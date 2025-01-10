Число погибших в результате пожаров в Лос-Анджелесе выросло до шести
CNN: жертвами пожаров в районе Лос-Анджелеса в США стали не менее шести человек
© AP Photo / Ethan SwopeЛесной пожар на западе Лос-Анджелеса
© AP Photo / Ethan Swope
Лесной пожар на западе Лос-Анджелеса. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Жертвами пожаров в районе Лос-Анджелеса в США стали не менее шести человек, информирует телеканал CNN со ссылкой на местные власти.
Ранее в списке числилось пять погибших. Еще об одной смерти сообщил мэр города Малибу Даг Смит.
Начальник пожарной службы округа Лос-Анджелес Энтони Марроне на пресс-конференции заявил, что один только крупный пожар, Итон-Файр, уничтожил не менее четырех тысяч строений. Локализация этого пожара по-прежнему нулевая. Глава администрации округа Кэтрин Баргер сообщила об аресте 20 человек по обвинению в мародерстве во время пожаров.
Шериф округа Роберт Луна объявил, что официально запросил поддержку национальной гвардии штата Калифорния в борьбе с пожарами.
"К сожалению, я думаю, что число погибших будет расти. Надеюсь, я ошибаюсь. Но я думаю, что оно будет расти", - сказал Луна.
По последним данным, обязательные приказы об эвакуации действуют для 180 тысяч жителей округа.
Ранее Энтони Морроне признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами, но не с четырьмя одновременно. Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые временно остановили работу авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались не функционирующими.
Пожары уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес.
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