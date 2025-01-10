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Бизнесу Забайкалья увеличат субсидии за перевоз товаров на Крайний Север - РИА Новости, 10.01.2025
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Твой бизнес
 
13:49 10.01.2025 (обновлено: 13:53 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/subsidii-1993105849.html
Бизнесу Забайкалья увеличат субсидии за перевоз товаров на Крайний Север
Бизнесу Забайкалья увеличат субсидии за перевоз товаров на Крайний Север - РИА Новости, 10.01.2025
Бизнесу Забайкалья увеличат субсидии за перевоз товаров на Крайний Север
Предпринимателям Забайкалья почти вдвое увеличат сумму поддержки за перевоз продукции на Крайний Север в этом году, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T13:49:00+03:00
2025-01-10T13:53:00+03:00
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Предпринимателям Забайкалья почти вдвое увеличат сумму поддержки за перевоз продукции на Крайний Север в этом году, сообщает пресс-служба правительства региона. В регионе находится 32 населенных пункта, которые отнесены к районам Крайнего Севера с ограниченными сроками завоза товаров. Это Красночикойский, Сретенский, Тунгиро-Олекминский, Каларский и многие другие районы. Министерство экономического развития Забайкалья в прошлом году предоставило бизнесу, который доставляет туда социально-значимые грузы, субсидии. По словам замначальника отдела развития потребрынка министерства экономического развития Забайкалья Натальи Михалевой, бизнесмены могут получить субсидии в размере от 50 до 75% на транспортные расходы. Они должны реализовать продовольственные и непродовольственные товары, которые значатся в перечне данных районов. Также субсидию могут получить предприниматели, которые работают только на доставке товаров. Их размер субсидии будет составлять 50% транспортных расходов. В этом году сумма такой поддержки будет увеличена почти вдвое. Замначальника отдела развития потребрынка Минэкономразвития региона добавила, что на эти цели будет выделено 1,3 миллиона рублей. Михалева подчеркнула, что в прошлом году предприниматели отправили 645 тонн социально-значимых товаров. Субсидии на эти цели были выданы в размере 805,1 тысячи рублей. Ранее пресс-служба Корпорации МСП (КМСП) сообщила, что в 2025 году малый и средний бизнес ждут нововведения. Прежде всего они коснутся налогов и взносов. Также поменяется минимальный размер оплаты труда. Он составит 22440 рублей в месяц.
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , корпорация мсп
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Корпорация МСП
Бизнесу Забайкалья увеличат субсидии за перевоз товаров на Крайний Север

Забайкальским бизнесменам увеличат субсидии за перевоз товаров на Крайний Север

© Фото : Официальный портал. Забайкальский крайНаселенный пункт в Забайкальском крае
Населенный пункт в Забайкальском крае - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© Фото : Официальный портал. Забайкальский край
Населенный пункт в Забайкальском крае
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Предпринимателям Забайкалья почти вдвое увеличат сумму поддержки за перевоз продукции на Крайний Север в этом году, сообщает пресс-служба правительства региона.
В регионе находится 32 населенных пункта, которые отнесены к районам Крайнего Севера с ограниченными сроками завоза товаров. Это Красночикойский, Сретенский, Тунгиро-Олекминский, Каларский и многие другие районы.
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Вчера, 18:56
Министерство экономического развития Забайкалья в прошлом году предоставило бизнесу, который доставляет туда социально-значимые грузы, субсидии.
По словам замначальника отдела развития потребрынка министерства экономического развития Забайкалья Натальи Михалевой, бизнесмены могут получить субсидии в размере от 50 до 75% на транспортные расходы. Они должны реализовать продовольственные и непродовольственные товары, которые значатся в перечне данных районов.
Также субсидию могут получить предприниматели, которые работают только на доставке товаров. Их размер субсидии будет составлять 50% транспортных расходов.
В этом году сумма такой поддержки будет увеличена почти вдвое. Замначальника отдела развития потребрынка Минэкономразвития региона добавила, что на эти цели будет выделено 1,3 миллиона рублей.
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Вчера, 16:57
Михалева подчеркнула, что в прошлом году предприниматели отправили 645 тонн социально-значимых товаров. Субсидии на эти цели были выданы в размере 805,1 тысячи рублей.
Ранее пресс-служба Корпорации МСП (КМСП) сообщила, что в 2025 году малый и средний бизнес ждут нововведения. Прежде всего они коснутся налогов и взносов. Также поменяется минимальный размер оплаты труда. Он составит 22440 рублей в месяц.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаКорпорация МСП
 
 
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