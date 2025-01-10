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Самолет с застрявшими в Египте россиянами прибыл в Москву
Самолет с застрявшими в Египте россиянами прибыл в Москву - РИА Новости, 10.01.2025
Самолет с застрявшими в Египте россиянами прибыл в Москву
Рейс MS 727 Шарм-эш-Шейх - Москва авиакомпании EgyptAir с российскими туристами, который должен был отправиться накануне в 17:00 по местному времени, прилетел в РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T17:56:00+03:00
2025-01-10T17:56:00+03:00
2025-01-10T17:56:00+03:00
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Рейс MS 727 Шарм-эш-Шейх - Москва авиакомпании EgyptAir с российскими туристами, который должен был отправиться накануне в 17:00 по местному времени, прилетел в российскую столицу, указывается на онлайн-табло прилета аэропорта "Домодедово". Ранее в пятницу один из пассажиров рейса египетской авиакомпании EgyptAir из Шарм-эш-Шейха в Москву сообщил РИА Новости, что рейс был отменен после задержки, пассажиров отвезли в отель. В пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР) агентству сообщали, что туристов разместили в отеле и они будут отправлены домой при первой же возможности, нарушения регламента по отношению к пассажирам нет. Позже в АТОР рассказали РИА Новости, что все туристы благополучно вылетели в Москву. Согласно данным онлайн-табло, рейс MS 727 из Шарм-эш-Шейха вылетел в 11:10 и прибыл в аэропорт "Домодедово" в 16:49 по московскому времени.
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москва, египет, шарм-эш-шейх, домодедово (аэропорт), россия, в мире, происшествия, туризм
Москва, Египет, Шарм-эш-Шейх, Домодедово (аэропорт), Россия, В мире, Происшествия, Туризм
Самолет с застрявшими в Египте россиянами прибыл в Москву
Рейс MS 727 с застрявшими в Египте российскими туристами прибыл в Москву