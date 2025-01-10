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В охваченном пожарами Лос-Анджелесе задержали подозреваемого в поджоге - РИА Новости, 10.01.2025
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10:15 10.01.2025 (обновлено: 15:07 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/pozhar-1993062660.html
В охваченном пожарами Лос-Анджелесе задержали подозреваемого в поджоге
В охваченном пожарами Лос-Анджелесе задержали подозреваемого в поджоге - РИА Новости, 10.01.2025
В охваченном пожарами Лос-Анджелесе задержали подозреваемого в поджоге
Полиция округа Лос-Анджелес задержала подозреваемого в поджоге, спровоцировавшем пожар "Кеннет" на западе агломерации, сообщил телеканал NewsNation со ссылкой... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T10:15:00+03:00
2025-01-10T15:07:00+03:00
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Полиция округа Лос-Анджелес задержала подозреваемого в поджоге, спровоцировавшем пожар "Кеннет" на западе агломерации, сообщил телеканал NewsNation со ссылкой на правоохранителей. "Полицейский департамент Лос-Анджелеса подтвердил NewsNation, что дело о пожаре "Кеннет" теперь расследуется как дело о поджоге, а один человек под стражей", — говорится в публикации. Телеканал подчеркнул, что задержать подозреваемого помогли местные жители. По словам окружного прокурора Нейтана Хохмана, ему может грозить вплоть до пожизненного заключения. Природные пожары охватили округ Лос-Анджелес в середине этой недели. Это стихийное бедствие уже назвали одним из самых разрушительных в истории региона. Так, в районе Алтадена горит более десяти тысяч гектаров, огонь угрожает безопасности около 13 тысяч зданий. Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые не позволяют действовать авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались неработающими.Жертвами стихии стали не менее десяти человек.В Лос-Анджелесе ввели обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей. При этом глава пожарной службы округа признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами.
https://ria.ru/20250110/bajden-1993067092.html
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в мире, лос-анджелес, калифорния, лесные пожары в калифорнии в 2025 году
В мире, Лос-Анджелес, Калифорния, Лесные пожары в Калифорнии в 2025 году
В охваченном пожарами Лос-Анджелесе задержали подозреваемого в поджоге

NewsNation: в Лос-Анджелесе задержали подозреваемого в поджоге

© AP Photo / Ethan SwopeПожар в районе Пасифик-Палисейдс на западе Лос-Анджелеса
Пожар в районе Пасифик-Палисейдс на западе Лос-Анджелеса - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© AP Photo / Ethan Swope
Пожар в районе Пасифик-Палисейдс на западе Лос-Анджелеса
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Полиция округа Лос-Анджелес задержала подозреваемого в поджоге, спровоцировавшем пожар "Кеннет" на западе агломерации, сообщил телеканал NewsNation со ссылкой на правоохранителей.
"Полицейский департамент Лос-Анджелеса подтвердил NewsNation, что дело о пожаре "Кеннет" теперь расследуется как дело о поджоге, а один человек под стражей", — говорится в публикации.
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Телеканал подчеркнул, что задержать подозреваемого помогли местные жители. По словам окружного прокурора Нейтана Хохмана, ему может грозить вплоть до пожизненного заключения.
Природные пожары охватили округ Лос-Анджелес в середине этой недели. Это стихийное бедствие уже назвали одним из самых разрушительных в истории региона. Так, в районе Алтадена горит более десяти тысяч гектаров, огонь угрожает безопасности около 13 тысяч зданий. Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые не позволяют действовать авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались неработающими.
Жертвами стихии стали не менее десяти человек.
В Лос-Анджелесе ввели обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей. При этом глава пожарной службы округа признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами.
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