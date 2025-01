Billboard признал Тейлор Свифт артистом номер один XXI века

https://ria.ru/20250110/teylor-1993113718.html

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Американская певица Тейлор Свифт возглавила список "Top Artists of the 21st Century", опубликованный журналом Billboard. Этот рейтинг подводит итоги первых 25 лет XXI века, учитывая успехи исполнителей в хит-парадах Billboard Hot 100 и Billboard 200, сообщает издание. "Тейлор Свифт заняла первое место в ретроспективном чарте Billboard, что говорит о ее выдающемся влиянии на музыкальную индустрию с момента дебюта на хит-парадах в 2006 году", — отмечает журнал. За свою карьеру Свифт записала 14 альбомов, которые возглавляли Billboard 200, установив рекорд среди женщин, а также 12 синглов, занявших первые места в Hot 100. В ноябре 2022 года Свифт стала первым артистом, чьи песни заняли все десять верхних строчек Hot 100 благодаря альбому Midnights. В мае 2024 года она превзошла собственный рекорд: первые 14 позиций чарта заняли композиции из ее альбома The Tortured Poets Department. Тейлор Свифт также стала первой артисткой, четырежды возглавлявшей ежегодный рейтинг лучших исполнителей: в 2009, 2015, 2023 и 2024 годах. На втором месте в списке лучших артистов XXI века оказался рэпер Дрейк. За свою карьеру он выпустил 12 альбомов, которые достигли вершины Billboard 200, и 13 синглов, возглавивших Hot 100. Третье место заняла Рианна, дебютировавшая в хит-парадах в 2005 году, когда ей было всего 17 лет. Она записала два альбома, которые заняли первое место в Billboard 200, и 14 синглов, ставших лидерами Hot 100 — это рекордное достижение среди всех исполнителей за последние 25 лет.

