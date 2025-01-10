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В чем встречать Новый год 2025 (год Змеи): модные цвета и стильные образы для женщин и мужчин
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11:34 10.01.2025 (обновлено: 11:41 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/novyy_god-1987386658.html
В чем встречать Новый год Змеи: советы астрологов и стилистов
В чем встречать Новый год 2025 (год Змеи): модные цвета и стильные образы для женщин и мужчин
В чем встречать Новый год Змеи: советы астрологов и стилистов
Символ Нового 2025 года - Зеленая Деревянная Змея, олицетворяющая спокойствие и глубокий ум. Считается, чтобы обрести удачу и счастье, отмечать праздник нужно в РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T11:34:00+03:00
2025-01-10T11:41:00+03:00
общество
новый год
россия
астрология
новый год 2025
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Символ Нового 2025 года - Зеленая Деревянная Змея, олицетворяющая спокойствие и глубокий ум. Считается, чтобы обрести удачу и счастье, отмечать праздник нужно в правильно подобранных цветах. О том, в чем встречать Новый год Змеи, как выбрать наряд по знакам зодиака женщинам и мужчинам, а также советы стилистов и астрологов - в материале РИА Новости.Символ 2025 года - Зеленая Деревянная ЗмеяВ китайском гороскопе существует 12 животных, которые становятся поочередно символами года. Каждое из них может быть связано с одним из пяти элементов: огнем, землей, деревом, металлом и водой. Над 2025 годом будет властвовать Зеленая Деревянная Змея, такое совпадение стихии и животного встречалось в последний раз 60 лет назад. В зависимости от сочетания стихии и цвета нового года изменяется и характер символа, помимо присущего всем представителям этого вида высокого интеллекта, они обладают следующими качествами:Змей в восточной культуре уважают, считается, что они способны проникать в самые недоступные места, обладать тайными знаниями и находить выход из сложных ситуаций. Мудрая и опасная рептилия способна также на непредсказуемые поступки, но символ 2025 года не агрессивна, гибка и податлива, поэтому от наступающего года можно ожидать мудрости и созидания.В чем встречать Новый годАстрологи рекомендуют обращать внимание на ведущие цвета символа в одежде, аксессуарах и предметах интерьера, чтобы порадовать Змею, в то время как стилисты и психологи советуют не забывать про свои личные ощущения и чувство стиля. По словам Ольги Минаевой, дизайнера, художника-модельера и декоратора, новогодние наряды к встрече года Зеленой Деревянной Змеи как нельзя лучше совпадают с модными трендами осени/зимы 2024/2025 г.г. Сейчас популярны все оттенки зеленого: от болотного хаки, цвета васаби и киви до насыщенного яркого лайма. Эксперт отмечает, что ранее популярные объемные овальные мешковатые силуэты сменились на облегающие, а длина стремится к макси.Что надеть женщинамИван Пучков, директор по коммуникациям сети офф-прайс магазинов Familia советует женщинам надеть в новогоднюю ночь:- Рекомендуем украшения из дерева и натуральных камней, а также сумки из экологичных материалов, - говорит эксперт.“Советую отдать предпочтение длинным облегающим платьям или таким же комбинезонам. Поперечное членение, которое создают блузки, топы и юбки, Змея не любит, она создает красивый, длинный, изгибистый силуэт без горизонтальных перетяжек. Поэтому лучше, чтоб и платья были прилегающего силуэта, без пояса”, - отмечает Ольга Минаева.Что надеть мужчинамВ моде снова эстетика и вкус, Ольга Минаева советует надеть классический костюм с сорочкой модного облегающего силуэта с удлиненными классическими брюками, немного прикрывающими обувь. Поиграть с цветом и блеском можно в рубашке и галстуке. Актуально надеть хлопковую мужскую сорочку ярких или темных зеленых, сине-зеленых, зелено-кофейных или даже черно-фиолетовых оттенков с блеском и с шанжановым эффектом.- Шанжановый эффект - это переплетение вертикальных нитей и нити утка разных цветов, в этом случае при сгибе ткани на складках образуется красивый блестящий отблеск другим оттенком, что отлично и дорого смотрится даже в хлопковых тканях и особенно в мужских сорочках. Такой же многоцветный, поблескивающий перелив отлично будет смотреться и в ярком мужском галстуке, - объясняет эксперт.Иван Пучков также советует присмотреться к джинсам свободного кроя или классическим моделям брюк в нейтральных тонах, поло с коротким рукавом, выполненным из легкого хлопка, а сверху примерить бомбер из натуральных тканей.Дополнением к новогоднему образу станут кожаные кеды, лоферы или удобные ботинки в коричневых и черных оттенках.Какие цвета надеть на Новый 2025 годДля встречи Нового года рекомендуется выбирать:Астролог Кайла Старс советует для гармонии года Змеи добавить в образ яркие, теплые и живые оттенки, такие как красный, оранжевый, розовый, пурпурный, а также элементы золота или других "светящихся" цветов для привлечения удачи. Можно надеть золотые украшения - кольца, серьги, браслеты. Золотой цвет привлекает богатство и успех. Хорошо, если в украшениях или в макияже будет присутствовать красный - он символизирует удачу и процветание.“Если вы хотите привлечь в свой новый год больше стабильности, то лучше выбрать одежду темных оттенков. Цвета денежного маникюра: серебряный и фиолетовый. Можно добавить блестки, тему космоса и футуристики в маникюр”, - советует эксперт.Цвета, которых нужно избегатьЗмея умна и спокойна, но непредсказуема, злить ее астрологи не советуют.- Она холоднокровные существо - в тепле и на солнце оживает. Поэтому не стоит надевать холодные голубые и синие наряды, наряжать голубым новогоднюю ель, дарить такие же подарки и ставить похожую ледяную голубую и синюю посуду, - предупреждает Ольга Минаева.В чем встречать знакам зодиакаКак утверждают нумерологи и астрологи, встречать Новый год стоит в заранее продуманном образе, который бы соответствовал тому, под какой звездой родился человек и какие цвета в фаворе у покровителя года.Иван Пучков подобрал гардероб для каждого знака зодиака:Овны. Яркие цвета, такие как оранжевый и красный. Смелые наряды, подчеркивающие уверенность. Спортивные кроссовки или яркие туфли. Броские украшения, например, кольца с крупными камнями.Тельцы. Природные цвета, зеленый, коричневый, розовый. Удобная одежда из натуральных тканей. Легкие и яркие наряды с разнообразными принтами. Минималистичные украшения с аметистом или цитрином.Близнецы. Легкие ткани и яркие принты. Цвета - желтый, светло-зеленый, легкие и яркие наряды. Туфли, кроссовки, высокие сапоги. Украшения с жемчугом.Рак. Уютные наряды в пастельных тонах. Мягкие текстуры. Цвета - белый, серебристый. В одежде - нежные и уютные модели. На ноги удобные туфли или мягкие сапоги. Из аксессуаров - элегантные украшения из жемчуга или лунного камня.Львы. Эффектные наряды с золотыми (желтыми) акцентами. Яркие и смелые сочетания, яркая одежда для привлечения внимания. Высокие каблуки или стильные ботильоны. Броские золотые украшения с рубинами и ониксом.Девы. Минимализм и нейтральные цвета, коричневые и зеленые оттенки, аккуратные классические наряды. Элегантные туфли или ботинки. Простые украшения из аметиста или других натуральных камнейВесы. Элегантные наряды в пастельных тонах. Одежда должна быть практичной и удобной, стильной и гармоничной с акцентом на детали. Модные туфли на каблуках или кроссовки. Изящные украшения с синими камнями.Скорпионы. Темные, глубокие цвета, бордовый, темно-зеленый, пурпурный. Стильные, смелые и загадочные наряды с элементами драмы. Необычные украшения с темными камнями.Стрельцы. Цвет - фиолетовый. Свободная одежда - летящие платья, объемные рукава, яркие акценты на украшениях или обуви.Козероги. Цвета - темные оттенки, классические наряды из качественных материалов. Элегантные ботинки или туфли на низком каблуке. Сдержанные украшения из натуральных камней.Водолеи. Бирюзовые цвета, яркие акценты, экспериментальные и необычные наряды. Из аксессуаров - оригинальные украшения с разнообразными формами.Рыбы. Мягкие ткани, пастельные цвета, аквамариновый, сиреневый. Уютные, расслабленные наряды, легкие и воздушные ткани. Нежные украшения из натуральных камней.Советы стилистаСтилисты советуют держать в гардеробе одежду, которую можно использовать не только по праздникам. Универсальными вещами станут:
https://ria.ru/20250110/novyy-god-1987118001.html
https://ria.ru/20250110/podelki-1986293031.html
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общество, новый год, россия, астрология, новый год 2025
Общество, Новый год, Россия, Астрология, Новый год 2025

В чем встречать Новый год Змеи: советы астрологов и стилистов

© iStock.com / standretВ чем встречать Новый год 2025 (год Змеи): модные цвета и стильные образы для женщин и мужчин
В чем встречать Новый год 2025 (год Змеи): модные цвета и стильные образы для женщин и мужчин - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© iStock.com / standret
В чем встречать Новый год 2025 (год Змеи): модные цвета и стильные образы для женщин и мужчин
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Символ Нового 2025 года - Зеленая Деревянная Змея, олицетворяющая спокойствие и глубокий ум. Считается, чтобы обрести удачу и счастье, отмечать праздник нужно в правильно подобранных цветах. О том, в чем встречать Новый год Змеи, как выбрать наряд по знакам зодиака женщинам и мужчинам, а также советы стилистов и астрологов - в материале РИА Новости.
Как встретить Новый год 2025: лучшие программы празднования и встречи года Змеи - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Романтично, необычно, уютно: как встретить наступающий Новый 2025 год
13:10

Символ 2025 года - Зеленая Деревянная Змея

В китайском гороскопе существует 12 животных, которые становятся поочередно символами года. Каждое из них может быть связано с одним из пяти элементов: огнем, землей, деревом, металлом и водой. Над 2025 годом будет властвовать Зеленая Деревянная Змея, такое совпадение стихии и животного встречалось в последний раз 60 лет назад. В зависимости от сочетания стихии и цвета нового года изменяется и характер символа, помимо присущего всем представителям этого вида высокого интеллекта, они обладают следующими качествами:
  • Синяя Водяная Змея - упряма и любознательна.
  • Желтая Земляная - трудолюбива, верна и преданна.
  • Белая Металлическая - эгоистична, но решительна и отзывчива.
  • Красная Огненная - яркая и харизматичная.
  • Зеленая Деревянная - честная, добрая, умеющая прощать.
Поделки на год Змеи 2025: как сделать своими руками из подручных материалов - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Из бисера или фетра: как сделать символ 2025 года змею своими руками
15:54
Змей в восточной культуре уважают, считается, что они способны проникать в самые недоступные места, обладать тайными знаниями и находить выход из сложных ситуаций. Мудрая и опасная рептилия способна также на непредсказуемые поступки, но символ 2025 года не агрессивна, гибка и податлива, поэтому от наступающего года можно ожидать мудрости и созидания.
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСимвол 2025 года по Восточному календарю трехлетний королевский питон
Символ 2025 года по Восточному календарю трехлетний королевский питон - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Символ 2025 года по Восточному календарю трехлетний королевский питон

В чем встречать Новый год

Астрологи рекомендуют обращать внимание на ведущие цвета символа в одежде, аксессуарах и предметах интерьера, чтобы порадовать Змею, в то время как стилисты и психологи советуют не забывать про свои личные ощущения и чувство стиля. По словам Ольги Минаевой, дизайнера, художника-модельера и декоратора, новогодние наряды к встрече года Зеленой Деревянной Змеи как нельзя лучше совпадают с модными трендами осени/зимы 2024/2025 г.г. Сейчас популярны все оттенки зеленого: от болотного хаки, цвета васаби и киви до насыщенного яркого лайма. Эксперт отмечает, что ранее популярные объемные овальные мешковатые силуэты сменились на облегающие, а длина стремится к макси.
Семья наряжает елку к Новому году - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Классика или экостиль: как украсить квартиру на Новый 2025 год
10 декабря 2024, 13:26

Что надеть женщинам

Иван Пучков, директор по коммуникациям сети офф-прайс магазинов Familia советует женщинам надеть в новогоднюю ночь:
  • Юбки и платья: длинные платья из легких тканей в зеленых и коричневых оттенках. Юбки миди и макси с яркими принтами или однотонные.
  • Комбинезоны с широкими штанинами, выполненные из натуральных тканей.
  • Брюки с высокой талией в нейтральных или зеленых тонах.
  • Легкие блузки с рукавами и топы с открытыми плечами в теплых цветах.
  • Удобные туфли или босоножки на низком каблуке.
- Рекомендуем украшения из дерева и натуральных камней, а также сумки из экологичных материалов, - говорит эксперт.
© Getty Images / Elizaveta StarkovaДевушка в зеленом платье во время празднования Нового года
Девушка в зеленом платье во время празднования Нового года - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© Getty Images / Elizaveta Starkova
Девушка в зеленом платье во время празднования Нового года
“Советую отдать предпочтение длинным облегающим платьям или таким же комбинезонам. Поперечное членение, которое создают блузки, топы и юбки, Змея не любит, она создает красивый, длинный, изгибистый силуэт без горизонтальных перетяжек. Поэтому лучше, чтоб и платья были прилегающего силуэта, без пояса”, - отмечает Ольга Минаева.

Что надеть мужчинам

В моде снова эстетика и вкус, Ольга Минаева советует надеть классический костюм с сорочкой модного облегающего силуэта с удлиненными классическими брюками, немного прикрывающими обувь. Поиграть с цветом и блеском можно в рубашке и галстуке. Актуально надеть хлопковую мужскую сорочку ярких или темных зеленых, сине-зеленых, зелено-кофейных или даже черно-фиолетовых оттенков с блеском и с шанжановым эффектом.
© iStock.com / TimbicusМужчина завязывает шнурки на ботинках
Мужчина завязывает шнурки на ботинках - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© iStock.com / Timbicus
Мужчина завязывает шнурки на ботинках
- Шанжановый эффект - это переплетение вертикальных нитей и нити утка разных цветов, в этом случае при сгибе ткани на складках образуется красивый блестящий отблеск другим оттенком, что отлично и дорого смотрится даже в хлопковых тканях и особенно в мужских сорочках. Такой же многоцветный, поблескивающий перелив отлично будет смотреться и в ярком мужском галстуке, - объясняет эксперт.
Иван Пучков также советует присмотреться к джинсам свободного кроя или классическим моделям брюк в нейтральных тонах, поло с коротким рукавом, выполненным из легкого хлопка, а сверху примерить бомбер из натуральных тканей.
Дополнением к новогоднему образу станут кожаные кеды, лоферы или удобные ботинки в коричневых и черных оттенках.
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16:44

Какие цвета надеть на Новый 2025 год

Для встречи Нового года рекомендуется выбирать:
  • Зелёный - так как соответствует символу года.
  • Коричневый - ассоциируется с природой и стабильностью.
  • Теплые нейтральные оттенки - бежевый, кремовый и песочный.
Астролог Кайла Старс советует для гармонии года Змеи добавить в образ яркие, теплые и живые оттенки, такие как красный, оранжевый, розовый, пурпурный, а также элементы золота или других "светящихся" цветов для привлечения удачи. Можно надеть золотые украшения - кольца, серьги, браслеты. Золотой цвет привлекает богатство и успех. Хорошо, если в украшениях или в макияже будет присутствовать красный - он символизирует удачу и процветание.
© Getty Images / Liudmila ChernetskaПлатья на вешалках
Платья на вешалках - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© Getty Images / Liudmila Chernetska
Платья на вешалках
“Если вы хотите привлечь в свой новый год больше стабильности, то лучше выбрать одежду темных оттенков. Цвета денежного маникюра: серебряный и фиолетовый. Можно добавить блестки, тему космоса и футуристики в маникюр”, - советует эксперт.

Цвета, которых нужно избегать

Змея умна и спокойна, но непредсказуема, злить ее астрологи не советуют.
- Она холоднокровные существо - в тепле и на солнце оживает. Поэтому не стоит надевать холодные голубые и синие наряды, наряжать голубым новогоднюю ель, дарить такие же подарки и ставить похожую ледяную голубую и синюю посуду, - предупреждает Ольга Минаева.
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13:24

В чем встречать знакам зодиака

Как утверждают нумерологи и астрологи, встречать Новый год стоит в заранее продуманном образе, который бы соответствовал тому, под какой звездой родился человек и какие цвета в фаворе у покровителя года.
Иван Пучков подобрал гардероб для каждого знака зодиака:
Овны. Яркие цвета, такие как оранжевый и красный. Смелые наряды, подчеркивающие уверенность. Спортивные кроссовки или яркие туфли. Броские украшения, например, кольца с крупными камнями.
Тельцы. Природные цвета, зеленый, коричневый, розовый. Удобная одежда из натуральных тканей. Легкие и яркие наряды с разнообразными принтами. Минималистичные украшения с аметистом или цитрином.
Близнецы. Легкие ткани и яркие принты. Цвета - желтый, светло-зеленый, легкие и яркие наряды. Туфли, кроссовки, высокие сапоги. Украшения с жемчугом.
© iStock.com / Biserka StojanovicПодвеска с жемчугом
Подвеска с жемчугом - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© iStock.com / Biserka Stojanovic
Подвеска с жемчугом
Рак. Уютные наряды в пастельных тонах. Мягкие текстуры. Цвета - белый, серебристый. В одежде - нежные и уютные модели. На ноги удобные туфли или мягкие сапоги. Из аксессуаров - элегантные украшения из жемчуга или лунного камня.
Львы. Эффектные наряды с золотыми (желтыми) акцентами. Яркие и смелые сочетания, яркая одежда для привлечения внимания. Высокие каблуки или стильные ботильоны. Броские золотые украшения с рубинами и ониксом.
Девы. Минимализм и нейтральные цвета, коричневые и зеленые оттенки, аккуратные классические наряды. Элегантные туфли или ботинки. Простые украшения из аметиста или других натуральных камней
Весы. Элегантные наряды в пастельных тонах. Одежда должна быть практичной и удобной, стильной и гармоничной с акцентом на детали. Модные туфли на каблуках или кроссовки. Изящные украшения с синими камнями.
Скорпионы. Темные, глубокие цвета, бордовый, темно-зеленый, пурпурный. Стильные, смелые и загадочные наряды с элементами драмы. Необычные украшения с темными камнями.
Стрельцы. Цвет - фиолетовый. Свободная одежда - летящие платья, объемные рукава, яркие акценты на украшениях или обуви.
Козероги. Цвета - темные оттенки, классические наряды из качественных материалов. Элегантные ботинки или туфли на низком каблуке. Сдержанные украшения из натуральных камней.
© iStock.com / FXQuadroДевушка в черном вечернем платье
Девушка в черном вечернем платье - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© iStock.com / FXQuadro
Девушка в черном вечернем платье
Водолеи. Бирюзовые цвета, яркие акценты, экспериментальные и необычные наряды. Из аксессуаров - оригинальные украшения с разнообразными формами.
Рыбы. Мягкие ткани, пастельные цвета, аквамариновый, сиреневый. Уютные, расслабленные наряды, легкие и воздушные ткани. Нежные украшения из натуральных камней.
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13:20

Советы стилиста

Стилисты советуют держать в гардеробе одежду, которую можно использовать не только по праздникам. Универсальными вещами станут:
  • Черное платье. Правильно подобранные аксессуары превратят его в новогодний наряд, в офис же можно надевать с жакетом или свитером.
  • Юбка миди или макси. Ее красоту можно подчеркнуть правильно подобранным верхом.
  • Блузон. Можно сочетать и с демократичными предметами (джинсы, офисные брюки), и с более праздничными.
  • Смокинг. Вне праздников его можно разбить на несколько предметов, а в новогоднюю ночь собрать вместе и получить продуманный образ.
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