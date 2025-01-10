https://ria.ru/20250110/pridnestrove-1993141742.html

Вице-премьер Приднестровья рассказал о запасах газа в республике

Вице-премьер Приднестровья рассказал о запасах газа в республике - РИА Новости, 10.01.2025

Вице-премьер Приднестровья рассказал о запасах газа в республике

Запасов газа в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике хватит еще на 24 дня, заявил в пятницу вице-премьер – министр экономического развития ПМР... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T15:51:00+03:00

2025-01-10T15:51:00+03:00

2025-01-10T16:02:00+03:00

в мире

кишинев

газпром

молдавия

тирасполь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854137217_0:83:3202:1884_1920x0_80_0_0_797f7e1b70edad0a40221cb1587dce13.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости. Запасов газа в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике хватит еще на 24 дня, заявил в пятницу вице-премьер – министр экономического развития ПМР Сергей Оболоник.С 1 января Молдавская ГРЭС, расположенная на территории Приднестровья, перешла на генерацию электроэнергии с газа на уголь. В ПМР с 3 января начались веерные отключения электроэнергии."Зарезервированные 13 миллионов кубов газа позволяют снабжать им ряд соцучреждений и иных объектов жизнеобеспечения общества, а также жилые многоэтажные дома для приготовления пищи. Сейчас общереспубликанский расход газа составляет 270 тысяч кубометров. Ресурса хватит с сегодняшнего еще на 24 дня", - заявил на заседании оперштаба Оболоник, слова которого приводит пресс-служба главы ПМР.По его словам, сохранение даже минимального движения газа в системе сохраняет ее активность и позволит впоследствии оперативно возобновить полноценное газоснабжение. В случае же "заморозки" системы на ее оживление ушло бы больше месяца.После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. В Тирасполе заявляют, что сейчас идут сложные переговоры о поставках газа.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20250110/zelenskiy-1993059449.html

https://ria.ru/20250109/moldaviya-1992996421.html

https://ria.ru/20250109/pridnestrove-1992905039.html

кишинев

молдавия

тирасполь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, кишинев, газпром, молдавия, тирасполь