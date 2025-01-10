https://ria.ru/20250110/samolet-1993168583.html

Самолет с застрявшими в Египте россиянами прибыл в Москву

Самолет с застрявшими в Египте россиянами прибыл в Москву - РИА Новости, 10.01.2025

Самолет с застрявшими в Египте россиянами прибыл в Москву

Рейс MS 727 Шарм-эш-Шейх - Москва авиакомпании EgyptAir с российскими туристами, который должен был отправиться накануне в 17:00 по местному времени, прилетел в РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T17:56:00+03:00

2025-01-10T17:56:00+03:00

2025-01-10T17:56:00+03:00

москва

египет

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Рейс MS 727 Шарм-эш-Шейх - Москва авиакомпании EgyptAir с российскими туристами, который должен был отправиться накануне в 17:00 по местному времени, прилетел в российскую столицу, указывается на онлайн-табло прилета аэропорта "Домодедово". Ранее в пятницу один из пассажиров рейса египетской авиакомпании EgyptAir из Шарм-эш-Шейха в Москву сообщил РИА Новости, что рейс был отменен после задержки, пассажиров отвезли в отель. В пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР) агентству сообщали, что туристов разместили в отеле и они будут отправлены домой при первой же возможности, нарушения регламента по отношению к пассажирам нет. Позже в АТОР рассказали РИА Новости, что все туристы благополучно вылетели в Москву. Согласно данным онлайн-табло, рейс MS 727 из Шарм-эш-Шейха вылетел в 11:10 и прибыл в аэропорт "Домодедово" в 16:49 по московскому времени.

https://ria.ru/20250109/zaderzhanie-1993028911.html

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