https://ria.ru/20250111/vuchich-1993285920.html

Вучич заявил, что санкции США против NIS требуют разъяснений

Вучич заявил, что санкции США против NIS требуют разъяснений - РИА Новости, 11.01.2025

Вучич заявил, что санкции США против NIS требуют разъяснений

Санкции США против российско-сербской компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS, 56,15% "Газпром нефть" и "Газпром") требуют разъяснений в вопросе размеров... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T20:09:00+03:00

2025-01-11T20:09:00+03:00

2025-01-11T20:09:00+03:00

экономика

сша

сербия

белград (город)

александр вучич

газпром

нефтяная индустрия сербии

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991657036_0:1:3086:1737_1920x0_80_0_0_6106ca313a50f5f5093ee618208eb75b.jpg

БЕЛГРАД, 11 янв – РИА Новости. Санкции США против российско-сербской компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS, 56,15% "Газпром нефть" и "Газпром") требуют разъяснений в вопросе размеров российской доли для переговоров с РФ, заявил сербский президент Александр Вучич. В Белград в субботу прибыл заместитель госсекретаря США по вопросам управления и ресурсов Ричард Верма, который провел встречу с Вучичем с участием координатора США по санкциям Джеймса О' Брайена и посла США Кристофера Хилла. Одной из основных тем стали санкции США против Нефтяной индустрии Сербии. "Мы должны сначала еще 7-10 дней разговаривать с американцами, чтобы видеть точное содержание пакета санкций, чтобы мы могли обратиться к россиянам и говорить о том, что нам делать. Вы и сейчас слушали, как говорил замгоссекретаря, он использовал слово remove в отношении российского присутствия, а в тексте в одном предложении говорится to remove "Газпром нефть", а в следующем – to reduce. Для нас это неясно, это неясно и для россиян", - указал Вучич на совместной пресс-конференции с Верма. Он добавил, что в предстоящие дни он ожидает дополнительных разъяснений от США. "Представьте, что мы начнем переговоры с россиянами и скажем: "Выкупим 7% вашей собственности, тем самым вы снижаете долю до менее 50%". И мы сделаем это после трудных переговоров, выплатим все, а потом Управление по контролю за иностранными активами (OFAC, Office of Foreign Assets Control) или минфин США скажут: "Этого недостаточно, получайте санкции". Что мы тогда сделали? Потеряли время и деньги", - отметил Вучич. По его словам, необходимо точно знать условия, чтобы разговаривать с российской стороной. Вучич также попросил США о более гибких сроках. "Для людей важнее всего, что будет нефть, будет бензин, будут все нефтепродукты. Мы должны разговаривать и с хорватами (оператор Адриатического нефтепровода JANAF – ред.), но прежде всего с американцами… Мы должны принимать рациональные решения в интересах граждан Сербии, в тоже время, соблюдать нормы международного права, наши и международные законы. Повторяю, мы не грабители, повторяю это и перед американцами, отнимать российское имущество не станем, если будем должны, заплатим цену", - подчеркнул сербский лидер. Вучич заявил 5 января, что официальный Белград готов выкупить долю в Нефтяной индустрии Сербии (NIS) за около 700 миллионов евро в случае санкций США, но попытается избежать такого пути. "Нефтяная индустрия Сербии" ранее выпустила заявление, что ее работа продолжается беспрепятственно, АЗС бесперебойно снабжаются нефтепродуктами. Отмечается, что NIS продолжает следить за актуальной ситуацией, анализировать все возможные сценарии и потенциальные последствия для деятельности компании и в настоящее время "нет никаких правовых ограничений для деятельности компании и наших партнеров". Президент Сербии ранее также указал, что с момента введения санкций компания-оператор Адриатического нефтепровода Хорватии JANAF прекратит поставки сырья с терминала на острове Крк. В 2022 году поставки российской нефти по JANAF в Хорватии попали под запрет в рамках пакета санкций ЕС, с тех пор компания перешла на переработку сырья из Ирака и других стран. JANAF имеет контракт на поставку NIS 10 миллионов тонн сырой нефти с 1 января 2024 до 31 декабря 2026 года. Руководство Сербии и Венгрии ранее подтвердили планы строительства нефтепровода протяженностью 128 километров для соединения с "Дружбой", по которой поставляется российская нефть в Венгрию и поставок ее на переработку на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) NIS в городе Панчево. В 2022 году "Газпром нефть", которая участвовала в 2008 году в приватизации крупнейшей нефтяной компании западных Балкан, снизила долю в сербской NIS до 50%, Газпром получил 6,15%. В 2020 году Вучич запустил проект "Глубокая переработка" на НПЗ "Нефтяной индустрия Сербии" в Панчево под Белградом. "Нефтяная индустрия Сербии" — одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает свыше 10 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет 400 АЗС, НПЗ Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с "Газпром энергохолдинг" - ТЭС Панчево. Крупнейшие акционеры - "Газпром нефть" и "Газпром" (56,15%) и Сербия (29,87%).

https://ria.ru/20250110/sanktsii-1993199478.html

https://ria.ru/20250111/sanktsii-1993254804.html

https://ria.ru/20241216/vuchich-1989352632.html

https://ria.ru/20250105/serbija-1992573519.html

https://ria.ru/20250102/sanktsii-1992351146.html

сша

сербия

белград (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, сша, сербия, белград (город), александр вучич, газпром, нефтяная индустрия сербии, евросоюз, санкции в отношении россии