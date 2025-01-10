https://ria.ru/20250110/subsidii-1993105849.html

Бизнесу Забайкалья увеличат субсидии за перевоз товаров на Крайний Север

Бизнесу Забайкалья увеличат субсидии за перевоз товаров на Крайний Север - РИА Новости, 10.01.2025

Бизнесу Забайкалья увеличат субсидии за перевоз товаров на Крайний Север

Предпринимателям Забайкалья почти вдвое увеличат сумму поддержки за перевоз продукции на Крайний Север в этом году, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T13:49:00+03:00

2025-01-10T13:49:00+03:00

2025-01-10T13:53:00+03:00

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Предпринимателям Забайкалья почти вдвое увеличат сумму поддержки за перевоз продукции на Крайний Север в этом году, сообщает пресс-служба правительства региона. В регионе находится 32 населенных пункта, которые отнесены к районам Крайнего Севера с ограниченными сроками завоза товаров. Это Красночикойский, Сретенский, Тунгиро-Олекминский, Каларский и многие другие районы. Министерство экономического развития Забайкалья в прошлом году предоставило бизнесу, который доставляет туда социально-значимые грузы, субсидии. По словам замначальника отдела развития потребрынка министерства экономического развития Забайкалья Натальи Михалевой, бизнесмены могут получить субсидии в размере от 50 до 75% на транспортные расходы. Они должны реализовать продовольственные и непродовольственные товары, которые значатся в перечне данных районов. Также субсидию могут получить предприниматели, которые работают только на доставке товаров. Их размер субсидии будет составлять 50% транспортных расходов. В этом году сумма такой поддержки будет увеличена почти вдвое. Замначальника отдела развития потребрынка Минэкономразвития региона добавила, что на эти цели будет выделено 1,3 миллиона рублей. Михалева подчеркнула, что в прошлом году предприниматели отправили 645 тонн социально-значимых товаров. Субсидии на эти цели были выданы в размере 805,1 тысячи рублей. Ранее пресс-служба Корпорации МСП (КМСП) сообщила, что в 2025 году малый и средний бизнес ждут нововведения. Прежде всего они коснутся налогов и взносов. Также поменяется минимальный размер оплаты труда. Он составит 22440 рублей в месяц.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , корпорация мсп