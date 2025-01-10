Рейтинг@Mail.ru
Число погибших в результате пожаров в Лос-Анджелесе выросло до шести - РИА Новости, 10.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:06 10.01.2025 (обновлено: 04:26 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/pozhary-1993035037.html
Число погибших в результате пожаров в Лос-Анджелесе выросло до шести
Число погибших в результате пожаров в Лос-Анджелесе выросло до шести - РИА Новости, 10.01.2025
Число погибших в результате пожаров в Лос-Анджелесе выросло до шести
Жертвами пожаров в районе Лос-Анджелеса в США стали не менее шести человек, информирует телеканал CNN со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T03:06:00+03:00
2025-01-10T04:26:00+03:00
в мире
лос-анджелес
сша
малибу
лесные пожары в калифорнии в 2025 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/08/1992791395_0:63:3070:1790_1920x0_80_0_0_8973655601c42ba0b686f6f0d47617a3.jpg
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Жертвами пожаров в районе Лос-Анджелеса в США стали не менее шести человек, информирует телеканал CNN со ссылкой на местные власти. Ранее в списке числилось пять погибших. Еще об одной смерти сообщил мэр города Малибу Даг Смит. Начальник пожарной службы округа Лос-Анджелес Энтони Марроне на пресс-конференции заявил, что один только крупный пожар, Итон-Файр, уничтожил не менее четырех тысяч строений. Локализация этого пожара по-прежнему нулевая. Глава администрации округа Кэтрин Баргер сообщила об аресте 20 человек по обвинению в мародерстве во время пожаров. Шериф округа Роберт Луна объявил, что официально запросил поддержку национальной гвардии штата Калифорния в борьбе с пожарами. "К сожалению, я думаю, что число погибших будет расти. Надеюсь, я ошибаюсь. Но я думаю, что оно будет расти", - сказал Луна.По последним данным, обязательные приказы об эвакуации действуют для 180 тысяч жителей округа. Ранее Энтони Морроне признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами, но не с четырьмя одновременно. Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые временно остановили работу авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались не функционирующими. Пожары уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес.
https://ria.ru/20250110/kharris-1993033341.html
https://ria.ru/20250109/pozhar-1993007526.html
лос-анджелес
сша
малибу
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/08/1992791395_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_1cef091d7c31ca40a7f85668cc6c7c9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лос-анджелес, сша, малибу, лесные пожары в калифорнии в 2025 году
В мире, Лос-Анджелес, США, Малибу, Лесные пожары в Калифорнии в 2025 году
Число погибших в результате пожаров в Лос-Анджелесе выросло до шести

CNN: жертвами пожаров в районе Лос-Анджелеса в США стали не менее шести человек

© AP Photo / Ethan SwopeЛесной пожар на западе Лос-Анджелеса
Лесной пожар на западе Лос-Анджелеса - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© AP Photo / Ethan Swope
Лесной пожар на западе Лос-Анджелеса. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Жертвами пожаров в районе Лос-Анджелеса в США стали не менее шести человек, информирует телеканал CNN со ссылкой на местные власти.
Ранее в списке числилось пять погибших. Еще об одной смерти сообщил мэр города Малибу Даг Смит.
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Харрис заявила, что не все пострадавшие от пожаров получат выплаты
02:04
Начальник пожарной службы округа Лос-Анджелес Энтони Марроне на пресс-конференции заявил, что один только крупный пожар, Итон-Файр, уничтожил не менее четырех тысяч строений. Локализация этого пожара по-прежнему нулевая. Глава администрации округа Кэтрин Баргер сообщила об аресте 20 человек по обвинению в мародерстве во время пожаров.
Шериф округа Роберт Луна объявил, что официально запросил поддержку национальной гвардии штата Калифорния в борьбе с пожарами.
"К сожалению, я думаю, что число погибших будет расти. Надеюсь, я ошибаюсь. Но я думаю, что оно будет расти", - сказал Луна.
По последним данным, обязательные приказы об эвакуации действуют для 180 тысяч жителей округа.
Ранее Энтони Морроне признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами, но не с четырьмя одновременно. Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые временно остановили работу авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались не функционирующими.
Пожары уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес.
Тушение пожара в Голливуде - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
В США подсчитали ущерб от пожаров в Калифорнии
Вчера, 19:48
 
В миреЛос-АнджелесСШАМалибуЛесные пожары в Калифорнии в 2025 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала