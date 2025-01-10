Макрон и Стармер подтвердили приверженность поддержке Киева
Макрон и Стармер в ходе встречи подтвердили приверженность поддержке Украины
Эмманюэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе встречи подтвердили приверженность поддержке Украины.
Встреча лидеров состоялась в загородной резиденции британского премьера.
"Мы подтвердили нашу приверженность поддержке Украины, обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, а также отношения между Соединенным Королевством и Европейским союзом", - сообщил Макрон в соцсети Х.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.