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Число погибших в результате пожаров в Лос-Анджелесе выросло до шести

Число погибших в результате пожаров в Лос-Анджелесе выросло до шести - РИА Новости, 10.01.2025

Число погибших в результате пожаров в Лос-Анджелесе выросло до шести

Жертвами пожаров в районе Лос-Анджелеса в США стали не менее шести человек, информирует телеканал CNN со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T03:06:00+03:00

2025-01-10T03:06:00+03:00

2025-01-10T04:26:00+03:00

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Жертвами пожаров в районе Лос-Анджелеса в США стали не менее шести человек, информирует телеканал CNN со ссылкой на местные власти. Ранее в списке числилось пять погибших. Еще об одной смерти сообщил мэр города Малибу Даг Смит. Начальник пожарной службы округа Лос-Анджелес Энтони Марроне на пресс-конференции заявил, что один только крупный пожар, Итон-Файр, уничтожил не менее четырех тысяч строений. Локализация этого пожара по-прежнему нулевая. Глава администрации округа Кэтрин Баргер сообщила об аресте 20 человек по обвинению в мародерстве во время пожаров. Шериф округа Роберт Луна объявил, что официально запросил поддержку национальной гвардии штата Калифорния в борьбе с пожарами. "К сожалению, я думаю, что число погибших будет расти. Надеюсь, я ошибаюсь. Но я думаю, что оно будет расти", - сказал Луна.По последним данным, обязательные приказы об эвакуации действуют для 180 тысяч жителей округа. Ранее Энтони Морроне признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами, но не с четырьмя одновременно. Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые временно остановили работу авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались не функционирующими. Пожары уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес.

https://ria.ru/20250110/kharris-1993033341.html

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в мире, лос-анджелес, сша, малибу, лесные пожары в калифорнии в 2025 году