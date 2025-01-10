https://ria.ru/20250110/spetsoperatsiya-1993106494.html

ВСУ потеряли свыше 1120 боевиков в зоне действий "Востока" за неделю

ВСУ потеряли свыше 1120 боевиков в зоне действий "Востока" за неделю - РИА Новости, 10.01.2025

ВСУ потеряли свыше 1120 боевиков в зоне действий "Востока" за неделю

Украинские войска за неделю потеряли свыше 1120 военнослужащих, танк и 26 орудий полевой артиллерии в зоне действий российской группировки "Восток", сообщило в... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T13:38:00+03:00

2025-01-10T13:38:00+03:00

2025-01-10T13:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

нато

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Украинские войска за неделю потеряли свыше 1120 военнослужащих, танк и 26 орудий полевой артиллерии в зоне действий российской группировки "Восток", сообщило в пятницу Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям трех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны. Сорваны восемь попыток противника вернуть потерянные позиции. Противник потерял свыше 1120 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, в том числе три бронеавтомобиля MaxxPro производства США, 30 автомобилей и 26 орудий полевой артиллерии, из них восемь производства стран НАТО. Уничтожены шесть складов боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, нато, безопасность, вооруженные силы рф