https://ria.ru/20250110/yug-1993102380.html

ВСУ потеряли Leopard в зоне действий группировки "Юг"

ВСУ потеряли Leopard в зоне действий группировки "Юг" - РИА Новости, 10.01.2025

ВСУ потеряли Leopard в зоне действий группировки "Юг"

Подразделения "Южной" группировки войск на этой неделе взяли под контроль Курахово в ДНР, сорвали 16 попыток ВСУ восстановить тактическое положение, украинские... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T13:19:00+03:00

2025-01-10T13:19:00+03:00

2025-01-10T13:21:00+03:00

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

курахово

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск на этой неделе взяли под контроль Курахово в ДНР, сорвали 16 попыток ВСУ восстановить тактическое положение, украинские войска потеряли до 1715 военнослужащих, три танка, включая немецкий Leopard, сообщили в Минобороны РФ."В результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Курахово. Нанесено поражение формированиям восьми механизированных, двух мотопехотных, пехотной, горно-штурмовой, двух аэромобильных бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Сорвано 16 попыток противника восстановить тактическое положение", - говорится в сводке министерства за неделю.По данным ведомства, на данном направлении ВСУ потеряли до 1 715 военнослужащих, три танка, включая немецкий Leopard, 12 боевых бронированных машин, включая два американских бронетранспортера М113, 17 автомобилей и 20 орудий полевой артиллерии, из них четыре западного производства, уничтожены шесть складов боеприпасов.

https://ria.ru/20250109/vsu-1992925400.html

россия

курахово

донецкая народная республика

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россия, вооруженные силы украины, курахово, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)