блинная горит в туристическом центре Переславля-Залесского, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по Ярославской области. РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T16:06:00+03:00

2025-01-13T16:06:00+03:00

2025-01-13T17:05:00+03:00

происшествия

переславль-залесский

ярославская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Кафе-блинная горит в туристическом центре Переславля-Залесского, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по Ярославской области. "Около 14.50 мск поступило сообщение о возгорании кровли в кафе-блинной по адресу Кузнечная 43 А в Переславле-Залесском. Предварительно, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства. Кафе-блинная находится в центре Переславля, рядом с ней располагаются музей и другие туристические объекты, в частности, Дом Берендея.

https://ria.ru/20250106/gaz-1992676564.html

переславль-залесский

ярославская область

россия

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Тушение пожара в кафе-блинной в центре Переславля-Залесского Сотрудники МЧС России ликвидируют возгорание в блинной. Огнеборцы тушат пожар в деревянном, двухэтажном здании по адресу: Переславль-Залесский, улица Кузнечная, дом 43а. На месте пожара горит здание на площади 360 квадратных метров. К тушению привлекаются 33 человека и 10 единиц техники. Пострадавших нет. Дознавателям МЧС России предстоит установить причину пожара. 2025-01-13T16:06 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, переславль-залесский, ярославская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)