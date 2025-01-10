https://ria.ru/20250110/pozhar-1993054846.html

Ущерб от пожаров в Калифорнии может составить 150 миллиардов долларов

Ущерб от пожаров в Калифорнии может составить 150 миллиардов долларов - РИА Новости, 10.01.2025

Ущерб от пожаров в Калифорнии может составить 150 миллиардов долларов

Оценка ущерба от бушующих в Калифорнии пожаров увеличилась до 135-150 миллиардов долларов, сообщил представитель сервиса наблюдения за погодой AccuWeather Билл... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T09:28:00+03:00

2025-01-10T09:28:00+03:00

2025-01-10T09:28:00+03:00

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лесные пожары в калифорнии в 2025 году

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Оценка ущерба от бушующих в Калифорнии пожаров увеличилась до 135-150 миллиардов долларов, сообщил представитель сервиса наблюдения за погодой AccuWeather Билл Уэйделл. "AccuWeather увеличила предварительную оценку общего ущерба и экономических потерь от природных пожаров на юге Калифорнии до ошеломительных 135-150 миллиардов долларов", - написал Уэйделл на своей странице в соцсети Х. Он добавил, что метеорологи прогнозируют сильный ветер и повышенный риск пожаров в регионе на следующей неделе. В округе Лос-Анджелес введены обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей. Глава пожарной службы округа признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами. Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые временно остановили работу авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались не функционирующими. Пожары уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес. Еще один крупный пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий. При этом американский банк JPMorgan Chase в письме клиентам, опубликованном газетой Financial Times, сообщал, что ущерб от бушующих в Калифорнии пожаров оценивался почти в 50 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20250109/vorobev-1993023048.html

https://ria.ru/20250109/pozhar-1992893446.html

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в мире, калифорния, лос-анджелес, лесные пожары в калифорнии в 2025 году