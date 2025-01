https://ria.ru/20250110/npo-1993161064.html

Минюст расширил перечень нежелательных в России НПО

Минюст расширил перечень нежелательных в России НПО - РИА Новости, 10.01.2025

Минюст расширил перечень нежелательных в России НПО

2025-01-10

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Минюст внес в перечень иностранных и международных НПО, деятельность которых признана нежелательной в России, американскую НПО Recorded Future (RF) и канадскую НПО Canadian Center for Development of Democracy in Russia, сообщается на сайте министерства. "196. № 1-р от 09.01.2025... Recorded Future ("Записанное будущее") (США); 197. № 3-р от 10.01.2025 ... Canadian Center for Development of Democracy in Russia (Canadian Centre for Development of Democracy in Russia, "Канадский центр по развитию демократии в России", "КЦРД") (Канада)", - говорится в перечне. Как отмечали в Генпрокуратуре, сотрудники RF предоставляют услуги по поиску, обработке и аналитике данных, в том числе в закрытом сегменте интернета, специализируются на киберугрозах, активно взаимодействуют с ЦРУ и разведслужбами других государств, а также обеспечивают информационно-техническую поддержку развернутой Западом пропагандистской кампании против России. Подчеркивалось, что организация участвует в сборе и анализе данных о действиях Вооруженных сил РФ. В свою очередь, как отмечали в ГП РФ, Canadian Center for Development of Democracy in Russia был основан в 2015 году в Монреале, он тесно взаимодействует с экстремистскими и нежелательными организациями. Его участники лоббируют поправки в канадское законодательство об ужесточении антироссийских санкций, прилагают активные усилия по срыву проведения на территории Канады маршей "Бессмертного полка", в социальных сетях распространяют призывы к протестным выступлениям в российских городах, призывают правительство Канады поставлять оборонительное оружие на Украину.

