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Billboard признал Тейлор Свифт артистом номер один XXI века - РИА Новости, 10.01.2025
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14:15 10.01.2025 (обновлено: 14:19 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/teylor-1993113718.html
Billboard признал Тейлор Свифт артистом номер один XXI века
Billboard признал Тейлор Свифт артистом номер один XXI века - РИА Новости, 10.01.2025
Billboard признал Тейлор Свифт артистом номер один XXI века
Американская певица Тейлор Свифт возглавила список "Top Artists of the 21st Century", опубликованный журналом Billboard. РИА Новости, 10.01.2025
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рианна (робин фенти)
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Американская певица Тейлор Свифт возглавила список "Top Artists of the 21st Century", опубликованный журналом Billboard. Этот рейтинг подводит итоги первых 25 лет XXI века, учитывая успехи исполнителей в хит-парадах Billboard Hot 100 и Billboard 200, сообщает издание. "Тейлор Свифт заняла первое место в ретроспективном чарте Billboard, что говорит о ее выдающемся влиянии на музыкальную индустрию с момента дебюта на хит-парадах в 2006 году", — отмечает журнал. За свою карьеру Свифт записала 14 альбомов, которые возглавляли Billboard 200, установив рекорд среди женщин, а также 12 синглов, занявших первые места в Hot 100. В ноябре 2022 года Свифт стала первым артистом, чьи песни заняли все десять верхних строчек Hot 100 благодаря альбому Midnights. В мае 2024 года она превзошла собственный рекорд: первые 14 позиций чарта заняли композиции из ее альбома The Tortured Poets Department. Тейлор Свифт также стала первой артисткой, четырежды возглавлявшей ежегодный рейтинг лучших исполнителей: в 2009, 2015, 2023 и 2024 годах. На втором месте в списке лучших артистов XXI века оказался рэпер Дрейк. За свою карьеру он выпустил 12 альбомов, которые достигли вершины Billboard 200, и 13 синглов, возглавивших Hot 100. Третье место заняла Рианна, дебютировавшая в хит-парадах в 2005 году, когда ей было всего 17 лет. Она записала два альбома, которые заняли первое место в Billboard 200, и 14 синглов, ставших лидерами Hot 100 — это рекордное достижение среди всех исполнителей за последние 25 лет.
https://ria.ru/20241209/svift-1988197977.html
https://ria.ru/20241008/svift-1977031570.html
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РИА Новости
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5
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96
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тейлор свифт (певица), дрейк, рианна (робин фенти), в мире
Тейлор Свифт (певица), Дрейк, Рианна (Робин Фенти), В мире
Billboard признал Тейлор Свифт артистом номер один XXI века

Певица Тейлор Свифт возглавила рейтинг "Top Artists of the 21st Cent"

© AP Photo / Invision/Joel C RyanТейлор Свифт
Тейлор Свифт - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© AP Photo / Invision/Joel C Ryan
Тейлор Свифт . Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Американская певица Тейлор Свифт возглавила список "Top Artists of the 21st Century", опубликованный журналом Billboard.
Этот рейтинг подводит итоги первых 25 лет XXI века, учитывая успехи исполнителей в хит-парадах Billboard Hot 100 и Billboard 200, сообщает издание.
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"Тейлор Свифт заняла первое место в ретроспективном чарте Billboard, что говорит о ее выдающемся влиянии на музыкальную индустрию с момента дебюта на хит-парадах в 2006 году", — отмечает журнал.
За свою карьеру Свифт записала 14 альбомов, которые возглавляли Billboard 200, установив рекорд среди женщин, а также 12 синглов, занявших первые места в Hot 100. В ноябре 2022 года Свифт стала первым артистом, чьи песни заняли все десять верхних строчек Hot 100 благодаря альбому Midnights. В мае 2024 года она превзошла собственный рекорд: первые 14 позиций чарта заняли композиции из ее альбома The Tortured Poets Department.
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На втором месте в списке лучших артистов XXI века оказался рэпер Дрейк. За свою карьеру он выпустил 12 альбомов, которые достигли вершины Billboard 200, и 13 синглов, возглавивших Hot 100.
Третье место заняла Рианна, дебютировавшая в хит-парадах в 2005 году, когда ей было всего 17 лет. Она записала два альбома, которые заняли первое место в Billboard 200, и 14 синглов, ставших лидерами Hot 100 — это рекордное достижение среди всех исполнителей за последние 25 лет.
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