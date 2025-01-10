https://ria.ru/20250110/nagrada-1993169417.html

МЧС наградило замглавы редакции РИА Новости ведомственной медалью

МЧС наградило замглавы редакции РИА Новости ведомственной медалью - РИА Новости, 10.01.2025

МЧС наградило замглавы редакции РИА Новости ведомственной медалью

МЧС России в преддверии Дня российской печати наградило заместителя руководителя редакции силовых ведомств РИА Новости Виктора Бельцова памятной медалью "Маршал РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T17:58:00+03:00

2025-01-10T17:58:00+03:00

2025-01-10T18:01:00+03:00

россия

украина

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. МЧС России в преддверии Дня российской печати наградило заместителя руководителя редакции силовых ведомств РИА Новости Виктора Бельцова памятной медалью "Маршал Василий Чуйков". Согласно приказу главы МЧС Александра Куренкова, Бельцов удостоен медали за активное взаимодействие в области освещения вопросов гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Памятная медаль "Маршал Василий Чуйков" - ведомственный знак отличия МЧС России. Ею награждается личный состав министерства, а также другие граждане за многолетнее и безупречное служение делу гражданской обороны. Василий Чуйков – легендарный советский военачальник времен Великой Отечественной войны, герой битвы за Сталинград. Командовал войсками, участвовавшими в освобождении Украины, Белоруссии, Польши, штурме Берлина. Дважды Герой Советского Союза. В 1961-1972 годах был начальником войск гражданской обороны СССР.

https://ria.ru/20250110/premiya-1993135860.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), медиа - общество, риа новости, миа "россия сегодня"