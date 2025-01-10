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МЧС наградило замглавы редакции РИА Новости ведомственной медалью - РИА Новости, 10.01.2025
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17:58 10.01.2025 (обновлено: 18:01 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/nagrada-1993169417.html
МЧС наградило замглавы редакции РИА Новости ведомственной медалью
МЧС наградило замглавы редакции РИА Новости ведомственной медалью - РИА Новости, 10.01.2025
МЧС наградило замглавы редакции РИА Новости ведомственной медалью
МЧС России в преддверии Дня российской печати наградило заместителя руководителя редакции силовых ведомств РИА Новости Виктора Бельцова памятной медалью "Маршал РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T17:58:00+03:00
2025-01-10T18:01:00+03:00
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. МЧС России в преддверии Дня российской печати наградило заместителя руководителя редакции силовых ведомств РИА Новости Виктора Бельцова памятной медалью "Маршал Василий Чуйков". Согласно приказу главы МЧС Александра Куренкова, Бельцов удостоен медали за активное взаимодействие в области освещения вопросов гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Памятная медаль "Маршал Василий Чуйков" - ведомственный знак отличия МЧС России. Ею награждается личный состав министерства, а также другие граждане за многолетнее и безупречное служение делу гражданской обороны. Василий Чуйков – легендарный советский военачальник времен Великой Отечественной войны, герой битвы за Сталинград. Командовал войсками, участвовавшими в освобождении Украины, Белоруссии, Польши, штурме Берлина. Дважды Герой Советского Союза. В 1961-1972 годах был начальником войск гражданской обороны СССР.
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россия, украина, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), медиа - общество, риа новости, миа "россия сегодня"
Россия, Украина, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Медиа - Общество, РИА Новости, МИА "Россия сегодня"
МЧС наградило замглавы редакции РИА Новости ведомственной медалью

Замглавы редакции РИА Новости Бельцова наградили медалью "Маршал Василий Чуйков"

Глава МЧС России Александр Куренков и заместитель редакции силовых ведомств РИА Новости Виктор Бельцов на торжественной церемонии награждения. 10 января 2025
Глава МЧС России Александр Куренков и заместитель редакции силовых ведомств РИА Новости Виктор Бельцов на торжественной церемонии награждения. 10 января 2025 - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. МЧС России в преддверии Дня российской печати наградило заместителя руководителя редакции силовых ведомств РИА Новости Виктора Бельцова памятной медалью "Маршал Василий Чуйков".
Согласно приказу главы МЧС Александра Куренкова, Бельцов удостоен медали за активное взаимодействие в области освещения вопросов гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
Памятная медаль "Маршал Василий Чуйков" - ведомственный знак отличия МЧС России. Ею награждается личный состав министерства, а также другие граждане за многолетнее и безупречное служение делу гражданской обороны.
Василий Чуйков – легендарный советский военачальник времен Великой Отечественной войны, герой битвы за Сталинград. Командовал войсками, участвовавшими в освобождении Украины, Белоруссии, Польши, штурме Берлина. Дважды Герой Советского Союза. В 1961-1972 годах был начальником войск гражданской обороны СССР.
Награждения военкоров России сегодня премией правительства - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Мишустин наградил военкоров "России сегодня" премией правительства
Вчера, 15:29
 
РоссияУкраинаАлександр Куренков (МЧС)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Медиа - ОбществоРИА НовостиМИА "Россия сегодня"
 
 
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