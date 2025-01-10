https://ria.ru/20250110/peregovory-1993096585.html
Песков рассказал о предварительных условиях для переговоров Путина и Трампа
Песков рассказал о предварительных условиях для переговоров Путина и Трампа - РИА Новости, 10.01.2025
Песков рассказал о предварительных условиях для переговоров Путина и Трампа
Предварительных условий для переговоров президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа не требуется, нужно обоюдное желание... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T12:45:00+03:00
2025-01-10T12:45:00+03:00
2025-01-10T12:45:00+03:00
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владимир путин
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Предварительных условий для переговоров президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа не требуется, нужно обоюдное желание лидеров вести диалог, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Никакие условия для этого (переговоров Путина и Трампа - ред.) не требуются, требуется желание, обоюдное желание и политическая воля вести диалог и решать существующие проблемы посредством диалога", - сказал Песков журналистам.
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россия, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков
Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
Песков рассказал о предварительных условиях для переговоров Путина и Трампа
Песков: для переговоров Путина и Трампа нужно обоюдное желание вести диалог