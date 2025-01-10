https://ria.ru/20250110/nato-1993146225.html

На Западе раскрыли, какой "сюрприз" готовят в Германии для НАТО

На Западе раскрыли, какой "сюрприз" готовят в Германии для НАТО - РИА Новости, 10.01.2025

На Западе раскрыли, какой "сюрприз" готовят в Германии для НАТО

НАТО может в ближайшем будущем прекратить свое существование, заявил полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T16:06:00+03:00

2025-01-10T16:06:00+03:00

2025-01-10T16:06:00+03:00

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. НАТО может в ближайшем будущем прекратить свое существование, заявил полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано."Мы вот-вот увидим полный распад НАТО, возглавляемый Германией. В этом нет никаких сомнений. Как только они (партия "Альтернатива для Германии" — Прим. ред.) получат всю полноту власти, они сформируют свою коалицию и выведут Германию из альянса. Это приведет к распаду блока", — сказал он.Эксперт добавил, что из-за этого у США есть гораздо более серьезные проблемы, чем вопрос присоединения Гренландии.Накануне в немецком Рамштайне прошла очередная встреча с участием министров обороны нескольких стран НАТО, его генерального секретаря и представителей Украины. Как заявил глава польского оборонного ведомства Владислав Косиняк-Камыш, участников встречи огорчила ситуация на Украине.В декабре сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла заявила в интервью газете Welt, что НАТО должна уважать интересы всех европейских стран, включая Россию. В противном случае ФРГ стоило бы задуматься о полезности для нее членства в альянсе.Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер объявил о роспуске бундестага и назначил досрочные выборы на 23 февраля 2025 года.

https://ria.ru/20250109/ft-1992884948.html

https://ria.ru/20250110/ssha-1993090769.html

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в мире, германия, нато, украина, сша