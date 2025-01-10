https://ria.ru/20250110/ssha-1993051475.html

Миллионы жителей Лос-Анджелеса получили сообщения об эвакуации по ошибке

Миллионы жителей Лос-Анджелеса получили сообщения об эвакуации по ошибке - РИА Новости, 10.01.2025

Миллионы жителей Лос-Анджелеса получили сообщения об эвакуации по ошибке

Сообщения об эвакуации, полученные жителями всего округа Лос-Анджелес на фоне бушующих в Калифорнии масштабных пожаров, были разосланы по ошибке, заявил... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T09:11:00+03:00

2025-01-10T09:11:00+03:00

2025-01-10T09:33:00+03:00

в мире

лос-анджелес

калифорния

лесные пожары в калифорнии в 2025 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/08/1992846795_0:227:3070:1954_1920x0_80_0_0_c9709cbac63f86ef8bb5e7c54ca10d0e.jpg

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Сообщения об эвакуации, полученные жителями всего округа Лос-Анджелес на фоне бушующих в Калифорнии масштабных пожаров, были разосланы по ошибке, заявил директор управления округа по чрезвычайным ситуация Кевин Макгоуэн. "Приказ об эвакуации жителей в районе пожара "Кеннет", который в данный момент бушует в Уэст-Хиллз, был по ошибке разослан почти десяти миллионам жителей округа, а также некоторым жителям соседних округов", - приводит слова Макгоуэна телеканал CBS News. По словам директора, предупреждение было предназначено только для жителей городов Калабасас и Агура-Хиллз, а также для тех, кто находится в районе Лос-Анджелеса Уэст-Хиллз. По данным местных чиновников, к ошибке могло привести в том числе место регистрации телефонов. В округе Лос-Анджелес введены обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей. Глава пожарной службы округа признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами. Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые временно остановили работу авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались не функционирующими. Пожары уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес. Еще один крупный пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий.По данным властей, жертвами пожаров уже стали по меньшей мере 10 человек. При этом американский банк JPMorgan Chase в письме клиентам, опубликованном газетой Financial Times, сообщал, что ущерб от бушующих в Калифорнии пожаров уже оценивается почти в 50 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20250109/mask-1992899870.html

https://ria.ru/20250109/vorobev-1993023048.html

https://ria.ru/20250109/pozhar-1992893446.html

лос-анджелес

калифорния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, лос-анджелес, калифорния, лесные пожары в калифорнии в 2025 году