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Сийярто назвал кознями агентов Сороса бойкот послу Венгрии в Польше - РИА Новости, 10.01.2025
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01:01 10.01.2025 (обновлено: 06:01 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/siyyarto-1993031278.html
Сийярто назвал кознями агентов Сороса бойкот послу Венгрии в Польше
Сийярто назвал кознями агентов Сороса бойкот послу Венгрии в Польше - РИА Новости, 10.01.2025
Сийярто назвал кознями агентов Сороса бойкот послу Венгрии в Польше
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал решение МИД Польши приостановить контакты с венгерским послом в Варшаве... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T01:01:00+03:00
2025-01-10T06:01:00+03:00
в мире
венгрия
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варшава
петер сийярто
радослав сикорский
евросоюз
право и справедливость
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БУДАПЕШТ, 10 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал решение МИД Польши приостановить контакты с венгерским послом в Варшаве кознями агентов Сороса и заявил, что польско-венгерские отношения их переживут.Ранее польские СМИ опубликовали письмо МИД Польши, возглавляемого Радославом Сикорским, членам польско-венгерской парламентской группы с рекомендациями отменить встречи с послом Венгрии в Варшаве и отклонить приглашения венгерского посольства."Польско-венгерское братство переживет все козни одного из самых провоенных агентов Сороса в Европе", — приводит заявление Сийярто портал Mandiner. Ранее МИД Польши отозвал приглашение посла Венгрии на церемонию инаугурации председательства в ЕС. Сийярто назвал это решение "жалким и детским".Посол Венгрии изначально был приглашен на торжественную церемонию и даже подтвердил свое участие. Однако позже в польско-венгерских отношениях произошло резкое ухудшение из-за того, что Венгрия предоставила убежище подозреваемому в крупных хищениях бывшему заместителю министра юстиции Марчину Романовскому. В МИД Польши это решение Будапешта на основании "предполагаемого политического преследования" назвали "оскорбительным для граждан и польских властей". Романовский, который в настоящее время является депутатом сейма Польши от оппозиционной партии "Право и справедливость" – один из главных подозреваемых в расследовании уголовного дела о незаконном расходовании средств Фонда справедливости. Его депутатский иммунитет сначала отменил Совет Европы, где он представляет Польшу, а потом и польский парламент. Прокуратура объявила его в розыск.Адвокат Романовского Бартош Левандовский сообщил, что правительство Венгрии удовлетворило запрос депутата и предоставило ему международную защиту в соответствии с Законом о праве на убежище от 2007 года в связи с тем, что польское правительство и подчиняющаяся ему генеральная прокуратура Польши предпринимают действия, нарушающие его права и свободы. Адвокат отметил, что Романовский обратился с запросом об убежище, поскольку считает действия польских правоохранителей политически мотивированными и нарушающими международное право, не может рассчитывать на справедливое расследование.После этого польский МИД вызвал венгерского посла и вручил ему ноту протеста, а также отозвал своего посла в Венгрии для консультаций.
https://ria.ru/20250108/siyyarto-1992833105.html
https://ria.ru/20250103/siyyarto-1992443355.html
https://ria.ru/20250107/gaz-1992734935.html
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в мире, венгрия, польша, варшава, петер сийярто, радослав сикорский, евросоюз, право и справедливость, совет европы
В мире, Венгрия, Польша, Варшава, Петер Сийярто, Радослав Сикорский, Евросоюз, Право и справедливость, Совет Европы
Сийярто назвал кознями агентов Сороса бойкот послу Венгрии в Польше

Сийярто: польско-венгерские отношения переживут козни агентов Сороса

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
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Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 10 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал решение МИД Польши приостановить контакты с венгерским послом в Варшаве кознями агентов Сороса и заявил, что польско-венгерские отношения их переживут.
Ранее польские СМИ опубликовали письмо МИД Польши, возглавляемого Радославом Сикорским, членам польско-венгерской парламентской группы с рекомендациями отменить встречи с послом Венгрии в Варшаве и отклонить приглашения венгерского посольства.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
Сийярто раскритиковал планы Украины перекрыть маршруты поставок энергии
8 января, 17:36
"Польско-венгерское братство переживет все козни одного из самых провоенных агентов Сороса в Европе", — приводит заявление Сийярто портал Mandiner.
Ранее МИД Польши отозвал приглашение посла Венгрии на церемонию инаугурации председательства в ЕС. Сийярто назвал это решение "жалким и детским".
Посол Венгрии изначально был приглашен на торжественную церемонию и даже подтвердил свое участие. Однако позже в польско-венгерских отношениях произошло резкое ухудшение из-за того, что Венгрия предоставила убежище подозреваемому в крупных хищениях бывшему заместителю министра юстиции Марчину Романовскому. В МИД Польши это решение Будапешта на основании "предполагаемого политического преследования" назвали "оскорбительным для граждан и польских властей".
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
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3 января, 21:19
Романовский, который в настоящее время является депутатом сейма Польши от оппозиционной партии "Право и справедливость" – один из главных подозреваемых в расследовании уголовного дела о незаконном расходовании средств Фонда справедливости. Его депутатский иммунитет сначала отменил Совет Европы, где он представляет Польшу, а потом и польский парламент. Прокуратура объявила его в розыск.
Адвокат Романовского Бартош Левандовский сообщил, что правительство Венгрии удовлетворило запрос депутата и предоставило ему международную защиту в соответствии с Законом о праве на убежище от 2007 года в связи с тем, что польское правительство и подчиняющаяся ему генеральная прокуратура Польши предпринимают действия, нарушающие его права и свободы. Адвокат отметил, что Романовский обратился с запросом об убежище, поскольку считает действия польских правоохранителей политически мотивированными и нарушающими международное право, не может рассчитывать на справедливое расследование.
После этого польский МИД вызвал венгерского посла и вручил ему ноту протеста, а также отозвал своего посла в Венгрии для консультаций.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пленарном заседании Газовый рынок 2024: контуры нового миропорядка в рамках Петербургского международного газового форума - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
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В миреВенгрияПольшаВаршаваПетер СийяртоРадослав СикорскийЕвросоюзПраво и справедливостьСовет Европы
 
 
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