Рейтинг@Mail.ru
Более 200 единиц эндоскопического оборудования поступило в Подмосковье - РИА Новости, 10.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
11:01 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/podmoskove-1993074474.html
Более 200 единиц эндоскопического оборудования поступило в Подмосковье
Более 200 единиц эндоскопического оборудования поступило в Подмосковье - РИА Новости, 10.01.2025
Более 200 единиц эндоскопического оборудования поступило в Подмосковье
Порядка 200 единиц эндоскопического оборудования, позволяющего проводить более точную диагностику заболеваний, а также малоинвазивные операции, поступило в... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T11:01:00+03:00
2025-01-10T11:01:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0a/1993073835_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_9d2a8d5ca3c21f57d379ed94dbc84975.jpg
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Порядка 200 единиц эндоскопического оборудования, позволяющего проводить более точную диагностику заболеваний, а также малоинвазивные операции, поступило в подмосковные больницы в 2024 году, сообщил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин. "Эндоскопическое оборудование позволяет проводить более точную диагностику заболеваний, в том числе онкологических. Кроме того, оно применяется для проведения малоинвазивных операций, благодаря чему пациент быстрее восстанавливается и возвращается к привычной жизни. Всего в прошлом году в наши больницы поступило почти 200 единиц эндоскопического оборудования на сумму порядка 1,1 миллиарда рублей", - приводятся слова Забелина в сообщении пресс-службы регионального минздрава. По данным ведомства, в 2024 году в больницы Подмосковья поступили видеобронхоскопы, гастроскопы, эндоскопические стойки для проведения нейрохирургических вмешательств и другая медтехника. Оборудование закуплено благодаря национальному проекту "Здравоохранение" и по поручению губернатора Андрея Воробьева. Оборудование поступило в 43 медицинские организации Московской области, в том числе Солнечногорскую, Мытищинскую, Зарайскую, Наро-Фоминскую, Лобненскую и другие больницы.
https://ria.ru/20250109/podmoskove-1992940410.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0a/1993073835_106:0:1241:851_1920x0_80_0_0_c4b7597a042d84ee260e40b96bfd9093.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
Более 200 единиц эндоскопического оборудования поступило в Подмосковье

В подмосковные больницы поступило почти 200 единиц эндоскопического оборудования

© Фото : Министерство здравоохранения Московской областиПочти 200 единиц эндоскопического оборудования поступило в подмосковные больницы в 2024 году
Почти 200 единиц эндоскопического оборудования поступило в подмосковные больницы в 2024 году - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© Фото : Министерство здравоохранения Московской области
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Порядка 200 единиц эндоскопического оборудования, позволяющего проводить более точную диагностику заболеваний, а также малоинвазивные операции, поступило в подмосковные больницы в 2024 году, сообщил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
"Эндоскопическое оборудование позволяет проводить более точную диагностику заболеваний, в том числе онкологических. Кроме того, оно применяется для проведения малоинвазивных операций, благодаря чему пациент быстрее восстанавливается и возвращается к привычной жизни. Всего в прошлом году в наши больницы поступило почти 200 единиц эндоскопического оборудования на сумму порядка 1,1 миллиарда рублей", - приводятся слова Забелина в сообщении пресс-службы регионального минздрава.
Санаторное отделение Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) в Московской области - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Более тысячи человек прошли лечение в санатории НИКИ детства в Подмосковье
Вчера, 14:19
По данным ведомства, в 2024 году в больницы Подмосковья поступили видеобронхоскопы, гастроскопы, эндоскопические стойки для проведения нейрохирургических вмешательств и другая медтехника. Оборудование закуплено благодаря национальному проекту "Здравоохранение" и по поручению губернатора Андрея Воробьева.
Оборудование поступило в 43 медицинские организации Московской области, в том числе Солнечногорскую, Мытищинскую, Зарайскую, Наро-Фоминскую, Лобненскую и другие больницы.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала