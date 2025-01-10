https://ria.ru/20250110/npo-1993161064.html
Минюст расширил перечень нежелательных в России НПО
Минюст расширил перечень нежелательных в России НПО - РИА Новости, 10.01.2025
Минюст расширил перечень нежелательных в России НПО
Минюст внес в перечень иностранных и международных НПО, деятельность которых признана нежелательной в России, американскую НПО Recorded Future (RF) и канадскую... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T17:26:00+03:00
2025-01-10T17:26:00+03:00
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Минюст внес в перечень иностранных и международных НПО, деятельность которых признана нежелательной в России, американскую НПО Recorded Future (RF) и канадскую НПО Canadian Center for Development of Democracy in Russia, сообщается на сайте министерства. "196. № 1-р от 09.01.2025... Recorded Future ("Записанное будущее") (США); 197. № 3-р от 10.01.2025 ... Canadian Center for Development of Democracy in Russia (Canadian Centre for Development of Democracy in Russia, "Канадский центр по развитию демократии в России", "КЦРД") (Канада)", - говорится в перечне. Как отмечали в Генпрокуратуре, сотрудники RF предоставляют услуги по поиску, обработке и аналитике данных, в том числе в закрытом сегменте интернета, специализируются на киберугрозах, активно взаимодействуют с ЦРУ и разведслужбами других государств, а также обеспечивают информационно-техническую поддержку развернутой Западом пропагандистской кампании против России. Подчеркивалось, что организация участвует в сборе и анализе данных о действиях Вооруженных сил РФ. В свою очередь, как отмечали в ГП РФ, Canadian Center for Development of Democracy in Russia был основан в 2015 году в Монреале, он тесно взаимодействует с экстремистскими и нежелательными организациями. Его участники лоббируют поправки в канадское законодательство об ужесточении антироссийских санкций, прилагают активные усилия по срыву проведения на территории Канады маршей "Бессмертного полка", в социальных сетях распространяют призывы к протестным выступлениям в российских городах, призывают правительство Канады поставлять оборонительное оружие на Украину.
https://ria.ru/20241121/minyust--1985061811.html
https://ria.ru/20241220/polk-1990506370.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, россия, канада, сша, генеральная прокуратура рф, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Технологии, Россия, Канада, США, Генеральная прокуратура РФ, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Минюст расширил перечень нежелательных в России НПО
Минюст внес в перечень нежелательных в России НПО организации из США и Канады
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости.
Минюст внес в перечень иностранных и международных НПО, деятельность которых признана нежелательной в России, американскую НПО Recorded Future (RF) и канадскую НПО Canadian Center for Development of Democracy in Russia, сообщается на сайте
министерства.
"196. № 1-р от 09.01.2025... Recorded Future ("Записанное будущее") (США); 197. № 3-р от 10.01.2025 ... Canadian Center for Development of Democracy in Russia (Canadian Centre for Development of Democracy in Russia, "Канадский центр по развитию демократии в России", "КЦРД") (Канада)", - говорится в перечне.
Как отмечали в Генпрокуратуре, сотрудники RF предоставляют услуги по поиску, обработке и аналитике данных, в том числе в закрытом сегменте интернета, специализируются на киберугрозах, активно взаимодействуют с ЦРУ и разведслужбами других государств, а также обеспечивают информационно-техническую поддержку развернутой Западом пропагандистской кампании против России. Подчеркивалось, что организация участвует в сборе и анализе данных о действиях Вооруженных сил РФ.
В свою очередь, как отмечали в ГП РФ, Canadian Center for Development of Democracy in Russia был основан в 2015 году в Монреале, он тесно взаимодействует с экстремистскими и нежелательными организациями. Его участники лоббируют поправки в канадское законодательство об ужесточении антироссийских санкций, прилагают активные усилия по срыву проведения на территории Канады маршей "Бессмертного полка", в социальных сетях распространяют призывы к протестным выступлениям в российских городах, призывают правительство Канады поставлять оборонительное оружие на Украину.