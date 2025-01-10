https://ria.ru/20250110/zelenograd-1993115324.html

В Зеленограде завершили второй этап благоустройства территории у МЦД-3

В Зеленограде завершили второй этап благоустройства территории у МЦД-3 - РИА Новости, 10.01.2025

В Зеленограде завершили второй этап благоустройства территории у МЦД-3

Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили второй этап благоустройства территорий возле московского городского вокзала Зеленоград-Крюково МЦД-3 в... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T14:33:00+03:00

2025-01-10T14:33:00+03:00

2025-01-10T14:33:00+03:00

городское хозяйство москвы

зеленоград

москва

раменский

петр бирюков

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили второй этап благоустройства территорий возле московского городского вокзала Зеленоград-Крюково МЦД-3 в Зеленограде, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Этот московский городской вокзал является конечной остановкой МЦД-3 "Ленинградско - Казанский", который соединил в августе 2023 года Зеленоград и подмосковный город Раменское. Главной целью было улучшение транспортной и пешеходной доступности, работы проходили на Привокзальной площади, участках улиц Новокрюковская от Проектируемого проезда №898 до улицы Ленина и улицы Ленина от Новокрюковской до Советской", - сообщил Бирюков. Заместитель мэра отметил, что благодаря благоустройству существующих и созданию альтернативных маршрутов от жилой застройки к станции, горожане могут теперь комфортно и быстро добираться до нее как пешком, так и на общественном транспорте. "В рамках проекта воздушные линии убрали в кабельную канализацию протяженностью почти 600 метров, проложили дополнительную ливневку. Расширили тротуары и обновили их покрытие, Привокзальную площадь замостили плиткой, заменили около 4,5 тысяч квадратных метров асфальта на проезжей части и во внутридворовых проездах. Установили около 40 новых фонарей и уличных торшеров, наземные пешеходные переходы оборудовали опорами контрастного освещения, поставили три современных остановочных павильона", - сообщил Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. В ходе работ возле московского городского вокзала Зеленоград-Крюково разбили более 1,8 тысяч квадратных метров газона. Все работы проводились по разработанным специалистами Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры транспортным схемам. В 2023 году в рамках первого этапа работ обновили Крюковскую площадь, улицы Панфилова и Советскую, Проектируемый проезд № 898.

https://ria.ru/20250109/moskva-1992913933.html

https://ria.ru/20250109/moskva-1992886461.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, зеленоград, москва, раменский, петр бирюков