https://ria.ru/20250110/podmoskove-1993121967.html

Порядка 12,5 тысячи женщин в Подмосковье прошли маммографию по самозаписи

Порядка 12,5 тысячи женщин в Подмосковье прошли маммографию по самозаписи - РИА Новости, 10.01.2025

Порядка 12,5 тысячи женщин в Подмосковье прошли маммографию по самозаписи

Почти 12,5 тысяч жительниц Подмосковья в 2024 году прошли маммографию по самозаписи, такая услуга доступна женщинам старше 40 лет, сообщил министр... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T14:37:00+03:00

2025-01-10T14:37:00+03:00

2025-01-10T14:37:00+03:00

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Почти 12,5 тысяч жительниц Подмосковья в 2024 году прошли маммографию по самозаписи, такая услуга доступна женщинам старше 40 лет, сообщил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин. "Риск развития рака молочной железы с возрастом только повышается. Именно поэтому важно проходить своевременную диагностику. В прошлом году почти 12,5 тысячи жительниц Подмосковья ответственно отнеслись к своему здоровью и самостоятельно записались на маммографию. У 54 из них было выявлено онкологическое заболевание, и они были направлены на дополнительную диагностику и лечение", - сказал Забелин, слова которого цитирует пресс-служба минздрава региона. В ведомстве напомнили, что для того, чтобы самостоятельно записаться на маммографию, необходимо быть старше 40 лет, иметь прикрепление к одной из поликлиник, подведомственных региональному минздраву. Помимо этого, давность предыдущего исследования должна составлять более двух лет.

https://ria.ru/20250110/podmoskove-1993088432.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), врачи