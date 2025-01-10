https://ria.ru/20250110/podrostok-1993120650.html

Омбудсмен рассказала о подростке, напавшем на школу в Курске

Омбудсмен рассказала о подростке, напавшем на школу в Курске - РИА Новости, 10.01.2025

Омбудсмен рассказала о подростке, напавшем на школу в Курске

Уполномоченный по правам ребенка в Курской области Наталья Листопадова заявила РИА Новости, что подросток, задержанный за попытку поджога школы в Курске, хорошо РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T14:32:00+03:00

2025-01-10T14:32:00+03:00

2025-01-10T14:32:00+03:00

происшествия

курск

александр хинштейн

следственный комитет россии (ск рф)

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КУРСК, 10 янв – РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Курской области Наталья Листопадова заявила РИА Новости, что подросток, задержанный за попытку поджога школы в Курске, хорошо учится и вообще очень умный. "Нет. Он хорошо учится, он очень умный, грамотный", - ответила Листопадова на вопрос, попадал ли ранее подросток в ее поле зрения. Ранее врио губернатора Александр Хинштейн сообщил, что утром в Курске подросток в шляпе, балаклаве и с молотком ворвался в школу №54, в которой ранее учился, никто не пострадал. По словам Хинштейна, "на столь экстраординарный поступок" его "толкнули сложные отношения с ученицей школы №54". По информации МВД, подросток пытался устроить возгорание на первом этаже, его действия были предотвращены, на опубликованном полицией видео он говорит, что у него нет к школе ни претензий, ни обид. СК возбудил уголовное дело. Прокуратура начала проверку.

курск

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2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры МВД по делу подростка в курской школе Подросток, разбивший утром окно в курской школе и пытавшийся устроить поджог, рассказал, что претензий к учебному заведению у него нет. По предварительной информации, у молодого человека были сложные отношения с одной из учениц. 2025-01-10T14:32 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, курск, александр хинштейн, следственный комитет россии (ск рф), видео