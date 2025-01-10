https://ria.ru/20250110/pozhar-1993079160.html
WP: система водоснабжения Лос-Анджелеса непригодна для борьбы с пожарами
WP: система водоснабжения Лос-Анджелеса непригодна для борьбы с пожарами - РИА Новости, 10.01.2025
WP: система водоснабжения Лос-Анджелеса непригодна для борьбы с пожарами
Мощностей системы водоснабжения Лос-Анджелеса оказалось недостаточно для сдерживания пожаров, пишет издание Washington Post со ссылкой на экспертов, пожарных и... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T11:23:00+03:00
2025-01-10T11:23:00+03:00
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Мощностей системы водоснабжения Лос-Анджелеса оказалось недостаточно для сдерживания пожаров, пишет издание Washington Post со ссылкой на экспертов, пожарных и чиновников. "Пасифик-Палисейдс, Алтадена и другие районы округа Лос-Анджелес полагаются на разрозненные муниципальные систем, которые предназначены для борьбы с пожарами в зданиях, а не с масштабными лесными пожарами, поглощающими целые кварталы", - говорится в публикации. Ссылаясь на власти Пасифик-Палисейдс, издание констатирует, что объемы воды для тушения пожаров в районе иссякли в течение 12 часов. Пожарный Райан Бэброфф также сообщил газете, что столкнулся с не менее чем четырьмя пустыми пожарными гидрантами во время борьбы с пожаром "Итон" в районе Алтадена. Глава профсоюза пожарных Лос-Анджелеса Фредди Эскобар пожаловался изданию на недостаток ресурсов и персонала для борьбы с бедствиями подобных масштабов, также указав, что местная система водоснабжения остается неготовой к заметно участившимся природным пожарам в регионе. В то же время бывший главный управляющий и главный инженер департамента водоснабжения и энергетики Лос-Анджелеса Марти Адамс отметил, что системы хранения воды по всей стране не рассчитаны на борьбу с крупными пожарами. В округе Лос-Анджелес введены обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей. Глава пожарной службы округа признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами. Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые временно остановили работу авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались не функционирующими. Пожары уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес. Еще один крупный пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий. При этом американский банк JPMorgan Chase в письме клиентам, опубликованном газетой Financial Times, сообщал, что ущерб от бушующих в Калифорнии пожаров уже оценивается почти в 50 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20250109/vorobev-1993023048.html
https://ria.ru/20250109/mask-1992899870.html
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в мире, лос-анджелес, калифорния, лесные пожары в калифорнии в 2025 году
В мире, Лос-Анджелес, Калифорния, Лесные пожары в Калифорнии в 2025 году
WP: система водоснабжения Лос-Анджелеса непригодна для борьбы с пожарами
WP: системы водоснабжения Лос-Анджелеса недостаточно для сдерживания пожаров
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости.
Мощностей системы водоснабжения Лос-Анджелеса оказалось недостаточно для сдерживания пожаров, пишет издание Washington Post
со ссылкой на экспертов, пожарных и чиновников.
"Пасифик-Палисейдс, Алтадена и другие районы округа Лос-Анджелес
полагаются на разрозненные муниципальные систем, которые предназначены для борьбы с пожарами в зданиях, а не с масштабными лесными пожарами, поглощающими целые кварталы", - говорится в публикации.
Ссылаясь на власти Пасифик-Палисейдс, издание констатирует, что объемы воды для тушения пожаров в районе иссякли в течение 12 часов. Пожарный Райан Бэброфф также сообщил газете, что столкнулся с не менее чем четырьмя пустыми пожарными гидрантами во время борьбы с пожаром "Итон" в районе Алтадена.
Глава профсоюза пожарных Лос-Анджелеса Фредди Эскобар пожаловался изданию на недостаток ресурсов и персонала для борьбы с бедствиями подобных масштабов, также указав, что местная система водоснабжения остается неготовой к заметно участившимся природным пожарам в регионе.
В то же время бывший главный управляющий и главный инженер департамента водоснабжения и энергетики Лос-Анджелеса Марти Адамс отметил, что системы хранения воды по всей стране не рассчитаны на борьбу с крупными пожарами.
В округе Лос-Анджелес введены обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей. Глава пожарной службы округа признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами. Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые временно остановили работу авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались не функционирующими.
Пожары уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес. Еще один крупный пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий.
При этом американский банк JPMorgan Chase в письме клиентам, опубликованном газетой Financial Times, сообщал, что ущерб от бушующих в Калифорнии
пожаров уже оценивается почти в 50 миллиардов долларов.