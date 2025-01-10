https://ria.ru/20250110/yaponiya-1993037968.html

Япония ввела новые санкции против России

Япония ввела новые санкции против России - РИА Новости, 10.01.2025

Япония ввела новые санкции против России

Япония расширила антироссийский санкционный список в связи с ситуацией на Украине, включив в него 11 физических лиц, 29 юридических лиц и три банка, говорится в РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T04:42:00+03:00

2025-01-10T04:42:00+03:00

2025-01-10T05:08:00+03:00

экономика

япония

россия

алроса

павел маринычев

украина

сергей петров

владимир артяков

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ТОКИО, 10 янв – РИА Новости. Япония расширила антироссийский санкционный список в связи с ситуацией на Украине, включив в него 11 физических лиц, 29 юридических лиц и три банка, говорится в вестнике кабинета министров страны.В частности, санкции вводятся против генерального директора "АЛРОСЫ" Павла Маринычева, вице-президента TsMRBank Дмитрия Никулина, владельца ООО "Технология" Алексея Буднева, ООО "ПСВ Технологии" Сергея Петрова, первого заместителя генерального директора государственной корпорации "Ростех" Владимира Артякова.Под санкции также попали TsMRBank, АО "РФК-Банк" и АО "Тимер Банк".Меры в отношении финансовых организаций вступят в силу с 9 февраля этого года.

https://ria.ru/20250106/sanktsii-1992635458.html

япония

россия

украина

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2025

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экономика, япония, россия, алроса, павел маринычев, украина, сергей петров, владимир артяков, ростех, тимер банк