https://ria.ru/20250110/yaponiya-1993037968.html
Япония ввела новые санкции против России
Япония ввела новые санкции против России - РИА Новости, 10.01.2025
Япония ввела новые санкции против России
Япония расширила антироссийский санкционный список в связи с ситуацией на Украине, включив в него 11 физических лиц, 29 юридических лиц и три банка, говорится в РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T04:42:00+03:00
2025-01-10T04:42:00+03:00
2025-01-10T05:08:00+03:00
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ТОКИО, 10 янв – РИА Новости. Япония расширила антироссийский санкционный список в связи с ситуацией на Украине, включив в него 11 физических лиц, 29 юридических лиц и три банка, говорится в вестнике кабинета министров страны.В частности, санкции вводятся против генерального директора "АЛРОСЫ" Павла Маринычева, вице-президента TsMRBank Дмитрия Никулина, владельца ООО "Технология" Алексея Буднева, ООО "ПСВ Технологии" Сергея Петрова, первого заместителя генерального директора государственной корпорации "Ростех" Владимира Артякова.Под санкции также попали TsMRBank, АО "РФК-Банк" и АО "Тимер Банк".Меры в отношении финансовых организаций вступят в силу с 9 февраля этого года.
https://ria.ru/20250106/sanktsii-1992635458.html
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экономика, япония, россия, алроса, павел маринычев, украина, сергей петров, владимир артяков, ростех, тимер банк
Экономика, Япония, Россия, Алроса, Павел Маринычев, Украина, Сергей Петров, Владимир Артяков, Ростех, Тимер Банк
Япония ввела новые санкции против России
Япония ввела санкции в отношении 3 банков, 29 юрлиц и 11 физлиц из России