https://ria.ru/20250110/podmoskove-1993088432.html

В Подмосковье выявили более трех тысяч нелегальных такси

В Подмосковье выявили более трех тысяч нелегальных такси - РИА Новости, 10.01.2025

В Подмосковье выявили более трех тысяч нелегальных такси

Свыше 3 тысяч машин нелегальных перевозчиков выявили в Подмосковье в 2024 году, наибольшее число нарушителей обнаружено в аэропортах Домодедово и Шереметьево,... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T12:00:00+03:00

2025-01-10T12:00:00+03:00

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московская область (подмосковье)

котельники

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Свыше 3 тысяч машин нелегальных перевозчиков выявили в Подмосковье в 2024 году, наибольшее число нарушителей обнаружено в аэропортах Домодедово и Шереметьево, сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. "Выявили больше 3 тысяч машин нелегальных перевозчиков. Наибольшее число такси-нелегалов пресекли: в аэропортах Домодедово и Шереметьево; в Домодедове, Котельниках, Химках и Пушкинском округах", - отмечается в Telegram-канале подмосковного Минтранса. Кроме того, в 2024 году в Подмосковье проверено более 23 тысяч автомобилей такси и выявлено более 4 тысяч нарушений. При этом число нарушений снизилось на 7% относительно данных 2023 года. Наиболее частыми нарушениями стали отсутствие путевого листа о прохождении медицинского и технического осмотров, а также фонаря оранжевого цвета, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20250109/lesnoy-1992958521.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), котельники, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт)