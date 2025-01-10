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Порядка 12,5 тысячи женщин в Подмосковье прошли маммографию по самозаписи - РИА Новости, 10.01.2025
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Новости Подмосковья
 
14:37 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/podmoskove-1993121967.html
Порядка 12,5 тысячи женщин в Подмосковье прошли маммографию по самозаписи
Порядка 12,5 тысячи женщин в Подмосковье прошли маммографию по самозаписи - РИА Новости, 10.01.2025
Порядка 12,5 тысячи женщин в Подмосковье прошли маммографию по самозаписи
Почти 12,5 тысяч жительниц Подмосковья в 2024 году прошли маммографию по самозаписи, такая услуга доступна женщинам старше 40 лет, сообщил министр... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T14:37:00+03:00
2025-01-10T14:37:00+03:00
новости подмосковья
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Почти 12,5 тысяч жительниц Подмосковья в 2024 году прошли маммографию по самозаписи, такая услуга доступна женщинам старше 40 лет, сообщил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин. "Риск развития рака молочной железы с возрастом только повышается. Именно поэтому важно проходить своевременную диагностику. В прошлом году почти 12,5 тысячи жительниц Подмосковья ответственно отнеслись к своему здоровью и самостоятельно записались на маммографию. У 54 из них было выявлено онкологическое заболевание, и они были направлены на дополнительную диагностику и лечение", - сказал Забелин, слова которого цитирует пресс-служба минздрава региона. В ведомстве напомнили, что для того, чтобы самостоятельно записаться на маммографию, необходимо быть старше 40 лет, иметь прикрепление к одной из поликлиник, подведомственных региональному минздраву. Помимо этого, давность предыдущего исследования должна составлять более двух лет.
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московская область (подмосковье), врачи
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Врачи
Порядка 12,5 тысячи женщин в Подмосковье прошли маммографию по самозаписи

Забелин: порядка 12,5 тысячи женщин Подмосковья прошли маммографию по самозаписи

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкЛаборант настраивает цифровой маммограф
Лаборант настраивает цифровой маммограф - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Почти 12,5 тысяч жительниц Подмосковья в 2024 году прошли маммографию по самозаписи, такая услуга доступна женщинам старше 40 лет, сообщил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
"Риск развития рака молочной железы с возрастом только повышается. Именно поэтому важно проходить своевременную диагностику. В прошлом году почти 12,5 тысячи жительниц Подмосковья ответственно отнеслись к своему здоровью и самостоятельно записались на маммографию. У 54 из них было выявлено онкологическое заболевание, и они были направлены на дополнительную диагностику и лечение", - сказал Забелин, слова которого цитирует пресс-служба минздрава региона.
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В ведомстве напомнили, что для того, чтобы самостоятельно записаться на маммографию, необходимо быть старше 40 лет, иметь прикрепление к одной из поликлиник, подведомственных региональному минздраву. Помимо этого, давность предыдущего исследования должна составлять более двух лет.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Врачи
 
 
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