https://ria.ru/20250110/podmoskove-1993074474.html
Более 200 единиц эндоскопического оборудования поступило в Подмосковье
Более 200 единиц эндоскопического оборудования поступило в Подмосковье - РИА Новости, 10.01.2025
Более 200 единиц эндоскопического оборудования поступило в Подмосковье
Порядка 200 единиц эндоскопического оборудования, позволяющего проводить более точную диагностику заболеваний, а также малоинвазивные операции, поступило в... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T11:01:00+03:00
2025-01-10T11:01:00+03:00
2025-01-10T11:01:00+03:00
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Порядка 200 единиц эндоскопического оборудования, позволяющего проводить более точную диагностику заболеваний, а также малоинвазивные операции, поступило в подмосковные больницы в 2024 году, сообщил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин. "Эндоскопическое оборудование позволяет проводить более точную диагностику заболеваний, в том числе онкологических. Кроме того, оно применяется для проведения малоинвазивных операций, благодаря чему пациент быстрее восстанавливается и возвращается к привычной жизни. Всего в прошлом году в наши больницы поступило почти 200 единиц эндоскопического оборудования на сумму порядка 1,1 миллиарда рублей", - приводятся слова Забелина в сообщении пресс-службы регионального минздрава. По данным ведомства, в 2024 году в больницы Подмосковья поступили видеобронхоскопы, гастроскопы, эндоскопические стойки для проведения нейрохирургических вмешательств и другая медтехника. Оборудование закуплено благодаря национальному проекту "Здравоохранение" и по поручению губернатора Андрея Воробьева. Оборудование поступило в 43 медицинские организации Московской области, в том числе Солнечногорскую, Мытищинскую, Зарайскую, Наро-Фоминскую, Лобненскую и другие больницы.
https://ria.ru/20250109/podmoskove-1992940410.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
Более 200 единиц эндоскопического оборудования поступило в Подмосковье
В подмосковные больницы поступило почти 200 единиц эндоскопического оборудования
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Порядка 200 единиц эндоскопического оборудования, позволяющего проводить более точную диагностику заболеваний, а также малоинвазивные операции, поступило в подмосковные больницы в 2024 году, сообщил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
"Эндоскопическое оборудование позволяет проводить более точную диагностику заболеваний, в том числе онкологических. Кроме того, оно применяется для проведения малоинвазивных операций, благодаря чему пациент быстрее восстанавливается и возвращается к привычной жизни. Всего в прошлом году в наши больницы поступило почти 200 единиц эндоскопического оборудования на сумму порядка 1,1 миллиарда рублей", - приводятся слова Забелина в сообщении пресс-службы регионального минздрава.
По данным ведомства, в 2024 году в больницы Подмосковья
поступили видеобронхоскопы, гастроскопы, эндоскопические стойки для проведения нейрохирургических вмешательств и другая медтехника. Оборудование закуплено благодаря национальному проекту "Здравоохранение" и по поручению губернатора Андрея Воробьева
.
Оборудование поступило в 43 медицинские организации Московской области, в том числе Солнечногорскую, Мытищинскую, Зарайскую, Наро-Фоминскую, Лобненскую и другие больницы.