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В Переславле-Залесском загорелось кафе-блинная
В Переславле-Залесском загорелось кафе-блинная - РИА Новости, 13.01.2025
В Переславле-Залесском загорелось кафе-блинная
Кафе-блинная горит в туристическом центре Переславля-Залесского, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по Ярославской области. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T16:06:00+03:00
2025-01-13T16:06:00+03:00
2025-01-13T17:05:00+03:00
происшествия
переславль-залесский
ярославская область
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Кафе-блинная горит в туристическом центре Переславля-Залесского, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по Ярославской области. "Около 14.50 мск поступило сообщение о возгорании кровли в кафе-блинной по адресу Кузнечная 43 А в Переславле-Залесском. Предварительно, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства. Кафе-блинная находится в центре Переславля, рядом с ней располагаются музей и другие туристические объекты, в частности, Дом Берендея.
https://ria.ru/20250106/gaz-1992676564.html
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Тушение пожара в кафе-блинной в центре Переславля-Залесского
Сотрудники МЧС России ликвидируют возгорание в блинной. Огнеборцы тушат пожар в деревянном, двухэтажном здании по адресу: Переславль-Залесский, улица Кузнечная, дом 43а. На месте пожара горит здание на площади 360 квадратных метров. К тушению привлекаются 33 человека и 10 единиц техники. Пострадавших нет. Дознавателям МЧС России предстоит установить причину пожара.
2025-01-13T16:06
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происшествия, переславль-залесский, ярославская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Переславль-Залесский, Ярославская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Переславле-Залесском загорелось кафе-блинная
МЧС: в туристическом центре Переславля-Залесского горит кафе-блинная