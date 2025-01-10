Рейтинг@Mail.ru
Минюст расширил перечень нежелательных в России НПО - РИА Новости, 10.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:26 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/npo-1993161064.html
Минюст расширил перечень нежелательных в России НПО
Минюст расширил перечень нежелательных в России НПО - РИА Новости, 10.01.2025
Минюст расширил перечень нежелательных в России НПО
Минюст внес в перечень иностранных и международных НПО, деятельность которых признана нежелательной в России, американскую НПО Recorded Future (RF) и канадскую... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T17:26:00+03:00
2025-01-10T17:26:00+03:00
в мире
технологии
россия
канада
сша
генеральная прокуратура рф
центральное разведывательное управление (цру)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150902/36/1509023647_0:212:2000:1337_1920x0_80_0_0_93707c2dab04f42a89458ca75592e1ea.jpg
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Минюст внес в перечень иностранных и международных НПО, деятельность которых признана нежелательной в России, американскую НПО Recorded Future (RF) и канадскую НПО Canadian Center for Development of Democracy in Russia, сообщается на сайте министерства. "196. № 1-р от 09.01.2025... Recorded Future ("Записанное будущее") (США); 197. № 3-р от 10.01.2025 ... Canadian Center for Development of Democracy in Russia (Canadian Centre for Development of Democracy in Russia, "Канадский центр по развитию демократии в России", "КЦРД") (Канада)", - говорится в перечне. Как отмечали в Генпрокуратуре, сотрудники RF предоставляют услуги по поиску, обработке и аналитике данных, в том числе в закрытом сегменте интернета, специализируются на киберугрозах, активно взаимодействуют с ЦРУ и разведслужбами других государств, а также обеспечивают информационно-техническую поддержку развернутой Западом пропагандистской кампании против России. Подчеркивалось, что организация участвует в сборе и анализе данных о действиях Вооруженных сил РФ. В свою очередь, как отмечали в ГП РФ, Canadian Center for Development of Democracy in Russia был основан в 2015 году в Монреале, он тесно взаимодействует с экстремистскими и нежелательными организациями. Его участники лоббируют поправки в канадское законодательство об ужесточении антироссийских санкций, прилагают активные усилия по срыву проведения на территории Канады маршей "Бессмертного полка", в социальных сетях распространяют призывы к протестным выступлениям в российских городах, призывают правительство Канады поставлять оборонительное оружие на Украину.
https://ria.ru/20241121/minyust--1985061811.html
https://ria.ru/20241220/polk-1990506370.html
россия
канада
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150902/36/1509023647_87:0:1870:1337_1920x0_80_0_0_a4fb670606d69ee3875648b9402a21f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, россия, канада, сша, генеральная прокуратура рф, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Технологии, Россия, Канада, США, Генеральная прокуратура РФ, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Минюст расширил перечень нежелательных в России НПО

Минюст внес в перечень нежелательных в России НПО организации из США и Канады

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание министерства юстиции РФ
Здание министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Здание министерства юстиции РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Минюст внес в перечень иностранных и международных НПО, деятельность которых признана нежелательной в России, американскую НПО Recorded Future (RF) и канадскую НПО Canadian Center for Development of Democracy in Russia, сообщается на сайте министерства.
"196. № 1-р от 09.01.2025... Recorded Future ("Записанное будущее") (США); 197. № 3-р от 10.01.2025 ... Canadian Center for Development of Democracy in Russia (Canadian Centre for Development of Democracy in Russia, "Канадский центр по развитию демократии в России", "КЦРД") (Канада)", - говорится в перечне.
Здание Министерства юстиции - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Минюст внес организацию из Украины в перечень нежелательных
21 ноября 2024, 17:52
Как отмечали в Генпрокуратуре, сотрудники RF предоставляют услуги по поиску, обработке и аналитике данных, в том числе в закрытом сегменте интернета, специализируются на киберугрозах, активно взаимодействуют с ЦРУ и разведслужбами других государств, а также обеспечивают информационно-техническую поддержку развернутой Западом пропагандистской кампании против России. Подчеркивалось, что организация участвует в сборе и анализе данных о действиях Вооруженных сил РФ.
В свою очередь, как отмечали в ГП РФ, Canadian Center for Development of Democracy in Russia был основан в 2015 году в Монреале, он тесно взаимодействует с экстремистскими и нежелательными организациями. Его участники лоббируют поправки в канадское законодательство об ужесточении антироссийских санкций, прилагают активные усилия по срыву проведения на территории Канады маршей "Бессмертного полка", в социальных сетях распространяют призывы к протестным выступлениям в российских городах, призывают правительство Канады поставлять оборонительное оружие на Украину.
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность канадского центра
20 декабря 2024, 18:34
 
В миреТехнологииРоссияКанадаСШАГенеральная прокуратура РФЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала