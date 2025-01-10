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ВСУ потеряли свыше 1120 боевиков в зоне действий "Востока" за неделю - РИА Новости, 10.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:38 10.01.2025 (обновлено: 13:39 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/spetsoperatsiya-1993106494.html
ВСУ потеряли свыше 1120 боевиков в зоне действий "Востока" за неделю
ВСУ потеряли свыше 1120 боевиков в зоне действий "Востока" за неделю - РИА Новости, 10.01.2025
ВСУ потеряли свыше 1120 боевиков в зоне действий "Востока" за неделю
Украинские войска за неделю потеряли свыше 1120 военнослужащих, танк и 26 орудий полевой артиллерии в зоне действий российской группировки "Восток", сообщило в... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T13:38:00+03:00
2025-01-10T13:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
нато
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Украинские войска за неделю потеряли свыше 1120 военнослужащих, танк и 26 орудий полевой артиллерии в зоне действий российской группировки "Восток", сообщило в пятницу Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям трех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны. Сорваны восемь попыток противника вернуть потерянные позиции. Противник потерял свыше 1120 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, в том числе три бронеавтомобиля MaxxPro производства США, 30 автомобилей и 26 орудий полевой артиллерии, из них восемь производства стран НАТО. Уничтожены шесть складов боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства.
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, нато, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, НАТО, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли свыше 1120 боевиков в зоне действий "Востока" за неделю

МО: ВСУ потеряли свыше 1120 боевиков и танк в зоне действий "Востока" за неделю

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Украинские войска за неделю потеряли свыше 1120 военнослужащих, танк и 26 орудий полевой артиллерии в зоне действий российской группировки "Восток", сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям трех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны. Сорваны восемь попыток противника вернуть потерянные позиции. Противник потерял свыше 1120 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, в том числе три бронеавтомобиля MaxxPro производства США, 30 автомобилей и 26 орудий полевой артиллерии, из них восемь производства стран НАТО. Уничтожены шесть складов боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныНАТОБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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