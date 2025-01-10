https://ria.ru/20250110/rosgvardija-1993109760.html

Хабаровским бойцам Росгвардии передали более 200 противоосколочных костюмов

Хабаровским бойцам Росгвардии передали более 200 противоосколочных костюмов - РИА Новости, 10.01.2025

Хабаровским бойцам Росгвардии передали более 200 противоосколочных костюмов

Бойцам Росгвардии из Хабаровского края в зону специальной военной операции (СВО) России на Украине переданы более 200 специальных противоосколочных костюмов,... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T13:57:00+03:00

2025-01-10T13:57:00+03:00

2025-01-10T13:57:00+03:00

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ХАБАРОВСК, 10 янв - РИА Новости. Бойцам Росгвардии из Хабаровского края в зону специальной военной операции (СВО) России на Украине переданы более 200 специальных противоосколочных костюмов, сообщил губернатор региона Дмитрий Демешин. "ОМОН "Амурский" получил 220 современных противоосколочных костюмов. Ребята этого подразделения краевого управления Росгвардии защищают мирное население Донбасса. Такая экипировка в условиях СВО им точно пригодится - ведь каждого ждут дома", - написал Демешин в своем Telegram-канале. Губернатор отметил, что комбинезоны типа "Кобальт-Л" - отечественная разработка. Снижают риск поражения осколками, защищают от порезов и огня. Потребность в такой экипировке, по словам росгвардейцев, в зоне СВО очень высока. "У нас в Хабаровском крае тоже много умельцев, которые делают необходимые фронту вещи: ФПВ-дроны, роботизированные тележки. Сейчас в процессе подготовки - комплексы радиоэлектронной борьбы... Снабжали и продолжим снабжать самой современной техникой и обмундированием. Своих не бросаем", - добавил Демешин. По данным краевого правительства, на базе АНО "Роботизированные комплексы Хабаровского края" начато производство ФПВ-дронов, роботизированных тележек. Ведется разработка комплексов РЭБ. С начала СВО регион передал воинским частям, участвующим в спецоперации, более сотни автомобилей, 2,5 тысячи квадрокоптеров, 655 приборов ночного видения, около 800 единиц средств связи, более 3 тысяч единиц БПЛА, свыше 1 тысячи комплексов борьбы с беспилотниками. Сотрудники отрядов специального назначения СОБР и ОМОН управления Росгвардии по Хабаровскому краю с первых дней специальной военной операции несут службу на самых ответственных боевых участках. При их непосредственном участии проводятся сотни специальных мероприятий по установлению и задержанию пособников ВСУ, обследованию и обезвреживанию взрывоопасных предметов, в том числе неразорвавшихся боеприпасов после вражеских обстрелов.

https://ria.ru/20250109/primortsy-1993021754.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

хабаровский край, россия, украина, дмитрий демешин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины, сво