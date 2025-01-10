https://ria.ru/20250110/patrushev-1993114659.html
Патрушев сообщил об снижении числа жалоб на вывоз мусора в праздники
Патрушев сообщил об снижении числа жалоб на вывоз мусора в праздники - РИА Новости, 10.01.2025
Патрушев сообщил об снижении числа жалоб на вывоз мусора в праздники
Система "РЭО Радар" зафиксировала 211 нарушений, связанных с несвоевременным вывозом мусора в новогодние праздники, количество обращений от россиян сократилось... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T14:16:00+03:00
2025-01-10T14:16:00+03:00
2025-01-10T14:16:00+03:00
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дмитрий патрушев
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Система "РЭО Радар" зафиксировала 211 нарушений, связанных с несвоевременным вывозом мусора в новогодние праздники, количество обращений от россиян сократилось более чем в два раза по сравнению с прошлым годом, сообщили в пятницу в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева. Российский экологический оператор (РЭО) создал федеральный штаб, который отслеживал в новогодние праздники ситуацию с вывозом мусора в регионах. "Всего с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года на территории Российской Федерации количество обращений сократилось более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 211 нарушений вывоза коммунальных отходов", - говорится в сообщении. Отмечается, что информация от граждан обо всех случаях несвоевременного вывоза мусора отражалась в системе "РЭО Радар", а также фиксировалась в ходе мониторинга источников в СМИ и социальных сетях. По словам Патрушева, в целом ситуация с вывозом мусора в новогодние праздники была штатная. "Серьезных сбоев и аварийных ситуаций не зафиксировано. Более 50% обращений были отработаны быстрее, чем за сутки. Устранение самых сложных проблем заняло не более двух суток – в регионах с тяжелыми погодными условиями. По каждому случаю решение проблемы подтверждалось фотофиксацией", - сказал он.
https://ria.ru/20250110/elka-1993091189.html
https://ria.ru/20250102/musor-1992309499.html
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жкх, общество, россия, дмитрий патрушев
ЖКХ, Общество, Россия, Дмитрий Патрушев
Патрушев сообщил об снижении числа жалоб на вывоз мусора в праздники
Патрушев: число жалоб на вывоз мусора в праздники снизилось вдвое
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Система "РЭО Радар" зафиксировала 211 нарушений, связанных с несвоевременным вывозом мусора в новогодние праздники, количество обращений от россиян сократилось более чем в два раза по сравнению с прошлым годом, сообщили в пятницу в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева.
Российский экологический оператор (РЭО) создал федеральный штаб, который отслеживал в новогодние праздники ситуацию с вывозом мусора в регионах.
"Всего с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года на территории Российской Федерации количество обращений сократилось более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 211 нарушений вывоза коммунальных отходов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что информация от граждан обо всех случаях несвоевременного вывоза мусора отражалась в системе "РЭО Радар", а также фиксировалась в ходе мониторинга источников в СМИ и социальных сетях.
По словам Патрушева
, в целом ситуация с вывозом мусора в новогодние праздники была штатная. "Серьезных сбоев и аварийных ситуаций не зафиксировано. Более 50% обращений были отработаны быстрее, чем за сутки. Устранение самых сложных проблем заняло не более двух суток – в регионах с тяжелыми погодными условиями. По каждому случаю решение проблемы подтверждалось фотофиксацией", - сказал он.