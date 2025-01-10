Рейтинг@Mail.ru
WP: система водоснабжения Лос-Анджелеса непригодна для борьбы с пожарами - РИА Новости, 10.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:23 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/pozhar-1993079160.html
WP: система водоснабжения Лос-Анджелеса непригодна для борьбы с пожарами
WP: система водоснабжения Лос-Анджелеса непригодна для борьбы с пожарами - РИА Новости, 10.01.2025
WP: система водоснабжения Лос-Анджелеса непригодна для борьбы с пожарами
Мощностей системы водоснабжения Лос-Анджелеса оказалось недостаточно для сдерживания пожаров, пишет издание Washington Post со ссылкой на экспертов, пожарных и... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T11:23:00+03:00
2025-01-10T11:23:00+03:00
в мире
лос-анджелес
калифорния
лесные пожары в калифорнии в 2025 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/08/1992846795_0:227:3070:1954_1920x0_80_0_0_c9709cbac63f86ef8bb5e7c54ca10d0e.jpg
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Мощностей системы водоснабжения Лос-Анджелеса оказалось недостаточно для сдерживания пожаров, пишет издание Washington Post со ссылкой на экспертов, пожарных и чиновников. "Пасифик-Палисейдс, Алтадена и другие районы округа Лос-Анджелес полагаются на разрозненные муниципальные систем, которые предназначены для борьбы с пожарами в зданиях, а не с масштабными лесными пожарами, поглощающими целые кварталы", - говорится в публикации. Ссылаясь на власти Пасифик-Палисейдс, издание констатирует, что объемы воды для тушения пожаров в районе иссякли в течение 12 часов. Пожарный Райан Бэброфф также сообщил газете, что столкнулся с не менее чем четырьмя пустыми пожарными гидрантами во время борьбы с пожаром "Итон" в районе Алтадена. Глава профсоюза пожарных Лос-Анджелеса Фредди Эскобар пожаловался изданию на недостаток ресурсов и персонала для борьбы с бедствиями подобных масштабов, также указав, что местная система водоснабжения остается неготовой к заметно участившимся природным пожарам в регионе. В то же время бывший главный управляющий и главный инженер департамента водоснабжения и энергетики Лос-Анджелеса Марти Адамс отметил, что системы хранения воды по всей стране не рассчитаны на борьбу с крупными пожарами. В округе Лос-Анджелес введены обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей. Глава пожарной службы округа признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами. Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые временно остановили работу авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались не функционирующими. Пожары уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес. Еще один крупный пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий. При этом американский банк JPMorgan Chase в письме клиентам, опубликованном газетой Financial Times, сообщал, что ущерб от бушующих в Калифорнии пожаров уже оценивается почти в 50 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20250109/vorobev-1993023048.html
https://ria.ru/20250109/mask-1992899870.html
https://ria.ru/20250110/bajden-1993067092.html
лос-анджелес
калифорния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/08/1992846795_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_6b9633cc8861a2c74ab645fa080bb2c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лос-анджелес, калифорния, лесные пожары в калифорнии в 2025 году
В мире, Лос-Анджелес, Калифорния, Лесные пожары в Калифорнии в 2025 году
WP: система водоснабжения Лос-Анджелеса непригодна для борьбы с пожарами

WP: системы водоснабжения Лос-Анджелеса недостаточно для сдерживания пожаров

© AP Photo / Ethan SwopeПожар в районе Пасифик-Палисейдс на западе Лос-Анджелеса
Пожар в районе Пасифик-Палисейдс на западе Лос-Анджелеса - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© AP Photo / Ethan Swope
Пожар в районе Пасифик-Палисейдс на западе Лос-Анджелеса
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Мощностей системы водоснабжения Лос-Анджелеса оказалось недостаточно для сдерживания пожаров, пишет издание Washington Post со ссылкой на экспертов, пожарных и чиновников.
"Пасифик-Палисейдс, Алтадена и другие районы округа Лос-Анджелес полагаются на разрозненные муниципальные систем, которые предназначены для борьбы с пожарами в зданиях, а не с масштабными лесными пожарами, поглощающими целые кварталы", - говорится в публикации.
Певец, актер и музыкант Алексей Воробьев - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Певец Воробьев эвакуировался из своего дома в Лос-Анджелесе из-за пожара
Вчера, 22:14
Ссылаясь на власти Пасифик-Палисейдс, издание констатирует, что объемы воды для тушения пожаров в районе иссякли в течение 12 часов. Пожарный Райан Бэброфф также сообщил газете, что столкнулся с не менее чем четырьмя пустыми пожарными гидрантами во время борьбы с пожаром "Итон" в районе Алтадена.
Глава профсоюза пожарных Лос-Анджелеса Фредди Эскобар пожаловался изданию на недостаток ресурсов и персонала для борьбы с бедствиями подобных масштабов, также указав, что местная система водоснабжения остается неготовой к заметно участившимся природным пожарам в регионе.
В то же время бывший главный управляющий и главный инженер департамента водоснабжения и энергетики Лос-Анджелеса Марти Адамс отметил, что системы хранения воды по всей стране не рассчитаны на борьбу с крупными пожарами.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Маск выступил за отставку губернатора Калифорнии на фоне пожаров
Вчера, 10:45
В округе Лос-Анджелес введены обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей. Глава пожарной службы округа признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами. Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые временно остановили работу авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались не функционирующими.
Пожары уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес. Еще один крупный пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий.
При этом американский банк JPMorgan Chase в письме клиентам, опубликованном газетой Financial Times, сообщал, что ущерб от бушующих в Калифорнии пожаров уже оценивается почти в 50 миллиардов долларов.
Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис во время брифинга, посвященного пожарам в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
"Жгите": Байден обратился к Харрис на брифинге о пожарах в Лос-Анджелесе
10:36
 
В миреЛос-АнджелесКалифорнияЛесные пожары в Калифорнии в 2025 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала