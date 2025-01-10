https://ria.ru/20250110/rada-1993167821.html

В Раде зарегистрировали постановление об отставке министра энергетики

В Раде зарегистрировали постановление об отставке министра энергетики - РИА Новости, 10.01.2025

В Раде зарегистрировали постановление об отставке министра энергетики

Постановление об отставке министра энергетики Украины Германа Галущенко зарегистрировано в Верховной раде, сообщила в пятницу украинский депутата Инна Совсун. РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T17:55:00+03:00

2025-01-10T17:55:00+03:00

2025-01-10T17:55:00+03:00

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верховная рада украины

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Постановление об отставке министра энергетики Украины Германа Галущенко зарегистрировано в Верховной раде, сообщила в пятницу украинский депутата Инна Совсун. "Я зарегистрировала постановление об увольнении Галущенко с должности министра энергетики", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Совсун в социальной сети Facebook*.Как заявила Совсун в своей публикации, одной из причин инициации отставки Галущенко стала коррупция в его ведомстве, отчета о борьбе с которой будут добиваться украинские парламентарии от пока еще действующего министра. В ноябре 2024 года газета Times сообщала, что Украина так и не построила бетонные конструкции для защиты объектов энергосистемы, несмотря на рекомендации партнеров, полученные еще в феврале, из-за коррупции в правительстве. Как заявил журналистам издания подавший в отставку в июне экс-глава госагентства по восстановлению и развитию Украины Мустафа Найем, именно попытки намеренно затянуть реализацию проекта по возведению укрытий для энергообъектов со стороны киевских властей вынудили его покинуть пост. По мнению Найема, постройка бункеров для подстанций была остановлена "сверху", так как неназванные чиновники в офисе премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля не получили ожидаемой доли от средств, выделенных на выполнение задачи.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20241126/uvolnenie-1985878278.html

https://ria.ru/20241207/otstavka-1987869333.html

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в мире, украина, россия, герман галущенко, мустафа найем, денис шмыгаль, верховная рада украины