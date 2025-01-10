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Зеленский заявил о желании закончить конфликт с Россией в 2025 году - РИА Новости, 10.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:56 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/zelenskiy-1993126398.html
Зеленский заявил о желании закончить конфликт с Россией в 2025 году
Зеленский заявил о желании закончить конфликт с Россией в 2025 году - РИА Новости, 10.01.2025
Зеленский заявил о желании закончить конфликт с Россией в 2025 году
Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет получить гарантии безопасности от США и закончить конфликт с РФ в 2025 году. РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T14:56:00+03:00
2025-01-10T14:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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сша
владимир зеленский
владимир путин
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РИМ, 10 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет получить гарантии безопасности от США и закончить конфликт с РФ в 2025 году. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх 8 января заявила, что США не станут диктовать Украине условия завершения конфликта, оставив за Зеленским право принимать решение о мирных переговорах. Как заявил накануне будущий спецпосланник США по Украине Кит Келлог, избранный президент США Дональд Трамп уже в ближайшем будущем сможет прийти к решению конфликта на Украине в рамках предстоящих переговоров с российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. "Наша цель состоит в том, чтобы получить гарантии безопасности в этом году и закончить в войну в этом году. Мы сделаем для этого все", - заявил Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rainews24. "Для нас очень важно, чтобы наступил мир, но прежде чем о чем-то договариваться, мы должны определить серьезные гарантии безопасности для Украины и для Европы", - заявил Зеленский. При этом он решил указать США, что они должны "оказать давление на Россию и дать Украине и Европе гарантии безопасности". Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20250106/zelenskij-1992622706.html
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в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, владимир путин, кит келлог, министерство обороны сша, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Кит Келлог, Министерство обороны США, НАТО, Вооруженные силы Украины
Зеленский заявил о желании закончить конфликт с Россией в 2025 году

Зеленский: Украина хочет получить гарантии безопасности от США в 2025 году

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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РИМ, 10 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет получить гарантии безопасности от США и закончить конфликт с РФ в 2025 году.
Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх 8 января заявила, что США не станут диктовать Украине условия завершения конфликта, оставив за Зеленским право принимать решение о мирных переговорах. Как заявил накануне будущий спецпосланник США по Украине Кит Келлог, избранный президент США Дональд Трамп уже в ближайшем будущем сможет прийти к решению конфликта на Украине в рамках предстоящих переговоров с российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам с Трампом
6 января, 01:39
"Наша цель состоит в том, чтобы получить гарантии безопасности в этом году и закончить в войну в этом году. Мы сделаем для этого все", - заявил Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rainews24.
"Для нас очень важно, чтобы наступил мир, но прежде чем о чем-то договариваться, мы должны определить серьезные гарантии безопасности для Украины и для Европы", - заявил Зеленский. При этом он решил указать США, что они должны "оказать давление на Россию и дать Украине и Европе гарантии безопасности".
Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
"Осталось сто дней". Зеленский поставил ультиматум
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийВладимир ПутинКит КеллогМинистерство обороны СШАНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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