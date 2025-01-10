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Трамп ведет переговоры о перспективах бизнеса в Гренландии, пишут СМИ
Трамп ведет переговоры о перспективах бизнеса в Гренландии, пишут СМИ - РИА Новости, 10.01.2025
Трамп ведет переговоры о перспективах бизнеса в Гренландии, пишут СМИ
Переходная команда избранного президента США Дональда Трампа с ноября ведет переговоры о потенциальных перспективах бизнеса в Гренландии, в числе предложенных... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T10:37:00+03:00
2025-01-10T10:37:00+03:00
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Переходная команда избранного президента США Дональда Трампа с ноября ведет переговоры о потенциальных перспективах бизнеса в Гренландии, в числе предложенных проектов - добыча редкоземельных полезных ископаемых и новая ГЭС, передает агентство Блумберг со ссылкой на источник, знакомый с обсуждениями. "Переходная команда Трампа с ноября ведет переговоры с представителями частного сектора о потенциальных перспективах бизнеса в Гренландии. Проекты по добыче редкоземельных металлов и новая гидроэлектростанция входят в число главных проектов, которые были предложены", - говорится в сообщении. Избранный президент США Дональд Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. В конце декабря 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
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в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп
В мире, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп
Трамп ведет переговоры о перспективах бизнеса в Гренландии, пишут СМИ
Bloomberg: Трамп ведет переговоры о перспективах бизнеса в Гренландии с ноября