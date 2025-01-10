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ВСУ потеряли Leopard в зоне действий группировки "Юг" - РИА Новости, 10.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:19 10.01.2025 (обновлено: 13:21 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/yug-1993102380.html
ВСУ потеряли Leopard в зоне действий группировки "Юг"
ВСУ потеряли Leopard в зоне действий группировки "Юг" - РИА Новости, 10.01.2025
ВСУ потеряли Leopard в зоне действий группировки "Юг"
Подразделения "Южной" группировки войск на этой неделе взяли под контроль Курахово в ДНР, сорвали 16 попыток ВСУ восстановить тактическое положение, украинские... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T13:19:00+03:00
2025-01-10T13:21:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
курахово
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск на этой неделе взяли под контроль Курахово в ДНР, сорвали 16 попыток ВСУ восстановить тактическое положение, украинские войска потеряли до 1715 военнослужащих, три танка, включая немецкий Leopard, сообщили в Минобороны РФ."В результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Курахово. Нанесено поражение формированиям восьми механизированных, двух мотопехотных, пехотной, горно-штурмовой, двух аэромобильных бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Сорвано 16 попыток противника восстановить тактическое положение", - говорится в сводке министерства за неделю.По данным ведомства, на данном направлении ВСУ потеряли до 1 715 военнослужащих, три танка, включая немецкий Leopard, 12 боевых бронированных машин, включая два американских бронетранспортера М113, 17 автомобилей и 20 орудий полевой артиллерии, из них четыре западного производства, уничтожены шесть складов боеприпасов.
https://ria.ru/20250109/vsu-1992925400.html
россия
курахово
донецкая народная республика
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россия, вооруженные силы украины, курахово, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Курахово, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли Leopard в зоне действий группировки "Юг"

ВСУ потеряли до 1715 военных и Leopard в зоне действий группировки "Юг"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск на этой неделе взяли под контроль Курахово в ДНР, сорвали 16 попыток ВСУ восстановить тактическое положение, украинские войска потеряли до 1715 военнослужащих, три танка, включая немецкий Leopard, сообщили в Минобороны РФ.
"В результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Курахово. Нанесено поражение формированиям восьми механизированных, двух мотопехотных, пехотной, горно-штурмовой, двух аэромобильных бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Сорвано 16 попыток противника восстановить тактическое положение", - говорится в сводке министерства за неделю.
По данным ведомства, на данном направлении ВСУ потеряли до 1 715 военнослужащих, три танка, включая немецкий Leopard, 12 боевых бронированных машин, включая два американских бронетранспортера М113, 17 автомобилей и 20 орудий полевой артиллерии, из них четыре западного производства, уничтожены шесть складов боеприпасов.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныКураховоДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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