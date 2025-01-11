https://ria.ru/20250111/moshenniki-1993232856.html
Сбербанк назвал самые распространенные мошеннические схемы в 2025 году
Сбербанк назвал самые распространенные мошеннические схемы в 2025 году - РИА Новости, 11.01.2025
Сбербанк назвал самые распространенные мошеннические схемы в 2025 году
В наступившем году, как и в прошлом, самыми популярными схемами у мошенников будут получение данных для хищения аккаунта на "Госуслугах", сообщения в... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T09:22:00+03:00
2025-01-11T09:22:00+03:00
2025-01-11T11:43:00+03:00
станислав кузнецов
сбербанк россии
технологии
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В наступившем году, как и в прошлом, самыми популярными схемами у мошенников будут получение данных для хищения аккаунта на "Госуслугах", сообщения в мессенджерах от имени руководителя или ведомств, рассказал в интервью РИА Новости заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. "Топ-3 схем не изменился: получение обманом данных для хищения аккаунта на "Госуслугах", "Фальшивый босс", или общение в мессенджерах от имени руководителя, а также фальшивые звонки из ведомств", — сказал он, подводя итоги 2024 года. По мнению собеседника агентства, в 2025-м мошеннические схемы принципиально не изменятся. Но растут риски более активного применения для обмана технологий искусственного интеллекта, подчеркнул он."К сожалению, искусственный интеллект делает фейки все более правдоподобными", — добавил топ-менеджер. Он отметил, что мошенники дорабатывают схемы, пытаясь обойти банковские системы антифрода. Например, они все чаще просят своих жертв снимать наличные и передавать их курьерам, поскольку понимают, что онлайн-переводы будут заблокированы. "Если мы видим нетипичную для клиента операцию, например человек внезапно снимает наличными в банкомате крупную сумму, хотя раньше пользовался банковской картой, то приостанавливаем ее до выяснения обстоятельств", — сказал зампред. Кроме того, по словам Кузнецова, мошенники стали заставлять людей открывать счета в менее защищенных банках: жертвы переводят свои деньги, а мошенники их оттуда выводят. Эта тенденция говорит о том, что проблему нужно решать системно и всем рынком, заключил топ-менеджер.
https://ria.ru/20241225/ukraina-1991050363.html
https://ria.ru/20250107/izvestiya-1992715131.html
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станислав кузнецов, сбербанк россии, технологии, россия
Станислав Кузнецов, Сбербанк России, Технологии, Россия
Сбербанк назвал самые распространенные мошеннические схемы в 2025 году
Зампред правления Сбербанка Кузнецов: мошенники будут использовать ИИ-технологии
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В наступившем году, как и в прошлом, самыми популярными схемами у мошенников будут получение данных для хищения аккаунта на "Госуслугах", сообщения в мессенджерах от имени руководителя или ведомств, рассказал в интервью РИА Новости заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
"Топ-3 схем не изменился: получение обманом данных для хищения аккаунта на "Госуслугах", "Фальшивый босс", или общение в мессенджерах от имени руководителя, а также фальшивые звонки из ведомств", — сказал он, подводя итоги 2024 года.
По мнению собеседника агентства, в 2025-м мошеннические схемы принципиально не изменятся. Но растут риски более активного применения для обмана технологий искусственного интеллекта, подчеркнул он.
"К сожалению, искусственный интеллект делает фейки все более правдоподобными", — добавил топ-менеджер.
Он отметил, что мошенники дорабатывают схемы, пытаясь обойти банковские системы антифрода. Например, они все чаще просят своих жертв снимать наличные и передавать их курьерам, поскольку понимают, что онлайн-переводы будут заблокированы.
"Если мы видим нетипичную для клиента операцию, например человек внезапно снимает наличными в банкомате крупную сумму, хотя раньше пользовался банковской картой, то приостанавливаем ее до выяснения обстоятельств", — сказал зампред.
Кроме того, по словам Кузнецова
, мошенники стали заставлять людей открывать счета в менее защищенных банках: жертвы переводят свои деньги, а мошенники их оттуда выводят. Эта тенденция говорит о том, что проблему нужно решать системно и всем рынком, заключил топ-менеджер.