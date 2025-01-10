Рейтинг@Mail.ru
Япония ввела новые санкции против России - РИА Новости, 10.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:42 10.01.2025 (обновлено: 05:08 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/yaponiya-1993037968.html
Япония ввела новые санкции против России
Япония ввела новые санкции против России - РИА Новости, 10.01.2025
Япония ввела новые санкции против России
Япония расширила антироссийский санкционный список в связи с ситуацией на Украине, включив в него 11 физических лиц, 29 юридических лиц и три банка, говорится в РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T04:42:00+03:00
2025-01-10T05:08:00+03:00
экономика
япония
россия
алроса
павел маринычев
украина
сергей петров
владимир артяков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/01/1919390355_0:253:2481:1648_1920x0_80_0_0_30209e8c59b422dbc1b84a70e397a448.jpg
ТОКИО, 10 янв – РИА Новости. Япония расширила антироссийский санкционный список в связи с ситуацией на Украине, включив в него 11 физических лиц, 29 юридических лиц и три банка, говорится в вестнике кабинета министров страны.В частности, санкции вводятся против генерального директора "АЛРОСЫ" Павла Маринычева, вице-президента TsMRBank Дмитрия Никулина, владельца ООО "Технология" Алексея Буднева, ООО "ПСВ Технологии" Сергея Петрова, первого заместителя генерального директора государственной корпорации "Ростех" Владимира Артякова.Под санкции также попали TsMRBank, АО "РФК-Банк" и АО "Тимер Банк".Меры в отношении финансовых организаций вступят в силу с 9 февраля этого года.
https://ria.ru/20250106/sanktsii-1992635458.html
япония
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/01/1919390355_54:0:2251:1648_1920x0_80_0_0_eb73d7a6c13a2bf988c7691efe5c2714.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, япония, россия, алроса, павел маринычев, украина, сергей петров, владимир артяков, ростех, тимер банк
Экономика, Япония, Россия, Алроса, Павел Маринычев, Украина, Сергей Петров, Владимир Артяков, Ростех, Тимер Банк
Япония ввела новые санкции против России

Япония ввела санкции в отношении 3 банков, 29 юрлиц и 11 физлиц из России

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Флаг Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТОКИО, 10 янв – РИА Новости. Япония расширила антироссийский санкционный список в связи с ситуацией на Украине, включив в него 11 физических лиц, 29 юридических лиц и три банка, говорится в вестнике кабинета министров страны.
В частности, санкции вводятся против генерального директора "АЛРОСЫ" Павла Маринычева, вице-президента TsMRBank Дмитрия Никулина, владельца ООО "Технология" Алексея Буднева, ООО "ПСВ Технологии" Сергея Петрова, первого заместителя генерального директора государственной корпорации "Ростех" Владимира Артякова.
Под санкции также попали TsMRBank, АО "РФК-Банк" и АО "Тимер Банк".
Меры в отношении финансовых организаций вступят в силу с 9 февраля этого года.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
СМИ узнали о планах Байдена ввести больше санкций против России
6 января, 07:53
 
ЭкономикаЯпонияРоссияАлросаПавел МаринычевУкраинаСергей ПетровВладимир АртяковРостехТимер Банк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала