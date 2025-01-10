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В Узбекистане арестовали обвиняемых по делу об отравлении россиян - РИА Новости, 10.01.2025
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14:25 10.01.2025 (обновлено: 15:47 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/uzbekistan-1993118027.html
В Узбекистане арестовали обвиняемых по делу об отравлении россиян
В Узбекистане арестовали обвиняемых по делу об отравлении россиян - РИА Новости, 10.01.2025
В Узбекистане арестовали обвиняемых по делу об отравлении россиян
В Узбекистане четырех человек заключили под стражу по делу об отравлении двух россиян в ташкентской гостинице в октябре прошлого года, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T14:25:00+03:00
2025-01-10T15:47:00+03:00
происшествия
узбекистан
ташкент
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ТАШКЕНТ, 10 янв — РИА Новости. В Узбекистане четырех человек заключили под стражу по делу об отравлении двух россиян в ташкентской гостинице в октябре прошлого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Генпрокуратуры республики."В рамках уголовного дела по факту смерти Инессы Паперной и других в отношении четырех обвиняемых лиц применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжается", — сказал представитель ведомства.Местное интернет-издание kun.uz уточняет, что арестованы владелец гостиницы, сантехник и два человека, продавшие отелю некачественный отопительный котел.В частности, экспертиза признала котел устаревшим и установила, что во время монтажа из него удалили технические детали (сифон в системе слива конденсата), что вызвало утечку угарного газа и смерть людей.Российскую журналистку Инессу Паперную и ее спутника Максима Радченко 22 октября нашли мертвыми в номере гостиницы в Ташкенте. В другом номере обнаружили еще одного погибшего — жителя Узбекистана. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". По предварительному заключению судебно-химической экспертизы, в крови Паперной выявили соединение гемоглобина и угарного газа, которое образуется при вдыхании большого объема угарного газа.
https://ria.ru/20241227/uzbekistan-1991756388.html
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происшествия, узбекистан, ташкент
Происшествия, Узбекистан, Ташкент
В Узбекистане арестовали обвиняемых по делу об отравлении россиян

В Узбекистане арестовали четырех обвиняемых по делу об отравлении россиян

© Depositphotos.com / zazdravnaya@gmail.comВид на Ташкент, Узбекистан
Вид на Ташкент, Узбекистан - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© Depositphotos.com / zazdravnaya@gmail.com
Вид на Ташкент, Узбекистан. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 10 янв — РИА Новости. В Узбекистане четырех человек заключили под стражу по делу об отравлении двух россиян в ташкентской гостинице в октябре прошлого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Генпрокуратуры республики.
"В рамках уголовного дела по факту смерти Инессы Паперной и других в отношении четырех обвиняемых лиц применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжается", — сказал представитель ведомства.
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Местное интернет-издание kun.uz уточняет, что арестованы владелец гостиницы, сантехник и два человека, продавшие отелю некачественный отопительный котел.
В частности, экспертиза признала котел устаревшим и установила, что во время монтажа из него удалили технические детали (сифон в системе слива конденсата), что вызвало утечку угарного газа и смерть людей.
Российскую журналистку Инессу Паперную и ее спутника Максима Радченко 22 октября нашли мертвыми в номере гостиницы в Ташкенте. В другом номере обнаружили еще одного погибшего — жителя Узбекистана. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". По предварительному заключению судебно-химической экспертизы, в крови Паперной выявили соединение гемоглобина и угарного газа, которое образуется при вдыхании большого объема угарного газа.
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