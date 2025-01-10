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ВСУ потеряли свыше 2835 военных в зоне действий группировки "Север"
ВСУ потеряли свыше 2835 военных в зоне действий группировки "Север" - РИА Новости, 10.01.2025
ВСУ потеряли свыше 2835 военных в зоне действий группировки "Север"
ВСУ за неделю потеряли более 2 835 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T13:17:00+03:00
2025-01-10T13:17:00+03:00
2025-01-10T13:22:00+03:00
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли более 2 835 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ."В течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражена живая сила и техника тяжелой механизированной, танковой, шести механизированных, четырех десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и пяти бригад теробороны. Отразили две контратаки противника. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны", - говорится в сводке военного ведомства."За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 2 835 военнослужащих, 30 танков и 122 боевые бронированные машины. Уничтожены 117 автомобилей и 30 орудий полевой артиллерии", - отмечает МО РФ.
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россия, вооруженные силы украины, курская область
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Курская область
ВСУ потеряли свыше 2835 военных в зоне действий группировки "Север"
ВСУ потеряли свыше 2835 военных и 30 танков в зоне действий группировки "Север"