https://ria.ru/20250110/telichkina-1992884605.html

Биография Валентины Теличкиной

Биография Валентины Теличкиной - РИА Новости, 10.01.2025

Биография Валентины Теличкиной

Народная артистка России Валентина Ивановна Теличкина родилась 10 января 1945 года в селе Красном Арзамасского района Горьковской (ныне Нижегородской) области в РИА Новости, 10.01.2025

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2025-01-10T01:30:00+03:00

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валентина теличкина

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Народная артистка России Валентина Ивановна Теличкина родилась 10 января 1945 года в селе Красном Арзамасского района Горьковской (ныне Нижегородской) области в многодетной семье. До революции ее отец, Иван Теличкин, делал валенки. Обувь его работы была такого высокого качества, что на ней разрешили ставить именное клеймо. После революции Теличкиных раскулачили, дом отобрали. Однако в ссылку они не отправились: приговор помог обжаловать родственник-юрист. В 1940-х отец будущей артистки работал слесарем, а мать, Татьяна Теличкина, продавцом.В школьные годы Теличкина принимала активное участие в самодеятельности: пела, танцевала, читала стихи и рассказы, играла на гитаре в струнном оркестре.По окончании школы она поехала в Москву и поступила во Всесоюзный государственный институт кинематографии – ВГИК (мастерская Владимира Белокурова), который окончила в 1967 году.С 1969 года играла в труппе Театра-студии киноактера (ныне Государственный театр киноактера). В кино дебютировала в 1965 году в роли Даши в фильме "Таежный десант" режиссеров Владимира Краснопольского и Валерия Ускова.Популярность актрисе принесла роль Вали Корольковой в киноленте Сергея Герасимова "Журналист", которая вышла на экраны в 1967 году.В том же году она сыграла роль деревенской девушки Наташи в фильме Бориса Яшина "Осенние свадьбы".В 1970 году снялась в фильме Глеба Панфилова "Начало", где ее партнерами стали Инна Чурикова, Леонид Куравлев и Михаил Кононов. В 1982 году Теличкина вновь снялась у Панфилова в фильме "Васса".В 1972 году Валентина Теличкина исполнила главную роль в режиссерском дебюте Марка Захарова – фильме "Стоянка поезда - две минуты".В 1975 году Леонид Гайдай пригласил Теличкину сняться в своей новой комедии "Не может быть!". В основу фильма легли произведения Михаила Зощенко "Преступление и наказание", "Забавное приключение" и "Свадьба". Ленту режиссер разделил на три новеллы. Теличкина снялась в части "Свадебное происшествие". Она сыграла главную героиню — невесту Катерину.Валентина Теличкина также снималась в таких фильмах, как "Зигзаг удачи" (1968) Эльдара Рязанова, "Чайка" (1970) Юлия Карасика, "Трясина" (1977) Григория Чухрая, "Пять вечеров" (1978) Никиты Михалкова, "Впервые замужем" (1979) Иосифа Хейфеца, "Портрет жены художника" (1981) Александра Панкратова, "По главной улице с оркестром" (1986) Петра Тодоровского и др.В 2000-х годах Теличкина сыграла роли в сериалах "Бригада" (2002), "Есенин" (2005), "Большие девочки" (2006), "Группа счастья" (2011), "Любовь – не картошка" (2013), "Третья мировая" (2013), "Домик у реки" (2014), "Чужое" (2014) и др.Среди больших киноработ последних лет – роль в драме Валерия Тодоровского "Большой" (2016), за исполнение которой она была номинирована на Национальную кинематографическую премию "Ника".В последующие годы снялась в телефильмах "Два силуэта на закате солнца" (2020), "Вопреки очевидному" (2021), "Огород" (2022), "Семья по правилам и без" (2022).Всего фильмография актрисы насчитывает свыше 80 ролей.Валентина Теличкина входит в жюри фестиваля религиозного, духовно-нравственного и просветительского кино "Радонеж".Актриса увлекается живописью. В 2010 году выставка ее картин "Мирная территория" прошла в Центральном доме кино. Валентина Теличкина – народная артистка РФ (2009). Лауреат премии Ленинского Комсомола (1976), лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1985, за роль в фильме "Васса").Валентина Теличкина вдова, более 50 лет она была замужем за архитектором Владимиром Гудковым, есть сын. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, валентина теличкина