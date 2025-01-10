Вице-премьер Приднестровья рассказал о запасах газа в республике
Вице-премьер ПМР заявил, что запасов газа хватит еще на 24 дня
© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на одной из центральных улиц в Тирасполе
Автомобильное движение на одной из центральных улиц в Тирасполе. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости. Запасов газа в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике хватит еще на 24 дня, заявил в пятницу вице-премьер – министр экономического развития ПМР Сергей Оболоник.
С 1 января Молдавская ГРЭС, расположенная на территории Приднестровья, перешла на генерацию электроэнергии с газа на уголь. В ПМР с 3 января начались веерные отключения электроэнергии.
"Зарезервированные 13 миллионов кубов газа позволяют снабжать им ряд соцучреждений и иных объектов жизнеобеспечения общества, а также жилые многоэтажные дома для приготовления пищи. Сейчас общереспубликанский расход газа составляет 270 тысяч кубометров. Ресурса хватит с сегодняшнего еще на 24 дня", - заявил на заседании оперштаба Оболоник, слова которого приводит пресс-служба главы ПМР.
По его словам, сохранение даже минимального движения газа в системе сохраняет ее активность и позволит впоследствии оперативно возобновить полноценное газоснабжение. В случае же "заморозки" системы на ее оживление ушло бы больше месяца.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. В Тирасполе заявляют, что сейчас идут сложные переговоры о поставках газа.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.