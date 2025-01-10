https://ria.ru/20250110/pvo-1993103277.html

Российская ПВО за неделю сбила восемь ракет ATACMS

Российская ПВО за неделю сбила восемь ракет ATACMS - РИА Новости, 10.01.2025

Российская ПВО за неделю сбила восемь ракет ATACMS

Средства российской ПВО за прошедшую неделю сбили восемь ракет ATACMS, запущенных украинскими войсками, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T13:23:00+03:00

2025-01-10T13:23:00+03:00

2025-01-10T13:23:00+03:00

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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Средства российской ПВО за прошедшую неделю сбили восемь ракет ATACMS, запущенных украинскими войсками, сообщили в Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, 41 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 689 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 4 по 10 января. Кроме того, истребительной авиацией ВКС России был сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.

https://ria.ru/20250106/opasnost-1992627401.html

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2025

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россия, сша, франция, воздушно-космические силы россии, миг-29