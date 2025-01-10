https://ria.ru/20250110/podmoskove-1993074474.html

Более 200 единиц эндоскопического оборудования поступило в Подмосковье

Более 200 единиц эндоскопического оборудования поступило в Подмосковье - РИА Новости, 10.01.2025

Более 200 единиц эндоскопического оборудования поступило в Подмосковье

Порядка 200 единиц эндоскопического оборудования, позволяющего проводить более точную диагностику заболеваний, а также малоинвазивные операции, поступило в... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T11:01:00+03:00

2025-01-10T11:01:00+03:00

2025-01-10T11:01:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0a/1993073835_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_9d2a8d5ca3c21f57d379ed94dbc84975.jpg

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Порядка 200 единиц эндоскопического оборудования, позволяющего проводить более точную диагностику заболеваний, а также малоинвазивные операции, поступило в подмосковные больницы в 2024 году, сообщил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин. "Эндоскопическое оборудование позволяет проводить более точную диагностику заболеваний, в том числе онкологических. Кроме того, оно применяется для проведения малоинвазивных операций, благодаря чему пациент быстрее восстанавливается и возвращается к привычной жизни. Всего в прошлом году в наши больницы поступило почти 200 единиц эндоскопического оборудования на сумму порядка 1,1 миллиарда рублей", - приводятся слова Забелина в сообщении пресс-службы регионального минздрава. По данным ведомства, в 2024 году в больницы Подмосковья поступили видеобронхоскопы, гастроскопы, эндоскопические стойки для проведения нейрохирургических вмешательств и другая медтехника. Оборудование закуплено благодаря национальному проекту "Здравоохранение" и по поручению губернатора Андрея Воробьева. Оборудование поступило в 43 медицинские организации Московской области, в том числе Солнечногорскую, Мытищинскую, Зарайскую, Наро-Фоминскую, Лобненскую и другие больницы.

https://ria.ru/20250109/podmoskove-1992940410.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), андрей воробьев