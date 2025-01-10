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Омбудсмен рассказала о подростке, напавшем на школу в Курске
Омбудсмен рассказала о подростке, напавшем на школу в Курске - РИА Новости, 10.01.2025
Омбудсмен рассказала о подростке, напавшем на школу в Курске
Уполномоченный по правам ребенка в Курской области Наталья Листопадова заявила РИА Новости, что подросток, задержанный за попытку поджога школы в Курске, хорошо РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T14:32:00+03:00
2025-01-10T14:32:00+03:00
2025-01-10T14:32:00+03:00
происшествия
курск
александр хинштейн
следственный комитет россии (ск рф)
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КУРСК, 10 янв – РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Курской области Наталья Листопадова заявила РИА Новости, что подросток, задержанный за попытку поджога школы в Курске, хорошо учится и вообще очень умный. "Нет. Он хорошо учится, он очень умный, грамотный", - ответила Листопадова на вопрос, попадал ли ранее подросток в ее поле зрения. Ранее врио губернатора Александр Хинштейн сообщил, что утром в Курске подросток в шляпе, балаклаве и с молотком ворвался в школу №54, в которой ранее учился, никто не пострадал. По словам Хинштейна, "на столь экстраординарный поступок" его "толкнули сложные отношения с ученицей школы №54". По информации МВД, подросток пытался устроить возгорание на первом этаже, его действия были предотвращены, на опубликованном полицией видео он говорит, что у него нет к школе ни претензий, ни обид. СК возбудил уголовное дело. Прокуратура начала проверку.
курск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры МВД по делу подростка в курской школе
Подросток, разбивший утром окно в курской школе и пытавшийся устроить поджог, рассказал, что претензий к учебному заведению у него нет. По предварительной информации, у молодого человека были сложные отношения с одной из учениц.
2025-01-10T14:32
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, курск, александр хинштейн, следственный комитет россии (ск рф), видео
Происшествия, Курск, Александр Хинштейн, Следственный комитет России (СК РФ)
Омбудсмен рассказала о подростке, напавшем на школу в Курске
Омбудсмен Листопадова: пытавшийся поджечь школу в Курске подросток очень умный