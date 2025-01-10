https://ria.ru/20250110/siyyarto-1993031278.html

Сийярто назвал кознями агентов Сороса бойкот послу Венгрии в Польше

Сийярто назвал кознями агентов Сороса бойкот послу Венгрии в Польше - РИА Новости, 10.01.2025

Сийярто назвал кознями агентов Сороса бойкот послу Венгрии в Польше

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал решение МИД Польши приостановить контакты с венгерским послом в Варшаве... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T01:01:00+03:00

2025-01-10T01:01:00+03:00

2025-01-10T06:01:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 10 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал решение МИД Польши приостановить контакты с венгерским послом в Варшаве кознями агентов Сороса и заявил, что польско-венгерские отношения их переживут.Ранее польские СМИ опубликовали письмо МИД Польши, возглавляемого Радославом Сикорским, членам польско-венгерской парламентской группы с рекомендациями отменить встречи с послом Венгрии в Варшаве и отклонить приглашения венгерского посольства."Польско-венгерское братство переживет все козни одного из самых провоенных агентов Сороса в Европе", — приводит заявление Сийярто портал Mandiner. Ранее МИД Польши отозвал приглашение посла Венгрии на церемонию инаугурации председательства в ЕС. Сийярто назвал это решение "жалким и детским".Посол Венгрии изначально был приглашен на торжественную церемонию и даже подтвердил свое участие. Однако позже в польско-венгерских отношениях произошло резкое ухудшение из-за того, что Венгрия предоставила убежище подозреваемому в крупных хищениях бывшему заместителю министра юстиции Марчину Романовскому. В МИД Польши это решение Будапешта на основании "предполагаемого политического преследования" назвали "оскорбительным для граждан и польских властей". Романовский, который в настоящее время является депутатом сейма Польши от оппозиционной партии "Право и справедливость" – один из главных подозреваемых в расследовании уголовного дела о незаконном расходовании средств Фонда справедливости. Его депутатский иммунитет сначала отменил Совет Европы, где он представляет Польшу, а потом и польский парламент. Прокуратура объявила его в розыск.Адвокат Романовского Бартош Левандовский сообщил, что правительство Венгрии удовлетворило запрос депутата и предоставило ему международную защиту в соответствии с Законом о праве на убежище от 2007 года в связи с тем, что польское правительство и подчиняющаяся ему генеральная прокуратура Польши предпринимают действия, нарушающие его права и свободы. Адвокат отметил, что Романовский обратился с запросом об убежище, поскольку считает действия польских правоохранителей политически мотивированными и нарушающими международное право, не может рассчитывать на справедливое расследование.После этого польский МИД вызвал венгерского посла и вручил ему ноту протеста, а также отозвал своего посла в Венгрии для консультаций.

https://ria.ru/20250108/siyyarto-1992833105.html

https://ria.ru/20250103/siyyarto-1992443355.html

https://ria.ru/20250107/gaz-1992734935.html

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в мире, венгрия, польша, варшава, петер сийярто, радослав сикорский, евросоюз, право и справедливость, совет европы