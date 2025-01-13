Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий назвал атаку на "Турецкий поток" диверсией - РИА Новости, 13.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:03 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/diversiya-1993539315.html
Слуцкий назвал атаку на "Турецкий поток" диверсией
Слуцкий назвал атаку на "Турецкий поток" диверсией - РИА Новости, 13.01.2025
Слуцкий назвал атаку на "Турецкий поток" диверсией
Атака на инфраструктуру трубопровода "Турецкий поток", наряду с решением о прекращении транзита российского газа через территорию Украины, - попытка масштабной... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T20:03:00+03:00
2025-01-13T20:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
венгрия
сша
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569035887_0:252:3106:1999_1920x0_80_0_0_a02d6467b65ef2bcadbd9cc8ea486b10.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Атака на инфраструктуру трубопровода "Турецкий поток", наряду с решением о прекращении транзита российского газа через территорию Украины, - попытка масштабной террористической диверсии, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.Ранее дронами ВСУ была произведена попытка атаковать компрессорную станцию "Русская" в Гай-Кодзоре на Кубани, сообщило Минобороны. Эта станция обеспечивает подачу газа по "Турецкому потоку". Все БПЛА были сбиты, осколками незначительно повреждены здание и оборудование газоизмерительной станции. Последствия оперативно устранили, станция работает в штатном режиме. Целью атаки было прекращение поставок газа в европейские страны, отметили в Минобороны. &quot;Атака на инфраструктуру трубопровода, особенно наряду с решением о прекращении транзита российского газа через территорию Украины, - попытка масштабной террористической диверсии. В европейских странах-получателях, в частности в Венгрии, уже заявили о посягательстве на их суверенитет. Однако &quot;прогрессивное&quot; европейское сообщество, по сути, занимает оправдательную позицию, лишь беззубо выражая обеспокоенность&quot;, - написал Слуцкий.Депутат считает, что все это стало отчасти следствием безнаказанности "в отношении заказчиков и исполнителей международного теракта по взрыву "Северного потока" два года назад". "Зеленский в агонии сохранения своей преступной власти пытается играть на руку США, но на самом деле раскачивает энергетическую безопасность Европы. По Брюсселю же сегодня бумерангом ударяют поддержка укронацизма и русофобия", - заключил парламентарий.
https://ria.ru/20250113/ek-1993475814.html
https://ria.ru/20250113/potok-1993487973.html
украина
венгрия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569035887_633:194:3106:2048_1920x0_80_0_0_ff42677a879fe311c6e5a8c01e5c96ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, венгрия, сша, леонид слуцкий (политик), госдума рф, вооруженные силы украины, турецкий поток, северный поток, происшествия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Венгрия, США, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, Вооруженные силы Украины, Турецкий поток, Северный поток, Происшествия
Слуцкий назвал атаку на "Турецкий поток" диверсией

Депутат Слуцкий назвал атаку на "Турецкий поток" террористической диверсией

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомпрессорная станция "Турецкого потока"
Компрессорная станция Турецкого потока - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Компрессорная станция "Турецкого потока". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Атака на инфраструктуру трубопровода "Турецкий поток", наряду с решением о прекращении транзита российского газа через территорию Украины, - попытка масштабной террористической диверсии, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.
Ранее дронами ВСУ была произведена попытка атаковать компрессорную станцию "Русская" в Гай-Кодзоре на Кубани, сообщило Минобороны. Эта станция обеспечивает подачу газа по "Турецкому потоку". Все БПЛА были сбиты, осколками незначительно повреждены здание и оборудование газоизмерительной станции. Последствия оперативно устранили, станция работает в штатном режиме. Целью атаки было прекращение поставок газа в европейские страны, отметили в Минобороны.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
В ЕК прокомментировали атаку Украины на "Турецкий поток"
Вчера, 14:56
«

"Атака на инфраструктуру трубопровода, особенно наряду с решением о прекращении транзита российского газа через территорию Украины, - попытка масштабной террористической диверсии. В европейских странах-получателях, в частности в Венгрии, уже заявили о посягательстве на их суверенитет. Однако "прогрессивное" европейское сообщество, по сути, занимает оправдательную позицию, лишь беззубо выражая обеспокоенность", - написал Слуцкий.

Депутат считает, что все это стало отчасти следствием безнаказанности "в отношении заказчиков и исполнителей международного теракта по взрыву "Северного потока" два года назад".
"Зеленский в агонии сохранения своей преступной власти пытается играть на руку США, но на самом деле раскачивает энергетическую безопасность Европы. По Брюсселю же сегодня бумерангом ударяют поддержка укронацизма и русофобия", - заключил парламентарий.
Компрессорная станция Русская, входящая в систему газопроводов по обеспечению поставок газа для Турецкого потока - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Сийярто осудил атаку ВСУ на инфраструктуру "Турецкого потока" в России
Вчера, 15:55
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВенгрияСШАЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФВооруженные силы УкраиныТурецкий потокСеверный потокПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала