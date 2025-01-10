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Хабаровским бойцам Росгвардии передали более 200 противоосколочных костюмов - РИА Новости, 10.01.2025
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Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
13:57 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/rosgvardija-1993109760.html
Хабаровским бойцам Росгвардии передали более 200 противоосколочных костюмов
Хабаровским бойцам Росгвардии передали более 200 противоосколочных костюмов - РИА Новости, 10.01.2025
Хабаровским бойцам Росгвардии передали более 200 противоосколочных костюмов
Бойцам Росгвардии из Хабаровского края в зону специальной военной операции (СВО) России на Украине переданы более 200 специальных противоосколочных костюмов,... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T13:57:00+03:00
2025-01-10T13:57:00+03:00
надежные люди
хабаровский край
россия
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дмитрий демешин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
вооруженные силы украины
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ХАБАРОВСК, 10 янв - РИА Новости. Бойцам Росгвардии из Хабаровского края в зону специальной военной операции (СВО) России на Украине переданы более 200 специальных противоосколочных костюмов, сообщил губернатор региона Дмитрий Демешин. "ОМОН "Амурский" получил 220 современных противоосколочных костюмов. Ребята этого подразделения краевого управления Росгвардии защищают мирное население Донбасса. Такая экипировка в условиях СВО им точно пригодится - ведь каждого ждут дома", - написал Демешин в своем Telegram-канале. Губернатор отметил, что комбинезоны типа "Кобальт-Л" - отечественная разработка. Снижают риск поражения осколками, защищают от порезов и огня. Потребность в такой экипировке, по словам росгвардейцев, в зоне СВО очень высока. "У нас в Хабаровском крае тоже много умельцев, которые делают необходимые фронту вещи: ФПВ-дроны, роботизированные тележки. Сейчас в процессе подготовки - комплексы радиоэлектронной борьбы... Снабжали и продолжим снабжать самой современной техникой и обмундированием. Своих не бросаем", - добавил Демешин. По данным краевого правительства, на базе АНО "Роботизированные комплексы Хабаровского края" начато производство ФПВ-дронов, роботизированных тележек. Ведется разработка комплексов РЭБ. С начала СВО регион передал воинским частям, участвующим в спецоперации, более сотни автомобилей, 2,5 тысячи квадрокоптеров, 655 приборов ночного видения, около 800 единиц средств связи, более 3 тысяч единиц БПЛА, свыше 1 тысячи комплексов борьбы с беспилотниками. Сотрудники отрядов специального назначения СОБР и ОМОН управления Росгвардии по Хабаровскому краю с первых дней специальной военной операции несут службу на самых ответственных боевых участках. При их непосредственном участии проводятся сотни специальных мероприятий по установлению и задержанию пособников ВСУ, обследованию и обезвреживанию взрывоопасных предметов, в том числе неразорвавшихся боеприпасов после вражеских обстрелов.
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хабаровский край, россия, украина, дмитрий демешин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины, сво
Надежные люди, Хабаровский край, Россия, Украина, Дмитрий Демешин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Вооруженные силы Украины, СВО
Хабаровским бойцам Росгвардии передали более 200 противоосколочных костюмов

Росгвардейцам из Хабаровского края передали более 200 противоосколочных костюмов

© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края к новости Противоосколочные костюмы, переданные бойцам Росгвардии из Хабаровского края
Противоосколочные костюмы, переданные бойцам Росгвардии из Хабаровского края - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края к новости
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ХАБАРОВСК, 10 янв - РИА Новости. Бойцам Росгвардии из Хабаровского края в зону специальной военной операции (СВО) России на Украине переданы более 200 специальных противоосколочных костюмов, сообщил губернатор региона Дмитрий Демешин.
"ОМОН "Амурский" получил 220 современных противоосколочных костюмов. Ребята этого подразделения краевого управления Росгвардии защищают мирное население Донбасса. Такая экипировка в условиях СВО им точно пригодится - ведь каждого ждут дома", - написал Демешин в своем Telegram-канале.
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края к новости Противоосколочные костюмы, переданные бойцам Росгвардии из Хабаровского края
Противоосколочные костюмы, переданные бойцам Росгвардии из Хабаровского края - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края к новости
Противоосколочные костюмы, переданные бойцам Росгвардии из Хабаровского края
Губернатор отметил, что комбинезоны типа "Кобальт-Л" - отечественная разработка. Снижают риск поражения осколками, защищают от порезов и огня. Потребность в такой экипировке, по словам росгвардейцев, в зоне СВО очень высока.
"У нас в Хабаровском крае тоже много умельцев, которые делают необходимые фронту вещи: ФПВ-дроны, роботизированные тележки. Сейчас в процессе подготовки - комплексы радиоэлектронной борьбы... Снабжали и продолжим снабжать самой современной техникой и обмундированием. Своих не бросаем", - добавил Демешин.
По данным краевого правительства, на базе АНО "Роботизированные комплексы Хабаровского края" начато производство ФПВ-дронов, роботизированных тележек. Ведется разработка комплексов РЭБ. С начала СВО регион передал воинским частям, участвующим в спецоперации, более сотни автомобилей, 2,5 тысячи квадрокоптеров, 655 приборов ночного видения, около 800 единиц средств связи, более 3 тысяч единиц БПЛА, свыше 1 тысячи комплексов борьбы с беспилотниками.
Российские военные в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Приморцы передали квадрокоптеры и РЭБ морпехам ТОФ в зону СВО
Вчера, 21:57
Сотрудники отрядов специального назначения СОБР и ОМОН управления Росгвардии по Хабаровскому краю с первых дней специальной военной операции несут службу на самых ответственных боевых участках. При их непосредственном участии проводятся сотни специальных мероприятий по установлению и задержанию пособников ВСУ, обследованию и обезвреживанию взрывоопасных предметов, в том числе неразорвавшихся боеприпасов после вражеских обстрелов.
 
Надежные людиХабаровский крайРоссияУкраинаДмитрий ДемешинФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Вооруженные силы УкраиныСВО
 
 
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