Сийярто назвал кознями агентов Сороса бойкот послу Венгрии в Польше
Сийярто: польско-венгерские отношения переживут козни агентов Сороса
© Sputnik / Виктор Толочко
Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 10 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал решение МИД Польши приостановить контакты с венгерским послом в Варшаве кознями агентов Сороса и заявил, что польско-венгерские отношения их переживут.
Ранее польские СМИ опубликовали письмо МИД Польши, возглавляемого Радославом Сикорским, членам польско-венгерской парламентской группы с рекомендациями отменить встречи с послом Венгрии в Варшаве и отклонить приглашения венгерского посольства.
"Польско-венгерское братство переживет все козни одного из самых провоенных агентов Сороса в Европе", — приводит заявление Сийярто портал Mandiner.
Ранее МИД Польши отозвал приглашение посла Венгрии на церемонию инаугурации председательства в ЕС. Сийярто назвал это решение "жалким и детским".
Посол Венгрии изначально был приглашен на торжественную церемонию и даже подтвердил свое участие. Однако позже в польско-венгерских отношениях произошло резкое ухудшение из-за того, что Венгрия предоставила убежище подозреваемому в крупных хищениях бывшему заместителю министра юстиции Марчину Романовскому. В МИД Польши это решение Будапешта на основании "предполагаемого политического преследования" назвали "оскорбительным для граждан и польских властей".
Романовский, который в настоящее время является депутатом сейма Польши от оппозиционной партии "Право и справедливость" – один из главных подозреваемых в расследовании уголовного дела о незаконном расходовании средств Фонда справедливости. Его депутатский иммунитет сначала отменил Совет Европы, где он представляет Польшу, а потом и польский парламент. Прокуратура объявила его в розыск.
Адвокат Романовского Бартош Левандовский сообщил, что правительство Венгрии удовлетворило запрос депутата и предоставило ему международную защиту в соответствии с Законом о праве на убежище от 2007 года в связи с тем, что польское правительство и подчиняющаяся ему генеральная прокуратура Польши предпринимают действия, нарушающие его права и свободы. Адвокат отметил, что Романовский обратился с запросом об убежище, поскольку считает действия польских правоохранителей политически мотивированными и нарушающими международное право, не может рассчитывать на справедливое расследование.
После этого польский МИД вызвал венгерского посла и вручил ему ноту протеста, а также отозвал своего посла в Венгрии для консультаций.