Рейтинг@Mail.ru
Вице-премьер Приднестровья рассказал о запасах газа в республике - РИА Новости, 10.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:51 10.01.2025 (обновлено: 16:02 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/pridnestrove-1993141742.html
Вице-премьер Приднестровья рассказал о запасах газа в республике
Вице-премьер Приднестровья рассказал о запасах газа в республике - РИА Новости, 10.01.2025
Вице-премьер Приднестровья рассказал о запасах газа в республике
Запасов газа в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике хватит еще на 24 дня, заявил в пятницу вице-премьер – министр экономического развития ПМР... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T15:51:00+03:00
2025-01-10T16:02:00+03:00
в мире
кишинев
газпром
молдавия
тирасполь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854137217_0:83:3202:1884_1920x0_80_0_0_797f7e1b70edad0a40221cb1587dce13.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости. Запасов газа в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике хватит еще на 24 дня, заявил в пятницу вице-премьер – министр экономического развития ПМР Сергей Оболоник.С 1 января Молдавская ГРЭС, расположенная на территории Приднестровья, перешла на генерацию электроэнергии с газа на уголь. В ПМР с 3 января начались веерные отключения электроэнергии."Зарезервированные 13 миллионов кубов газа позволяют снабжать им ряд соцучреждений и иных объектов жизнеобеспечения общества, а также жилые многоэтажные дома для приготовления пищи. Сейчас общереспубликанский расход газа составляет 270 тысяч кубометров. Ресурса хватит с сегодняшнего еще на 24 дня", - заявил на заседании оперштаба Оболоник, слова которого приводит пресс-служба главы ПМР.По его словам, сохранение даже минимального движения газа в системе сохраняет ее активность и позволит впоследствии оперативно возобновить полноценное газоснабжение. В случае же "заморозки" системы на ее оживление ушло бы больше месяца.После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. В Тирасполе заявляют, что сейчас идут сложные переговоры о поставках газа.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20250110/zelenskiy-1993059449.html
https://ria.ru/20250109/moldaviya-1992996421.html
https://ria.ru/20250109/pridnestrove-1992905039.html
кишинев
молдавия
тирасполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854137217_999:219:3026:1739_1920x0_80_0_0_271b26a6d3477cb77c0ba75a489adae6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кишинев, газпром, молдавия, тирасполь
В мире, Кишинев, Газпром, Молдавия, Тирасполь
Вице-премьер Приднестровья рассказал о запасах газа в республике

Вице-премьер ПМР заявил, что запасов газа хватит еще на 24 дня

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на одной из центральных улиц в Тирасполе
Автомобильное движение на одной из центральных улиц в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
Автомобильное движение на одной из центральных улиц в Тирасполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТИРАСПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости. Запасов газа в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике хватит еще на 24 дня, заявил в пятницу вице-премьер – министр экономического развития ПМР Сергей Оболоник.
С 1 января Молдавская ГРЭС, расположенная на территории Приднестровья, перешла на генерацию электроэнергии с газа на уголь. В ПМР с 3 января начались веерные отключения электроэнергии.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
На Украине набросились на Зеленского из-за гибели людей в Приднестровье
10:02
"Зарезервированные 13 миллионов кубов газа позволяют снабжать им ряд соцучреждений и иных объектов жизнеобеспечения общества, а также жилые многоэтажные дома для приготовления пищи. Сейчас общереспубликанский расход газа составляет 270 тысяч кубометров. Ресурса хватит с сегодняшнего еще на 24 дня", - заявил на заседании оперштаба Оболоник, слова которого приводит пресс-служба главы ПМР.
По его словам, сохранение даже минимального движения газа в системе сохраняет ее активность и позволит впоследствии оперативно возобновить полноценное газоснабжение. В случае же "заморозки" системы на ее оживление ушло бы больше месяца.
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Молдавия возложила вину за энергокризис в Приднестровье на Россию
Вчера, 18:18
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. В Тирасполе заявляют, что сейчас идут сложные переговоры о поставках газа.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
В Приднестровье из-за отсутствия отопления начали гибнуть люди
Вчера, 11:19
 
В миреКишиневГазпромМолдавияТирасполь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала