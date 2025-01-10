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В охваченном пожарами Лос-Анджелесе задержали подозреваемого в поджоге

В охваченном пожарами Лос-Анджелесе задержали подозреваемого в поджоге - РИА Новости, 10.01.2025

В охваченном пожарами Лос-Анджелесе задержали подозреваемого в поджоге

Полиция округа Лос-Анджелес задержала подозреваемого в поджоге, спровоцировавшем пожар "Кеннет" на западе агломерации, сообщил телеканал NewsNation со ссылкой... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T10:15:00+03:00

2025-01-10T10:15:00+03:00

2025-01-10T15:07:00+03:00

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Полиция округа Лос-Анджелес задержала подозреваемого в поджоге, спровоцировавшем пожар "Кеннет" на западе агломерации, сообщил телеканал NewsNation со ссылкой на правоохранителей. "Полицейский департамент Лос-Анджелеса подтвердил NewsNation, что дело о пожаре "Кеннет" теперь расследуется как дело о поджоге, а один человек под стражей", — говорится в публикации. Телеканал подчеркнул, что задержать подозреваемого помогли местные жители. По словам окружного прокурора Нейтана Хохмана, ему может грозить вплоть до пожизненного заключения. Природные пожары охватили округ Лос-Анджелес в середине этой недели. Это стихийное бедствие уже назвали одним из самых разрушительных в истории региона. Так, в районе Алтадена горит более десяти тысяч гектаров, огонь угрожает безопасности около 13 тысяч зданий. Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые не позволяют действовать авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались неработающими.Жертвами стихии стали не менее десяти человек.В Лос-Анджелесе ввели обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей. При этом глава пожарной службы округа признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами.

https://ria.ru/20250110/bajden-1993067092.html

https://ria.ru/20250109/vorobev-1993023048.html

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