https://ria.ru/20250110/ukraina-1993041703.html

Юристы на Украине пытаются извлечь выгоду из насильственной мобилизации

Юристы на Украине пытаются извлечь выгоду из насильственной мобилизации - РИА Новости, 10.01.2025

Юристы на Украине пытаются извлечь выгоду из насильственной мобилизации

Украинские юристы и блогеры стараются извлечь для себя материальную выгоду из насильственной мобилизации, которая проводится на Украине: предлагают услуги по... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T06:50:00+03:00

2025-01-10T06:50:00+03:00

2025-01-10T06:50:00+03:00

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Украинские юристы и блогеры стараются извлечь для себя материальную выгоду из насильственной мобилизации, которая проводится на Украине: предлагают услуги по правовому сопровождению в ТЦК и даже проводят на эту тему вебинары, но гарантий не дают, выяснило РИА Новости. Набор в ряды ВСУ проходит на Украине с массовыми нарушениями. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Кроме того, с подачи Запада в стране вновь зашла речь о снижении мобилизационного возраста. Юрист Анна Златина ведёт блог в соцсети Instagram* (признана экстремистской, запрещена на территории РФ), в большей степени посвящённый вопросам мобилизации. Это указано и в описании профиля. Златина пыталась заниматься блогерской деятельностью ещё до СВО и до окончания Одесской юридической академии, но публикации на различные темы не набирали популярность. Первый пост о мобилизации Анна сделала ещё 3 марта 2022 года на русском языке. Далее девушка много писала об эмиграции. На данный момент юрист ведёт вебинары и прямые эфиры о мобилизации, рассказывает истории, применении силы сотрудниками ТЦК. На данный момент, по словам Златиной, за её блогом стоит целая юридическая компания из 10 специалистов. В услуги компании входит сопровождение до ТЦК, оформление отсрочки и увольнение с войсковой службы. Сопровождение до ТЦК подразумевает, что клиента мобилизуют, но без применения силы и в рамках закона: для соблюдения прав человека при мобилизации необходимо присутствие адвоката. Однако гарантий девушка не даёт, а в блоге описывает ситуации, когда даже платная консультация не поможет. Например, по словам Златиной, 90% обращений о "силовой мобилизации" поступает от людей, имеющих право на отсрочку. Но этим правом воспользоваться в военкомате, как считает Анна, уже не получится. Этим нужно заранее заниматься с юристом. Сопровождение в ТЦК предлагает и другой блогер-юрист - Дмитрий Довженко, у которого есть собственное адвокатское бюро в Киеве. Но на его странице в Instagram* есть только одна публикация об успешной защите от мобилизации. Обещает помочь решить вопросы с мобилизацией блогер-правозащитник Юрий Коломийко. В 2019 году он боролся за право ходить без масок, с началом СВО проводит семинары о мобилизации, публикуя видео, где провоцирует сотрудников ТЦК на блокпостах. Адвокат из Ивано-Франковска Алина Свиденко начала практику только в 2023 году, а ведение блога - в 2024-м. В описании страницы в Instagram* девушка указала, что знает всё о мобилизации и отсрочке. Никаких секретов молодой адвокат не раскрывает, только предлагает помочь оформить отсрочку на платной консультации. Зато публикует к каждому тексту фотографию с личной фотосессии. В 2024 году начала вести блог харьковский адвокат Ольга Корниенко, хотя, по её словам, имеет десятилетний опыт работы. В перечне услуг указано много различных областей права, но основная часть публикаций посвящена именно мобилизации. Адвокат из Житомира Елизавета Молот тоже стала блогером в 2024 году. Свою специальность она указывает как военный юрист, обещая на консультации ответить на любые вопросы. Она подробно освещает немногие решения суда в пользу мобилизованных, уверяя, что возможно добиться такого вновь, однако о своих успехах умалчивает.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250106/rada-1992664637.html

https://ria.ru/20241227/bron-1991735752.html

https://ria.ru/20241224/beremennye-1990984450.html

https://ria.ru/20241226/plennyy-1991402196.html

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украина, россия, киев, вооруженные силы украины