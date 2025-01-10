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В Подмосковье выявили более трех тысяч нелегальных такси - РИА Новости, 10.01.2025
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Новости Подмосковья
 
12:00 10.01.2025 (обновлено: 14:30 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/podmoskove-1993088432.html
В Подмосковье выявили более трех тысяч нелегальных такси
В Подмосковье выявили более трех тысяч нелегальных такси - РИА Новости, 10.01.2025
В Подмосковье выявили более трех тысяч нелегальных такси
Свыше 3 тысяч машин нелегальных перевозчиков выявили в Подмосковье в 2024 году, наибольшее число нарушителей обнаружено в аэропортах Домодедово и Шереметьево,... РИА Новости, 10.01.2025
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московская область (подмосковье)
котельники
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
новости подмосковья
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Свыше 3 тысяч машин нелегальных перевозчиков выявили в Подмосковье в 2024 году, наибольшее число нарушителей обнаружено в аэропортах Домодедово и Шереметьево, сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. "Выявили больше 3 тысяч машин нелегальных перевозчиков. Наибольшее число такси-нелегалов пресекли: в аэропортах Домодедово и Шереметьево; в Домодедове, Котельниках, Химках и Пушкинском округах", - отмечается в Telegram-канале подмосковного Минтранса. Кроме того, в 2024 году в Подмосковье проверено более 23 тысяч автомобилей такси и выявлено более 4 тысяч нарушений. При этом число нарушений снизилось на 7% относительно данных 2023 года. Наиболее частыми нарушениями стали отсутствие путевого листа о прохождении медицинского и технического осмотров, а также фонаря оранжевого цвета, добавили в ведомстве.
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московская область (подмосковье), котельники, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт)
Московская область (Подмосковье), Котельники, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Новости Подмосковья
В Подмосковье выявили более трех тысяч нелегальных такси

В Подмосковье выявили более трех тысяч машин нелегальных перевозчиков

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРейд по проверке такси
Рейд по проверке такси - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Свыше 3 тысяч машин нелегальных перевозчиков выявили в Подмосковье в 2024 году, наибольшее число нарушителей обнаружено в аэропортах Домодедово и Шереметьево, сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
"Выявили больше 3 тысяч машин нелегальных перевозчиков. Наибольшее число такси-нелегалов пресекли: в аэропортах Домодедово и Шереметьево; в Домодедове, Котельниках, Химках и Пушкинском округах", - отмечается в Telegram-канале подмосковного Минтранса.
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Кроме того, в 2024 году в Подмосковье проверено более 23 тысяч автомобилей такси и выявлено более 4 тысяч нарушений. При этом число нарушений снизилось на 7% относительно данных 2023 года. Наиболее частыми нарушениями стали отсутствие путевого листа о прохождении медицинского и технического осмотров, а также фонаря оранжевого цвета, добавили в ведомстве.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)КотельникиДомодедово (аэропорт)Шереметьево (аэропорт)
 
 
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