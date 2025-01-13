https://ria.ru/20250113/diversiya-1993539315.html

Слуцкий назвал атаку на "Турецкий поток" диверсией

Слуцкий назвал атаку на "Турецкий поток" диверсией - РИА Новости, 13.01.2025

Слуцкий назвал атаку на "Турецкий поток" диверсией

Атака на инфраструктуру трубопровода "Турецкий поток", наряду с решением о прекращении транзита российского газа через территорию Украины, - попытка масштабной... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T20:03:00+03:00

2025-01-13T20:03:00+03:00

2025-01-13T20:03:00+03:00

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Атака на инфраструктуру трубопровода "Турецкий поток", наряду с решением о прекращении транзита российского газа через территорию Украины, - попытка масштабной террористической диверсии, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.Ранее дронами ВСУ была произведена попытка атаковать компрессорную станцию "Русская" в Гай-Кодзоре на Кубани, сообщило Минобороны. Эта станция обеспечивает подачу газа по "Турецкому потоку". Все БПЛА были сбиты, осколками незначительно повреждены здание и оборудование газоизмерительной станции. Последствия оперативно устранили, станция работает в штатном режиме. Целью атаки было прекращение поставок газа в европейские страны, отметили в Минобороны. "Атака на инфраструктуру трубопровода, особенно наряду с решением о прекращении транзита российского газа через территорию Украины, - попытка масштабной террористической диверсии. В европейских странах-получателях, в частности в Венгрии, уже заявили о посягательстве на их суверенитет. Однако "прогрессивное" европейское сообщество, по сути, занимает оправдательную позицию, лишь беззубо выражая обеспокоенность", - написал Слуцкий.Депутат считает, что все это стало отчасти следствием безнаказанности "в отношении заказчиков и исполнителей международного теракта по взрыву "Северного потока" два года назад". "Зеленский в агонии сохранения своей преступной власти пытается играть на руку США, но на самом деле раскачивает энергетическую безопасность Европы. По Брюсселю же сегодня бумерангом ударяют поддержка укронацизма и русофобия", - заключил парламентарий.

https://ria.ru/20250113/ek-1993475814.html

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в мире, украина, венгрия, сша, леонид слуцкий (политик), госдума рф, вооруженные силы украины, турецкий поток, северный поток, происшествия