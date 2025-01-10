В Узбекистане арестовали обвиняемых по делу об отравлении россиян
В Узбекистане арестовали четырех обвиняемых по делу об отравлении россиян
© Depositphotos.com / zazdravnaya@gmail.comВид на Ташкент, Узбекистан
© Depositphotos.com / zazdravnaya@gmail.com
Вид на Ташкент, Узбекистан. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 10 янв — РИА Новости. В Узбекистане четырех человек заключили под стражу по делу об отравлении двух россиян в ташкентской гостинице в октябре прошлого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Генпрокуратуры республики.
"В рамках уголовного дела по факту смерти Инессы Паперной и других в отношении четырех обвиняемых лиц применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжается", — сказал представитель ведомства.
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Местное интернет-издание kun.uz уточняет, что арестованы владелец гостиницы, сантехник и два человека, продавшие отелю некачественный отопительный котел.
В частности, экспертиза признала котел устаревшим и установила, что во время монтажа из него удалили технические детали (сифон в системе слива конденсата), что вызвало утечку угарного газа и смерть людей.
Российскую журналистку Инессу Паперную и ее спутника Максима Радченко 22 октября нашли мертвыми в номере гостиницы в Ташкенте. В другом номере обнаружили еще одного погибшего — жителя Узбекистана. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". По предварительному заключению судебно-химической экспертизы, в крови Паперной выявили соединение гемоглобина и угарного газа, которое образуется при вдыхании большого объема угарного газа.